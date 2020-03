La noche rancagüina en medio del toque de queda

El secretario de estado aseguró que el país no tiene problemas de abastecimiento alimentario en medio de la crisis por el coronavirus.

Respecto a la realidad que viven los agricultores de la región expuso “No vamos a dejar a nadie solo, vamos a acompañar y atender a todos los agricultores”.

Gisella Abarca

La llegada del Coronavirus a Chile donde nuestra región de O’Higgins no se ha visto ajena, ha generado que desde el gobierno y la autoridad sanitaria tome una serie de medidas entre ellas la declaración del Estado de Excepción de Catástrofe, entre otras tantas, que se han dispuesto para frenar en algún modo el aumento de contagios.



En ese contexto, una de las actividades económicas más relevantes de El Libertador es la agricultura, que aún se encuentra en proceso de cosecha y producción, por lo que surge la preocupación de cómo podrían afectar al rubro ya golpeado fuertemente por la sequía, al que ahora se le vienen los estragos de la pandemia Covid 19.



Según información entregada por el Ministro de Agricultura, Antonio Walker, aún falta por cosechar cerca del 30% de la fruta. También se está en plena cosecha de nogales, maíz y más al sur del país, parte de la producción de berries. Ello, sin contar otras especies que producen toda la temporada y que requieren ser comercializadas para su venta. En ese sentido, el secretario de Estado aseguró “estamos haciendo un esfuerzo muy grande por sacar adelante las cosechas, y poder cosechar lo que falta para después, llevarlo hacia los packing, de tal forma que no le falte alimentos a los chilenos”.

El año pasado en O’Higgins decretaron emergencia agrícola por la escasez hídrica y este año, además, el rubro se ve afectado por los embates de la pandemia, ¿cuál es el apoyo económico que va a entregar el Ministerio que lidera a los agricultores de la región?

R.- Ha sido un año durísimo para el Ministerio de Agricultura dado que hemos enfrentado las emergencias de los incendios, lluvias altiplánicas y aluviones, el año más seco de la historia de Chile y ahora el coronavirus. No vamos a dejar a nadie solo, vamos a acompañar y atender a todos los agricultores, el corazón del Ministerio de Agricultura es inmenso, el presupuesto uno solo. Lo primero es atender la emergencia sanitaria, a las personas, ver el caso humano y para eso el Presidente (Piñera) ha sacado una agenda de reactivación económica de casi 12 mil millones de dólares (US$11.750 MM), donde parte importante de ese presupuesto es para los agricultores; y parte importante es para la región de O’Higgins.



En cuanto a riego, la Comisión Nacional de Riego, aumentó su presupuesto de 50 mil millones de pesos a 76 mil millones de pesos e Indap en conjunto con los gobiernos regionales han dispuesto 330 mil millones de pesos para atender la emergencia hídrica.

Respecto al abastecimiento, ¿existe disponibilidad de alimentos para Chile si es que el país llegara a entrar en cuarentena?

R.- El abastecimiento de alimentos lo tenemos hoy día, hemos hecho un trabajo de mirar los stock que tienen los alimentos chilenos. No nos olvidemos que estamos en pleno desarrollo de faenas bobinas, ovinas, las carnes rojas y blancas se están procesando, tenemos buen stock de carnes, de granos, se está desarrollando las faenas de productos lácteos, donde también tenemos stock. Se ha cosechado el 70% de las frutas, queda el 30% aún. Las hortalizas, verduras y legumbres, están en constante cosecha, los granos se han cosechado prácticamente todos faltando el maíz.

Estamos muy preocupados del abastecimiento de alimentos, para eso creamos el “Comité de Abastecimiento Seguro de Productos Perecibles y Agrícolas” y esperamos que podamos seguir desarrollando las labores de cosechas y de los packing que están desarrollándose actualmente.

En este comité participan las ferias libres, los mercados mayoristas, los supermercados y estamos preocupados de que no falten alimentos y de no interrumpir la cadena de abastecimiento de alimentos.

¿Qué pasa con las exportaciones de las regiones?, ¿cómo se ve ese panorama?

R.- Dos buenas noticias en ese tema. Una es que el tipo de cambio está estable competitivo y alto, que eso favorece mucho a las exportaciones de la región de O’Higgins. Dos, que China, va saliendo de la pandemia, lo que presume un normal desarrollo del mercado. Esas son dos buenas noticias y tenemos que preocuparnos de terminar las labores agrícolas, tomar todas las medidas de higiene y seguridad que necesitamos para proteger a la gente que trabaja en el campo y vemos que hay un stock relativamente normal de alimentos y que las cosechas en la región de O’Higgins han bajado en un 6 a un 8% (por escasez hídrica); pero esperamos que los mercados vayan tendiendo a la normalidad en la medida que se vaya normalizando el funcionamiento de los países.

¿Cuáles son las medidas de higiene y seguridad que está tomando el área agrícola para trabajar?

R.- Está muy bien descrito en las buenas prácticas agrícolas todas las medidas de higiene que hay que tomar. Se están tomando la temperatura a todos los trabajadores, la distancia que debe haber entre trabajador, todo lo que tiene que ver con el lavado de manos, así como equipos como gafas, guantes, mascarillas, jockey, overoles, todo lo que tiene que ver con desinfección del transporte y las instrucciones que ha indicado el manual de buenas prácticas laborales y agrícolas; y además lo que han indicado las mutuales de seguridad.

Ministerio de Agricultura prorroga pago de créditos de usuarios de Indap por 90 días ante brote de Coronavirus

Como una forma de aliviar la carga de los agricultores usuarios de Indap ante los efectos de Coronavirus, el Ministro de Agricultura, Antonio Walker, determinó prorrogar por tres meses lo pagos de los créditos. Esta medida tendrá un efecto inmediato y se realizará de forma automática para todos los agricultores usuarios de Indap del país y se evaluará su extensión en el tiempo.

“Respecto a los pequeños agricultores, Indap bajó la tasa de interés para todas las renegociaciones, de peso +9 la bajó a peso +3, en UF era UF+7 la bajó a UF+0,5, también Indap postergó todos los vencimientos de créditos hasta el 31 de mayo, para 3 meses más, o sea para septiembre”, expuso el Ministro.



El secretario de Estado detalló que esta resolución responde a la necesidad de tomar medidas en la atención directa con los usuarios que concurren a las oficinas de Agencias de Área, como también, medidas en relación con los servicios que se entregan a los agricultores. La idea es evitar aglomeraciones y reducir los desplazamientos y tramites que no sean indispensables durante esta pandemia.



“Esta medida busca que los agricultores no se expongan a aglomeraciones y puedan permanecer seguros en sus hogares”, declaró Walker.