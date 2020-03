San Fernando: Amplio operativo de desinfección y sanitización

El Presidente de la entidad no oculta su preocupación, pero su opinión va de la mano con la que manifestó el alcalde de la comuna, que dice relación a que por ahora los turistas se abstengan de llegar al balneario.

Fernando Ávila Figueroa

Los pequeños comerciantes, y en algunas comunas, quienes viven del turismo, son las personas que se han visto más afectadas por la crisis sanitaria que vive el país. Gran parte de los habitantes de Pichilemu precisamente viven del comercio y del turismo, por lo que la situación actual los tiene preocupados y con una gran incertidumbre.

En conversación con el Presidente de la Cámara de Turismo de la comuna de Pichilemu, Danilo Robles, dio a conocer que se está en una situación crítica a nivel nacional y mundial, lo que se refleja también en Pichilemu, donde avalan todas la decisiones que se han tomado a nivel comunal que es a que la gente no acuda al balneario y no se tome la situación que se vive como vacaciones.

Robles asegura que ha recibido el llamado de muchos comerciantes y personas preocupadas por la crisis que se viene, lo que refleja la desesperación de muchos. Citó el ejemplo de que se habla a nivel gubernamental de llegar a acuerdos con los trabajadores y ocupar parte del seguro de cesantía para cubrir sueldos, sin embargo, en reuniones que ha sostenido los trabajadores aducen que ese dinero es para ser utilizado precisamente en caso de cesantía, lo que se une a que lo que ha podido palpar, es que los trabajadores si bien quieren cerrar por el miedo a la situación, está la incertidumbre de no poder cubrir gastos, pagos a trabajadores, etc.

Agregó que muchos le han comunicado que sencillamente no tendrán trabajo desde esta semana, tema no menor, que como Cámara de Turismo les preocupa. Sobre militares en las calles, los que se han apreciado, adujo que es por un tema de ordenamiento, ya que lo que han realizado es una labor educativa y aconsejar a la comunidad, sin opresión hacia la gente.

Enfatizó que en Pichilemu muchos comerciantes quieren cerrar, pero le manifiestan que las palabras del Gobierno a ellos no les dan la seguridad de poder enfrentar de alguna manera positiva lo que se viene. “Nunca pensé en poder llegar a decir esto, pero no queremos tanto turista, estamos muy agradecidos del turismo y de toda la gente que nos ha visitado durante el año, lo que hemos destacado siempre, pero esta vez más que cerrar las puertas al turista, creo que estamos por la misma línea que comenta el alcalde, de que el turista se quede en sus casas, ya que incluso para ellos es peligroso. Como Pichilemu queremos cuidarlo y cuidar el turismo y no decir el día de mañana que llegó un turista y contagió a otras personas, eso nos haría mucho daño”.