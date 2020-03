Tranquilidad y encierro, que lo peor está por venir

Llevamos casi una semana con cuarentena preventiva, donde las cifras no muestran de una baja en la tendencia de contagio, por el contrario seguimos las mismas conductas que ha mostrado el virus en la gran cantidad del mundo. Entonces, ¿qué nos queda?, solo tranquilidad, lo más difícil estará por venir.

Primero debemos hacer cuarentena, está en los casos más favorables es tener encierro en el hogar con todos los componentes del hogar, donde los hijos estarán las 24 horas encerrados y los padres deben realizar teletrabajo. ¿Cómo sobrevivir sin terminar estresado y neurótico?, ese es el reto para muchos hoy en día.

Segundo, mantener el no contagio a las personas que no pueden quedarse en los hogares por trabajo. Para ellos, fuerza a esperar que el gobierno tome medidas más restrictivas y cada día sean menos las personas que puedan realizar cuarentena preventiva, para que con ello podamos disminuir el avance rápido del virus.

Tercero, mantenerse en casa, no ir a comprar si no es necesario, no reunirse con amigos y familiares de riesgo. Conocimos en este fin de semana un caso donde un joven visitó a sus familiares de la región, una vez que volvió a su casa en la región metropolitana supo que estaba contagiado de COVID -19m hoy sus cercanos y otras personas corren el peligro de estar contagiados solo por una tranquila vista familiar.

Sé que nos cuesta cambiar los hábitos sociales, es tamos acostumbrados a disfrutar en grupos y hacer nuestra vida contactándonos día a día con muchas personas, pero es necesario hacer un alto para evitar miles de muertes solo en la región.

Según el servicio de salud de la región de O´Higgins unas 360 mil personas se podrían infectar, de ellos unas 5 mil personas son potenciales individuos que pueden presentar síntomas graves. Imagínate que el año pasado 1555 personas murieron en todo Chile por accidentes de tránsito, y esta enfermedad podría matar a más de 2200 personas solo en nuestra región en un par de meses.

Entonces, ¿qué estamos esperando para tomar medidas más drásticas para evitar más contagios? Y la pregunta es para nosotros como individuos, pero también es para nuestras autoridades.

Alejandra Sepúlveda

Jefe de informaciones