Tercera División modifica sus bases y elimina liguilla de ascenso

Pese a que la medida de no practicar culminaría el lunes, el gerente deportivo Pablo Calandria comentó que el fin de semana analizarán aumentar el plazo original.

Ricardo Obando.

En principio, cese de prácticas grupales hasta el lunes. Pero parece que el tiempo se extenderá. La planificación adoptada por O’Higgins de Rancagua para con su plantel profesional, podría variar en las próximas horas.



Según comentó a El Rancagüino el gerente deportivo del club, Pablo Calandria, “revisaremos el fin de semana para ver qué medida tomamos para la próxima semana”, considerando que el escenario sanitario varía hora tras hora.



En ese sentido, el ex jugador manifestó que a mitad de esta semana “evaluamos con todas las partes, tanto el club como el cuerpo técnico y los jugadores, y creímos que era lo mejor”, ya que “se había dado dos libres en un principio, pero después determinamos que era mejor hasta el lunes que viene”.



Es más, Calandria recordó que “la situación va cambiando día a día, por eso uno no puede pensar mucho más allá de esta semana, porque en un día cambia todo”.



Sobre los trabajos en casa, el directivo señaló que “hablamos con el preparador físico, a cada jugador se le preparó una pauta para hacer en sus casas y una propuesta de alimentación también, porque no sabemos qué va a pasar, cuándo se va a reanudar todo y que los jugadores puedan hacer algo y no perder la forma (física) totalmente”.



Dichas pautas, puntualizó, serán evaluadas prontamente. “Al menos hemos tomado las medidas por esta semana, para que no haya contacto entre los jugadores, que cada uno esté en su casa, tranquilo. Y que cada uno intente llevarlo de la mejor manera, y que no cause tampoco esto de salir al entrenamiento cause una psicosis, que si te contagiaste o no, que están los niños, tu familia. Entonces, creímos que era la mejor decisión”.



Cabe consignar que si bien la ANFP determinó suspender el torneo por 14 días, la situación país podría implicar aumentar este plazo inicial y quizás tomar la misma decisión de ANFA, de reiniciar la competencia en mayo próximo y no en abril como se pretende, más cuando las autoridades de salud señalan que el peak de contagios por el coronavirus será justamente en el mes venidero.

Colchagua también paralizó

Este jueves, a través de un comunicado público, la dirigencia de Colchagua CD informó que el plantel profesional y los integrantes del fútbol joven dejaron de entrenar y hasta nuevo aviso.

Al respecto, indicaron que “debido a la contingencia que estamos viviendo como país producto de la rápida propagación del Covid-19, nuestro club ha suspendido todos los entrenamientos del primer equipo y fútbol formativo hasta nuevo aviso”.



Finalmente, comentaron que “como institución hacemos el llamado para que nuestros hinchas adopten todas las medidas necesarias para disminuir el contagio de coronavirus, seguir las recomendaciones del MINSAL y lo más importante evitar exponerse y quedarse en casa”.