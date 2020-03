Dos casos contraídos en el extranjero son los primeros contagiados por coronavirus en la región

El estar el país en la Fase 4 del abordaje sanitario del coronavirus, hay recomendaciones que o sea, cuando hay una transmisión sostenida en la comunidad sin trazabilidad. En esta etapa se recomienda a las autoridades y la ciudadanía a extremar las medidas de prevención para disminuir los contagios.

Las fases en el manejo de un virus (1 al 4) es la división de las acciones que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los gobiernos implementen para la contención de un determinado virus. Al estar nuestro país ya en la fase 4 del COVID-19, el máximo distanciamiento social es la estrategia implementada por las autoridades. “Cuando hay transmisión comunitaria (fases 3 y 4), lo más efectivo es el distanciamiento social, para lograr que el número de contactos disminuya y así una persona contagiada, no contagie a otros” explica Erika Retamal, directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. “Lo que logramos con esto es que la curva epidémica se aplane, o sea, que no todos nos enfermemos al mismo tiempo”, complementa.

Señala que según estimaciones “al menos un 60% de la población se enfermará porque no tenemos inmunidad para este nuevo virus. La mayoría será leve, sin consecuencias graves, sin necesitar hospitalización o ventilación mecánica. Pero un menor porcentaje de la población sí necesitará estas ayudas, y por eso debemos tratar de enfermarnos lo más distanciado posible en el tiempo para no colapsar el sistema sanitario”.

Retamal explica que hoy quedarse en casa es la mejor estrategia e insiste en que no son vacaciones. “Quienes deban obligatoriamente salir a hacer trámites o que no puedan acogerse a la modalidad de teletrabajo, se recomienda acciones como cambiarte ropa y darte una ducha al volver a tu casa , evitar usar el transporte público en horas de alto tráfico o trasladarse por medios propios como en bicicleta o caminando”.



Llamó a las personas a ser responsables y solidarias comunitariamente. “Acaparar alcohol gel, papel higiénico o artículos de limpieza, no va de la mano con hacernos responsables de manera comunitaria del manejo de esta pandemia”. Insistió en las medidas de higiene, donde lo prioritario es el lavado frecuente de manos. Los empleadores deberían disponer alcohol gel y materiales para lavado de manos. También indicó la importancia de vacunarse contra la influenza, sobre todo para los grupos de riesgo, sin embargo, llamó a no desesperarse. “Si no se vacuna hoy día, puede hacerlo mañana o en una semana. Debemos evitar entrar en una histeria colectiva. Los equipos sanitarios están haciendo su trabajo con gran compromiso y debemos confiar en su capacidad y en las recomendaciones de las autoridades” insistió.

El director de Salud del Estudiante de la UTalca, Daniel Jiménez, recordó que «los síntomas para esta enfermedad son tos seca, fiebre sobre 38 grados, dificultad respiratoria y malestar general, si una persona tiene alguno de esos síntomas la idea es que pueda irse a descansar a su casa. Y en el caso de que estos síntomas se agudicen avisar al médico y consultar. Siempre es importante en caso de dudas consultar en el fono 6003607777, donde es posible recibir la orientación adecuada».