Indap posterga por 90 días vencimiento de créditos que mantienen los productores campesinos

Distintas medidas han adoptados las entidades todo con el fin de evitar la propagación del Covid-19.

Gina Pérez

Fotos: Nico Carrasco

Si bien al caminar por las calles céntricas de Rancagua se pueden observar pocas personas. Lo mismo en la locomoción colectiva y los supermercados en la jornada de ayer los diversos servicios públicos la situación era distinta debido a las medidas implementadas con el fin de evitar la propagación del Covid-19.



Punto aparte una situación muy particular se dio ayer en las oficinas del registro civil donde la Directora Regional del Registro Civil, Paula Middleton en conversación con el Rancagüino, señaló que la población ha llegado en su mayoría a realizar renovación de cédulas de identidad, pese a que se extendió en un año la vigencia de las cédulas chilenas, para su uso dentro del país. “Nos ha sorprendido mucho la cantidad de público que ha llegado para renovar la cédula. Hemos tenido grandes filas con niños. Siento que el ciudadano no ha tomado conciencia la suspensión de clases no es para hacer trámites, la gente se molesta ya que estamos evitando aglomeraciones dentro de las oficinas”, explicó la autoridad del ramo. Ahora bien agregó que en la región existen 35 oficinas donde dos son sub- oficinas ambas en Rancagua una en el Hospital y la otra especial en vehículos de ellas ocho se encuentran cerradas. “Existiendo un 64 % de oficinas con atención normal. La situación de igual forma está cubierta, ya que se han redireccionados los servicios. Las oficinas cerradas son Codegua, Navidad, Pichidegua,Pichilemu, Quinta de Tilcoco, Requínoa, Malloa, Chimbarongo,Nancagua,Placilla,Machalí,Mostazal,El Manzano, y oficina Hospital Regional, esto debido a que los trabajadores no están en sus lugares de trabajo y trabajarán desde sus hogares y se están derivando a otras de igual forma la situación está controlada. Y no olvidar que hay tótem de atención, por lo que toda la información la puede ver en la página y así no asistir a las oficinas.”explicó.

En tanto en el Instituto de Previsión Social fue reducido el ingreso de público a las oficinas, manteniendo el horario normal. Así lo indicó su directora Tatiana Ramírez “estamos tomando las medidas para atender al público que los necesita. Eso si con acceso controlado. Haciendo caso a la normativa fase cuatro la que señala que no pueden haber más de 50 personas en lugares cerrados. Si hemos tenido flujos constante evitando aglomeraciones. No olvidar que nuestro público son adultos mayores principalmente. De todos modos hacemos una evaluación positiva e invitamos a realizar trámites vía Online a través de www.chileatiende.cl y así también evitar ir con niños a las oficinas” indicó Ramírez.

Y en la Seremi de Bienes Nacionales, la decisión fue más drástica, ya que se han suspendido la atención al público por 15 días. “Siguiendo con los lineamientos del Gobierno frente al plan de acción por Coronavirus, hemos tomado una serie de medidas en coordinación con el nivel central, como la suspensión de atención presencial de público en nuestro servicio, de manera provisoria durante los próximos 15 días, ante lo cual se han habilitado únicamente medios digitales para las consultas de los usuarios” señaló su Director Regional Christian Villegas. Por otra parte, agregó que están muy atentos a los funcionarios en grupo de riesgo (sobre los 65 años), por ello se dispuso la modalidad de teletrabajo “De todas maneras, contamos con un equipo base para seguir funcionando en materia administrativa. Hacemos el llamado a ser responsables y cuidarnos entre todos y, en ese sentido, es importante el uso de las plataformas digitales como nuestra página y números para consultas y atención ciudadana: 72 2 586600; 72 586609; 72 2586615”resaltó.

SERVICIOS JUDICIALES

Desde la Defensoría Regional, se nos informó que la cobertura diaria se sigue garantizando donde se han organizado turnos especiales para atender controles de detención y audiencias de causas en la que los imputados estén privados de libertad “Si bien se ha favorecido el trabajo a distancia en la mayoría de los funcionarios que cumplen tareas administrativas o que pueden efectivamente realizar desde sus hogares, se ha dispuesto de turnos de atención a público presencial para los casos urgentes, números telefónicos y todas las plataformas digitales están recibiendo consultas de nuestros usuarios” resaltó el defensor regional Claudio Aspe.



El Presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Jorge Fernández informó que se elaboró una acta con el fin de tomar medidas en beneficio de los funcionarios y de los usuarios que asisten a los servicios judiciales el que fue remitido a tribunales y organismos que trabajan directamente con ellos y que se resume a reducir los riesgos “Se ha dispuesto un sistema de turno de dotación mínima para evitar que la totalidad de funcionarios deban acudir al trabajo, pero por otra parte resguardando el quehacer judicial que se desarrollen normalmente entre ellas personas privadas de libertad, recursos de amparo, medidas de protección, violencia intrafamiliar son trascendentes. Además se ha coordinado realizar alegatos por video conferencia entre otras acciones” enfatizó.

La Fiscalía también ha privilegiado la atención presencial sólo en casos de máxima urgencia entregando alternativas de atención a través de la página www.fiscaliadechile.cl y el call center 6003330000.

“Nadie se quedará sin postular a los beneficios del MINVU”

Desde el miércoles 18 de marzo el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) en la Región de O’Higgins no realizará atención presencial a la comunidad, debido a la actual situación sanitaria que afecta al país producto del COVID-19 (Coronavirus).



El Director Regional de la Institución, Manuel Alfaro, sostuvo que “invitamos a la comunidad a informarse a través de la página www.minvu.cl, en este medio contamos con la totalidad de la información de nuestros programas y subsidios que se encuentran con postulación abierta”.

Agregó que “queremos transmitir a las familias y a quienes deseen acceder a nuestros beneficios habitacionales que estén tranquilos, que nadie se quedará sin postular y que trabajaremos para otorgar toda la flexibilidad posible en torno a las postulaciones que se encuentran abiertas, que son los subsidios de arriendo en su plan regular y el que está dirigido para adultos mayores”.



“Para postulaciones a los subsidios de adquisición de vivienda de los programas habitacionales DS1 Y DS49, prontamente daremos las fechas y la modalidad de postulación”, sostuvo Alfaro.

CANALES PARA REALIZAR TRÁMITES Y CONSULTAS

Las postulaciones al subsidio de arriendo en su llamado regular se pueden realizar en www.minvu.cl(https://www.minvu.cl/pos…/llamado-subsidio-de-arriendo-2020/).

Para solicitar información se debe ingresar a https://www.minvu.cl/contactenos/formulario-de-contacto/ .

También se pueden comunicar a los números 72 – 2 34 15 07 / 72 – 2 34 15 04 / 72 – 2 34 15 03.