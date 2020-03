Requínoa: Futuro Cuartel de la Tercera Compañía “El Abra” se encuentra en etapa de planificación

Fernando Ávila Figueroa



Todas las comunas han debido modificar sus actividades cotidianas debido a la emergencia sanitaria que estamos viviendo, entre ellas atención a público, y la vacunación contra la influenza. Es por ello que quisimos conocer de boca de los alcaldes las acciones que se están tomando para así prevenir contagios y que esta pandemia no se siga expandiendo.



José Miguel Urrutia (Machalí): “Los supermercados van a empezar a atender hasta la 7 de la tarde”

“El municipio dejó de atender a contar del miércoles. El primer día despachamos a todos los adultos mayores y los que estaban complicados de salud. Todos los gimnasios están cerrados, y lo supermercados van a empezar a atender hasta las 7 de la tarde. La idea es que entren de 15 a 20 personas, no más. La atención de gente contra la influenza se está haciendo en el ex casino municipal, en el Cesfam, en la Clínica del Adulto Mayor, en Coya, Sata Teresa en forma normal. Además empezamos la campaña de desinfectar la comuna en paraderos y calles”.



Claudio Segovia (Graneros): “Estamos instalando un hospital de campaña”

“Le pedimos al personal mayor de 65 años que se retiren a sus hogares, hemos sanitizando calles, paraderos y lugares públicos, además junto a carabineros y bomberos vamos a iniciar una campaña de distribución de alcohol gel en los domicilios de la ciudad. Estamos enfocados en una reunión con el comercio y el transporte para tomar medidas que puedan prevenir la propagación de este virus, en coordinación con todos los gremios. Lamentablemente hay colapso en el hospital, por lo que hemos puesto a disposición todas las dependencias del municipio para el vacunatorio. Estamos instalando un hospital de campaña junto a la Oficina Comunal de Emergencia para afrontar cualquier situación”.



Eduardo Soto (Rancagua): “Cierre de todos nuestros recintos deportivos y culturales”

“Estamos realizando la sanitización de nuestros centros de salud, y de los espacios públicos en el centro de la ciudad. El cierre de todos nuestros recintos deportivos y culturales, la suspensión de todas las actividades de grupos y en el caso del municipio, limitar la atención de público a tramites de urgencia. Al día miércoles llevamos 48 mil vacunados en la ciudad de Rancagua, lo que continúa en forma normal sólo en los centros de vacunación”.



Marco Contreras (Chimbarongo): “Estamos trabajando con turnos éticos”

“Desde el lunes que estamos abordando las diferentes medidas como comuna, hemos comenzado por restringir la entrada de público a las unidades de la Municipalidad para evitar un posible contagio de funcionarios, o desde los funcionarios hacia el público. Estamos trabajando con turnos éticos, y por otro lado estamos realizando algunas compras para realizar la fumigación en algunos lugares de alta afluencia de público. Nos reunimos con la cámara de comercio, adoptando medidas para atender al público gradualmente y no tener atochamiento, principalmente en supermercados. Convoqué al Comité de Emergencia Comunal, realizando el plan de vacunación, y dándole prioridad a los adultos mayores.”



Sammy Ormazábal (Paredones): “Estamos trabajando en terreno vacunando a los adultos mayores”

“La Municipalidad está sin atención de público, los funcionarios mayores de 65 años se han despachado a sus casas, embarazadas, sólo atendiendo los permisos de circulación. Medidas enérgicas para evitar todo tipo de contagio, y las clases como en todas las comunas se han suspendido. Estamos trabajando en terreno vacunando a los adultos mayores, adultos postrados, y niños en los domicilios para que no acudan al Cesfam”.



Roberto Córdova (Pichilemu): “No queremos que venga el turista durante este tiempo”

“Desde el domingo que suspendimos las clases, pedimos el cierre de los servicios turísticos de la comuna, y hemos estado sanitizando espacios públicos. Sobre la vacunación por la influenza, el hospital está a cargo del sector urbano y nosotros del sector rural, pero la gente reclama que las vacunas se acaban muy rápido. Entiendo que esto es un tema de logística del Ministerio con el objeto de que no queden vacunas acumuladas en una comuna y falten en otras. El llamado es súper simple, a quedarse en la casa, y no queremos que venga el turista durante este tiempo a Pichilemu”.

Arturo Campos (Malloa): “Estamos realizando la vacunación a los adultos mayores”.

“En el área de la salud estamos realizando la vacunación a los adultos mayores, a los grupos de riesgo y a los escolares, lo que se está cumpliendo con éxito. En el Cesfam los primeros dos días fue un desastre en el sentido de la aglomeración, pero se dispuso que la gente esperara en lugares más abiertos. En educación las clases están suspendidas, hay turnos éticos para dar alimentación, y el día miércoles se empezaron a dar las canastas a los estudiantes para que puedan tener su colación en sus casas. También los servicios públicos tenemos turnos éticos con el protocolo que corresponde, sin atención por permisos de circulación y sanitización en recintos públicos”.



Antonio Silva (Requínoa): “Vamos a tener turnos éticos en la municipalidad”

“La primera medida ha sido que la comunidad no esté en contacto masivo, suspendiendo todas las actividades municipales, como talleres, actividades deportivas, culturales y todo tipo de reuniones que genere contacto cercano entre las personas. Vamos a tener turnos éticos en la municipalidad para temas relevantes e importantes, con personal activo, pero reducida la atención de público de 8:30 a 12 del día. Los servicios como como luminarias, áreas verdes, recolección de basura, están trabajando normalmente, ya que no son tantos y hay poco contacto con la comunidad. Estamos motivando que los permisos de circulación la gente los haga online. Además mantenemos la atención de nuestra farmacia popular, y todos los funcionarios mayores de 65 años fueron enviados a sus casas”.



Adolfo Cerón (Pichidegua): “Estamos vacunando a los adultos mayores en terreno”

“Ha habido una buena coordinación en la comuna, una sanitización de espacios públicos y privados que partió el miércoles con un producto ecológico que tiene muchas propiedades y muy amigable con las personas y el medio ambiente, además de turnos éticos en el municipio en operación y logística, y en salud donde hay un 30 a un 40 por ciento de funcionarios trabajando, estamos vacunando a los adultos mayores en terreno, y en las postas. Uno de los problemas ha sido la aglomeración de gente para vacunarse, por lo que han sido insuficientes”.



Francisco Castro (Pumanque): “Tenemos un hospital de campaña fuera de la posta”

“Ha habido una modificación en la atención de público en la comunidad para proteger a los funcionarios y usuarios. Suspensión de todas las actividades deportivas, recreativas y artísticas, sumado a la suspensión de clases, con cambios en los procedimientos que estamos haciendo en nuestro servicio de salud, para que la gente no vaya a la posta salvo por alguna obligación. Tenemos un hospital de campaña fuera de la posta donde estamos haciendo el proceso vacunatorio, para que la gente no ingrese a la sala de espera y no haya aglomeración”.