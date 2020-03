Confirman la prisión preventiva de gerente de empresa Línea Azul

Fernando Ávila F.

La Corte de Apelaciones de Rancagua confirmó la prisión preventiva del gerente de la empresa “Línea Azul”, Marcelo Hernández Sandoval, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos de circulación de vehículo utilizando placa patente que correspondiere a otro móvil, homicidio y lesiones de pasajeros de bus que volcó en la comuna de San Francisco de Mostazal.

En fallo unánime la Sala de Turno del tribunal de alzada, integrada por los ministros Jorge Fernández Stevenson, Pedro Caro Romero y Michel González Carvajal, rechazó el recurso de apelación deducido por la defensa en contra de la resolución dictada por el Juzgado de Garantía de Graneros, el martes 17 de marzo recién pasado.

“Que, los nuevos antecedentes planteados por la defensa no son suficientes para desvirtuar los fundamentos de la prisión preventiva y, considerando, además, que no existen razones humanitarias de carácter grave, que ameriten disponer la libertad del imputado o una medida cautelar menos gravosa, en razón de la contingencia sanitaria que vive el país, que no impliquen una discriminación arbitraria respecto a los demás privados de libertad, se concluye que se debe mantener la prisión preventiva del imputado Marcelo Hernández Sandoval.”, consigna la resolución.

La audiencia, dada la emergencia sanitaria que enfrenta el país, se realizó bajo la modalidad de videoconferencia. Cabe recordar que el volcamiento del bus en Mostazal dejó a seis personas fallecidas.