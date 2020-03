Santa Cruz cosecha empate en el último partido que se jugó antes del cierre del fútbol profesional

El martes por la noche, los Unionistas visitaron a San Felipe. El gol del ex O’Higgins David Salazar le permitió rescatar un punto, pero cerró la fecha como colista del torneo.

Ricardo Obando.

Por cómo se dio el partido, el punto que rescató Deportes Santa Cruz en San Felipe fue muy bueno. Pese a estar en ventaja muy temprano en el encuentro, un mal segundo lapso lo hizo pasar susto de sufrir una tercera derrota consecutiva, más cuando el árbitro del partido no cobró un par de penales en favor del conjunto local.



En la cancha del municipal sanfelipeño, el equipo que dirige Osvaldo “Arica” Hurtado abrió rápidamente el marcador. En los 5’, y tras un lanzamiento de esquina, el delantero ex O’Higgins, David Salazar, concretó su segundo tanto en el profesionalismo para poner arriba a los colchagüinos.



Después de eso, los forasteros pudieron aumentar el marcador, más cuando Humberto Suazo estrelló un balón en uno de los verticales, pero esa falta de fiquito le pesó en el segundo tiempo.

Esto porque, en el complemento, el local salió con todo y complicó de sobremanera a una defensa que ya había tenido la baja por lesión de Fidel Córdova (abandonó al minuto de juego), y también por la expulsión de Diego Díaz cuando evitó una clara acción de gol.



Además, el portero Rodrigo Paillaqueo sacó chapa de figura al evitar varias acciones que parecía llegaban al fondo de su arco.



Pero, a cuatro minutos del final, no lograron aguantar más la presión. Un centro desde la derecha culminó en la cabeza del delantero Julio Castro, que conectó para igualar el marcador.



A la postre, un partido complejo que supo sortearlo y un punto importante para buscar salir del fondo de la tabla, dejando en aquella posición a Barnechea en la tabla anual y a Deportes Valdivia en la del promedio.



Cabe consignar que, luego del encuentro, el DT Osvaldo Hurtado comentó que “siento que lo pudimos ganar. Pudimos estar 3-0 en el primer tiempo, pero San Felipe tiene jugadores bien interesantes. No es fácil venir de dos derrotas y nos levantamos”.

NO SABEN QUÉ PASARÁ

En la incertidumbre están en Santa Cruz. Según Hurtado, “no sabemos que irá a pasar con el fútbol chileno. No sabemos si vamos a entrenar o no, no sabemos la determinación de las autoridades, no hay una información tampoco”.



Es más, expresó que si paran de entrenar, no hay claridad que vendrá después. “No sabemos que pasará después de los 14 días, si se empieza a jugar de inmediato o habrá un par de semanas de preparación”, dijo.



Además, expresó que “si se suspendió un partido, se debió suspender toda la fecha”.



En tanto, el capitán del equipo, Rodrigo Paillaqueo, manifestó que “no sé como va a ser el tema de entrenamiento o descanso. Nos tuvieron con la cabeza en otro lado por el tema si se jugaba o no, estábamos con un poco de incertidumbre, pero como trabajadores cumplimos, pero la ANFP pudo haber tomado decisiones antes”.

Ficha del Partido

Unión San Felipe (1): Andrés Fernández; Francisco Salinas, Gonzalo Villegas, Jesús Pino, Matías Silva (83’, Julio Castro), Enzo Ormeño (75’, Jimmy Cisternas), Juan Méndez, Pablo Vergara, Gonzalo Álvarez, Lautaro Palacios, Matt Lagos (46’, Hernán Fredes). DT: Erwin Durán.

Deportes Santa Cruz (1): Rodrigo Paillaqueo; Braulio Ávalos, Diego Díaz, Fidel Córdova (3’, Mirko Serrano), Mauro Aguirre, Carlos Cisternas, Javier Bayk, Johan Fuentes, David Salazar (75’, Luis Torres), Humberto Suazo, Pedro Muñoz (64’, Alexander Valencia). DT: Osvaldo Hurtado.

Árbitro: Cristián Andaur, Johnny Harasic, Diego Gamboa, Omar Oporto.

Amonestados: Pino, Durán DT, Palacios, Villegas, Vergara (USF); Paillaqueo, Cisternas, Fuentes (DSC).

Expulsado: 76’, Diego Díaz (DSC).

Goles: 0-1, 5’, Salazar; 1-1, 86’, Castro.

Estadio: Municipal, San Felipe.

Público: Partido a puertas cerradas.