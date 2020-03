ANFP informó a los clubes de suspensión indefinida de sus torneos

El plazo previsto inicialmente para este 23 de marzo, se amplía momentáneamente hasta el 29 de marzo.

Ricardo Obando.

La pandemia por Covid-19 hará que el fútbol profesional no vuelva antes de 45 a 60 días. La creciente curva de contagios ha hecho que las medidas de protección en el mundo del deporte aumenten y en O’Higgins están conscientes de aquello.



La semana anterior, se puso como plazo primario este lunes 23 para volver a entrenar grupalmente en el Monasterio Celeste, pero se iba a evaluar. Justamente, el análisis que se realizó por los profesionales del cuerpo médico y siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud, se determinó una nueva fecha de probable retorno: lunes 29.



En ese sentido, desde el club aseguran que nuevamente se evaluará el regresar allí, pero se sabe que el retorno del fútbol profesional no será antes de 45 a 60 días, así como lo expresó el gerente de ligas de la ANFP, Rodrigo Robles la semana pasada.



Si bien es cierto, los celestes están trabajando en casa con una pauta tanto física como nutricional, la forma se perderá en un gran porcentaje, algo que no solo ocurrirá con el plantel rancagüino, sino que con todos los clubes nacionales.

El panorama económico

Por el momento, el escenario monetario no registra variación. Desde la entidad celeste si reconocieron que si el CDF no paga (hecho muy probable al no haber competencia) el panorama sería catastrófico para la industria.



Eso, claro está, genera preocupación y en Quilín están al tanto, ya que las directivas de las instituciones lo han hecho ver.