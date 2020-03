Las Cabras: Detenido sujeto por venta de alcohol gel ilegal, guantes y mascarillas

Fernando Ávila F.





Lamentablemente en el centro de Rancagua, en la intersección de las Avenidas San Martín con Brasil, Carabineros de la Primera Comisaría, mientras realizaban fiscalizaciones a propósito de la pandemia del COVID-19, detuvieron a un hombre de 39 años, que se encontraba vendiendo una sustancia similar al alcohol gel. Según señalaron desde Carabineros el hombre fue detenido por las infracciones al Art. 190 Código Penal, que dice relación con poner sobre objetos fabricados el nombre de un fabricante que no sea su autor; y no contar con los permisos necesarios de la autoridad de Salud, infracción al Art. 108 Inc. 2do. del Código Sanitario, ya que la internación o producción de productos de higiene deben ser notificados al Instituto de Salud Pública para que verifique composición, uso y las instalaciones dónde se producen.



En poder del detenido se encontraron 112 botellas artesanales, transparentes, sin medición de mililitros, ni marca, por lo que se presume que el producto no cuenta con condiciones asépticas como el original, pudiendo ser engañosa para sus consumidores.



El subprefecto de los servicios de Cachapoal, comandante Julio Marabolí, hizo un llamado y señaló que “se insta a la comunidad a adquirir estos productos en locales establecidos, para así no tener un problema de salud a posteriores”.



El Fiscal de turno instruyó remitir las especies a Labocar para realizar el peritaje correspondiente y se realizó la denuncia al Servicio de Salud, remitiéndosele muestras para análisis de dicho servicio.

El detenido quedó en libertad apercibido bajo el Art.26 por lo que será citado al Tribunal.