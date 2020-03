Rescate expuso a bomberos a posible contagio por Covid 19

Fotos: Héctor Vargas

Un hombre, de aproximadamente 40 años y sospechoso para Covid 19, fue el protagonista de un accidente vehicular que deja como saldo a 2 bomberos, quienes tuvieron en mayor contacto con el paciente, en cuarentena preventiva.



El llamado de emergencia originalmente era por un auto caído en una zanja al interior del Balneario Cachapoal en Rancagua, bomberos de la tercera y cuarta compañías llegan al lugar y realizan el rescate, pero mientras se realizaban las maniobras el conductor señala venir del consultorio desde donde había sido enviado a cuarentena preventiva por sospecha de Covid 19. Además, habría señalado no saber como había llegado hasta el lugar. Al parecer se descompensó camino a su casa.



Con estos antecedentes, además de que el hombre presentaba fiebre, los voluntarios solicitan la presencia de la unidad Hazmat que procede a realizar una exhaustiva limpieza de todo el material utilizado por los bomberos, más tarde los voluntarios se dirigieron hasta su cuartel y donde se cambiaron ropa y se bañaron para posteriormente dirigirse a su casas para someterse a una cuarentena preventiva a la espera de conocer los resultados del conductor, sobre si es o no positivo por el coronavirus. Al mismo tiempo extremando las precauciones ante posibles contagios hacia otros bomberos, el cuartel fue completamente sanitizado quedando cerrado por 12 horas.

En tanto el hombre fue trasladado bajo el protocolo correspondiente hasta el hospital regional por personal del SAMU.



El comandante del Cuerpo de Bomberos de Rancagua Juan Carlos Ponce lamentó la situación en que se vieron expuestos los voluntarios -ya que no solo los afecta a ellos sino también a su grupo familiar- y realizó un fuerte llamado a la comunidad a no exponerse y a no exponer a los demás al contagio, resaltando que bomberos continuará prestando servicios a la comunidad tomando el máximo de precauciones posibles, para proteger a los voluntarios y a sus familias de posibles contagios.