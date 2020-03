Autoridad entrega recomendaciones a feriantes para prevenir contagios por coronavirus

A través de un protocolo de funcionamiento entregado a cada municipio, se dieron a conocer una serie de medidas que buscan asegurar el abastecimiento de bienes básicos a la población en forma segura.

Ximena Mella Urra

La autoridad dio a conocer ayer un protocolo de funcionamiento de ferias libres en una reunión sostenida entre el Seremi de Agricultura, Joaquín Arriagada; el presidente de los municipios de la Región de O’Higgins ( MURO’H), José Miguel Urrutia, más representantes de las ferias Vega Baquedano y de la Asociación gremial de Organizaciones de Ferias Libres (ASOF) a nivel regional. En la cita se plantearon una serie de recomendaciones para el funcionamiento estas ferias en medio de este estado de excepción que vive el país a raíz de la propagación del Covid 19.



Entre estas se solicita que solo comercialicen alimentos y útiles de aseo, establecer una separación de al menos tres metros entre un puesto y otro y que sea en una sola calzada, acordonamiento de la feria libre para controlar el ingreso de personas y que estaría custodiado por personal militar, carabineros o inspectores municipales. A lo anterior se suma que podría estar solo dos personas atendiendo por puesto, dejar entrar solo un comprante por grupo familiar y si es adulto mayor, lo pueda hacer en compañía de otro adulto. En resumen, evaluar una coordinación comunal para que comerciantes y municipalidades desarrollen planes de trabajo de prevención coordinados y así generar mecanismos preventivos para el conjunto de la feria.



En un consenso, los asistentes a esta reunión de trabajo evaluaron la importancia de seguir abasteciendo a la comunidad, mostrando una gran disposición a que funcionen. “En la cadena de abastecimiento las ferias libres cumplen un rol fundamental con la población para surtir con frutas, verduras y otros elementos y servicios esenciales. Tenemos que hacer que funcionen de forma segura tanto para los feriantes como para sus clientes”, dijo a nuestro medio el seremi de Agricultura Joaquín Arriagada. También destacó que son recomendaciones y no imposiciones. “Esperamos que los alcaldes autoricen su funcionamiento y que también se tomen algunas medidas sanitarias de la manera más ordenada posible. Pero cada alcalde tiene la potestad de implementar estas medidas u otras que considere mejor para su comuna”.



Arriagada insistió en la importancia de su funcionamiento. “En algunas comunas donde se suspendió, las personas se trasladaron a otros sectores donde sí funcionan produciéndose un efecto contrario de prevención, reuniéndose aún más personas. Cuando no funcionan las personas tienen a pensar en un desabastecimiento y a preocuparse. Por lo que terminan comprando más de lo que necesitan y generando problemas en la comercialización y alteraciones en los precios ante mayor demanda”.



Consultado sobre alza de precios en algunos productos, Arriagada procuró en explicar que sí lo hubo en algunos casos debido a la carencia de estos, pero que son normales en esta fecha, “no podría decir todavía que hay un alza de precios injustificado. De serlo así, a mi juicio sería inmoral, aparte de ser ilegal. En la medida de que esto se dé, fiscalizaremos y denunciaremos a quién corresponda”.



Por su parte, desde la otra vereda, Rubén Gallardo, representante de una veintena de ferias en Rancagua, comentó que algunas peticiones de este protocolo no se ajustan a la realidad de las ferias. “Sabemos que esta cadena no se puede cortar, pero si pueden funcionar supermercados, que venden todo tipo de cosas, por qué no lo pueden hacer los puestos de ropa, libros, u otras cosas que funcionan en estos lugares”, reclamó.



Asimismo, dicen temer que no exista fiscalización y que los espacios resguardados para distanciamiento, sean finalmente “tomados” por comerciantes que en forma ilegal vendan sus productos o que de otras ferias suspendidas busquen espacio acá. “Por ejemplo, en la Feria de Grecia en Rancagua somos 180 locatarios con patente instalados y si llegan sin patente a vender sus productos, lo harán a mitad de precio”, precisó Gallardo, “siendo una competencia muy desleal que no será fiscalizada y se puede intensificar en las próximas semanas, eso porque la gente está muy estresada e irritada al vivir un periodo muy complicado como es este”. Finalmente solicitó mayor comunicación para dar a conocer estas medidas y otras que vienen esperando hace mucho tiempo como contar con baños químicos, por lo que esperan que la autoridad comunal se pronuncie.

MUNICIPIOS

José Miguel Urrutia, alcalde de Machalí y presidente de la Asociación de Municipios de O’Higgins, comentó a El Rancagüino que la autoridad desea que sigan en funcionamiento para tener acceso a este tipo de alimentos, “ya que es uno de los lugares donde más compran las personas. Por eso en la reunión (de ayer) se dieron algunas indicaciones de cómo hacerlo, con recomendaciones para los feriantes como tener mascarilla, guantes y disponer de agua y jabón para el lavado de manos”.

Algunas comunas siguen con sus ferias suspendidas dijo el edil. En su comuna las había suspendido, pero se espera que desde hoy vuelvan a funcionar y que las personas tomen en serio las medidas de seguridad solicitadas. “Otro problema es el toque de queda debido a que las ferias comienzan a funcionar temprano por lo que se debe solicitar un permiso o salvoconducto”.



Su par, el alcalde de Rancagua Eduardo Soto, reiteró que ya tienen este instructivo que fue despachado desde la Seremi de Agricultura y que lo pondrán en práctica. “Acotar solo a puestos de alimentación o manejar el distanciamiento solicitado entre uno y otro puesto, son algunos de ellos a lo que se suma el cuidado de cada persona”.



Aún no está contemplado-prosiguió el edil-a poner término de estos lugares. “Impedir estas ferias produciría el alza desmesurada de las frutas y verduras en supermercados. Por lo que pedimos que en estos lugares mantener el resguardo necesario, mantener las distancias, que vaya una persona por familia y que compren lo justo y necesario”, argumentó.



Pide igualmente la mayor disposición de los feriantes ya que a su juicio, “la principal responsabilidad de cuidado es primero de los vendedores. No hay reuniones presenciales con los feriantes pero ya le hicimos llegar al jefe de inspección este instructivo de la autoridad y está en contacto con los dirigentes. Es un tema de autocuidado que parte por cada uno y además, sería imposible fiscalizar todas al mismo tiempo”, concluyó la autoridad comunal.