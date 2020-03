El Teniente conmemoró a mujeres de Olivar, El Guindal y Coya

Incertidumbre además existe ante el incierto laboral de quienes realizan esta labor en la comuna de Rancagua.

Pedro Aránguíz tiene 64 años de los cuales 17 como parquímetro donde ha desempeñado por diez años funciones como dirigente tanto como presidente y secretario. Hoy no ocupa cargo ya que a la empresa adjudicada- Empresa Estacionar S.A.- lleva un poco más de un año entregando el servicio de parquímetro en la ciudad de Rancagua. Pero eso no le quita la preocupación de la situación que estarían viviendo los setenta y seis trabajadores ante el Covid-19. Siendo tal que el pasado viernes decidieran paralizar el trabajo a la espera de medidas que sirvan de prevención.

PARALIZACION DIA VIERNES

El ex dirigente, relató que la situación es preocupante tan así, que el viernes pasado paralizaron ante la falta de seguridad e higiene y que ayer lunes habrían recibido un par de guantes, una mascarilla y una botellita de alcohol y que a la fecha siguen realizando el trabajo con horarios no muy claros ni establecidos. Tras esto no todos estarían trabajando ya que a muchos les ofrecieron tomarse 15 días de vacaciones sin goce de sueldo “Eso no se entiende muy bien. Muchos se fueron firmando un documento, pero yo le pregunté a un supervisor como se hará si esto sigue más crítico, allí hay un tema de incertidumbre total”, expresa Aránguiz.

Ante todo lo descrito anteriormente, el ex dirigente denuncia falta de lineamientos claros por la labor que deben realizar “ el pasado viernes imagine debimos parar por la falta de higiene eso fue a las 9 de la mañana nos instalamos fuera de empresa en Mujica fuimos la totalidad 76 personas que realizamos la labor y estuvimos toda la mañana hasta que tomaron la decisión de enviarnos a las casas, ya que nos habían entregados mascarillas que no era otra cosa que una servilleta con elásticos corcheteados” relata el trabajador.

Lo que más preocupa señala es la forma en que se han dado las directrices existiendo además incertidumbre laboral “A nosotros nos preocupa la gente que atendemos y nuestras familias. El sábado trabajamos y no nos dejaron firmar. Eso preocupa. A mí hoy me echaron a la casa por adulto mayor. Eso sí me indicaron que era con goce de sueldo. Pero igual me preocupan mis colegas. No hay mucha claridad. Mis colegas están muy preocupados ya que son muchos extranjeros y yo no sé cuándo volveré a trabajar quedaron en avisarme por teléfono”.