Municipio de Mostazal atiende vía telefónica y electrónica las solicitudes de la comunidad

Ante la necesidad de disminuir aglomeraciones para evitar contagio, el alcalde Sergio Medel ha determinado atender únicamente las emergencias sociales que requieran atención presencial, priorizando el servicio a través del teléfono y e-mail.

Son días difíciles. Nuestro país no se encuentra de vacaciones. En los próximos días se pronostican fuertes alzas en la cantidad de contagiados de un virus que no tiene vacuna.



Ante la necesidad de disminuir aglomeraciones para evitar contagio, la Municipalidad de Mostazal ha decidido atender de manera telefónica y electrónica las solicitudes de la comunidad, y en caso de ser estrictamente necesario, realizar atención presencial, priorizando el servicio a través del teléfono y el correo electrónico a dideco@mostazal.cl.



Es por esto que el municipio liderado por el alcalde Sergio Medel, ha aplazado las postulaciones a las becas y desde ayer jueves 19 de marzo, la atención de Asistente Social como casos sociales o de urgencia, defunciones, incendios, orientaciones generales deberá hacerlo llamando al 72 2 350021.

En tanto, el Registro Social de Hogares si cuentan con consultas generales, orientación de beneficios y de certificados, deben llamar al 72 2 350009.



Respecto a Discapacidad relacionado a casos sociales de urgencia, defunciones y orientaciones generales, deberán llamar al 72 2 350017.



El servicio de agua potable y retiro de residuos domiciliarios continuará de manera normal. Atenciones de la Clínica Jurídica puede generarlas a través del 72 2 35 0014.



Respecto a los permisos de circulación, se continúa la atención de manera parcializada con la finalidad de no perjudicar a quienes requieren de este servicio, y se extendió a atención para el sábado 21 de 09:00 a 14:00 hrs. No obstante, el llamado es a que prefiera cancelar su permiso de circulación on line en www.mostazal.cl.