Director Hospital Regional Rancagua: “Podríamos llegar a tener cien camas con ventiladores mecánicos en caso que fuese necesario”

Todas las camas de la Unidad de Paciente Crítico del recinto asistencial referencia de la región podrían ser equipadas con los implementos necesarios para la vital labor, a las que se les sumarían camas del Servicio de Medicina, las que pasarían a ser camas de cuidados intermedios. “vamos a tener un amplio crecimiento preparándonos para la eventualidad”, expuso el doctor Fernando Millard.

Gisella Abarca

Este martes, autoridades regionales confirmaron un nuevo caso de COVID-19 en la región, se trata de un hombre de 33 años de Rancagua que llegó el 13 de marzo desde México, quien fue diagnosticado en el Hospital Clínico Fusat quien está en cuarentena en su domicilio.

Él es el décimo positivos Coronavirus en la región. “Respecto de los otros 9 casos, tenemos 5 casos que están en condiciones buenas de salud en sus hogares y 4 personas hospitalizadas, todas con signos estables; salvo el caso 1, un hombre de 40 años que se encuentra en la clínica Isamédica que está con pronóstico reservado”, informó este martes el Intendente de la Región de O’Higgins, Juan Manuel Masferrer.



Preocupados por el panorama que se está presentando en la región de El Libertador, en que cada día que pasa se complejiza aún más en materia de atención de salud, nos contactamos con el director del Hospital Regional Rancagua, para exponerle nuestras inquietudes.

En algunos hospitales que han presentado casos de COVID 19 se han suspendido visitas en el interior del recinto asistencial ¿qué pasa en el caso del Hospital Regional?

R.- Las visitas se restringen solamente al paciente (contagiado) de tal manera que entra el personal con las medidas de protección individual para atender al paciente, pero el resto de los pacientes reciben sus visitas en el horario normal una hora al día (en el caso de UTI).

Cómo es el protocolo médico al ingresar al Servicio de Urgencia para una persona que tiene síntomas de COVID 19?

R.- La gente debiera venir a consultar a la Red, no solamente al Servicio de Urgencia. La red del Servicio de Salud está preparada para atender las consultas en los SAR, en las diferentes instalaciones de los establecimientos.

El paciente que viene con patologías respiratorias (Coronavirus), debería venir protegido con una mascarilla, con un pañuelo, con lo que sea, identificarse rápidamente para que le entreguemos una mascarilla, y no contamine al resto de las personas que están ahí.

Si creemos que es sospechoso de Coronavirus es aislado de inmediato en una sala donde comienza el protocolo de la atención de manera específica. El personal queda aislado en una pieza especial, el personal que entra ahí lo hace protegido con todos sus elementos de protección personal. Hacemos los exámenes, tomamos las medidas correspondientes, vemos si en paciente es sospechoso sospechoso y si está con patologías debiéramos dejarlo hospitalizado; si no, debiéramos enviarlo a su domicilio con cuarentena y la autoridad sanitaria se hace cargo de este paciente.

Desde que se pesquisó el primer contagiado (3 marzo) ¿cuántas personas han consultado en Urgencia por síntomas de COVID 19?

R.- Ha sido variable. Fue un cúmulo de gente que llegó al día posterior que llegó, pero ninguno era con patología, básicamente era gente que estaba con resfrío. Es una época que normalmente nos empezamos a resfriar y empezamos a tener molestias respiratorias y la gente se preocupó y se alarmó un tanto y concurrieron. Las consultas por sintomatologías respiratorias están bajas en este momento, estamos con índices normales para cualquier año común y corriente.

¿Cuántas personas acuden diariamente a consultar por COVID 19?

R.- Más o menos se mueven entre 20 a 30 personas que están viniendo y que dicen podrían ser sospechosos de las cuales no más de 10 ó 15 hacemos los test de acuerdo al protocolo que tenemos actualmente y que se ha ido modificando varias veces y esperamos que se modifique en el próximo tiempo y lo vamos cumpliendo.

¿Cuáles son los síntomas de COVID 19 y qué debe hacer una persona que los presenta?

R.- Los síntomas son fiebre, tos seca, molestias de mialgia y dificultad respiratoria que eso demuestra un poco más la gravedad del cuadro. Pero recordar que el 85% de la gente va a tener como un cuadro viral, con cuadro de resfrío y podría no darse cuenta y confundirse con una situación normal y va a tener el Covid 19.

En cuanto a recurso humano y equipamiento ¿Cómo se han fortalecido los servicios clínicos, médicos y de urgencia del Hospital Regional para enfrentar esta pandemia?

R. Desde el mes de enero estamos trabajando en este plan de contingencia. En infraestructura, tenemos una UPC de 20 camas de UCI y 40 camas de UTI. La diferencia entre UCI y UTI es que una tiene respirador y la otra no tiene respirador. Nosotros hemos solicitado a la autoridad del Ministerio y nos van a llegar de aquí en unos días más, probablemente durante el mes o los primeros días de abril, 32 ventiladores, lo cual nos va a permitir pasar de 20 que tenemos en este momento a tener 60 camas ventiladas, además tenemos la posibilidad de convertir las camas de medicina en camas de intermedio, y por lo tanto, vamos a tener un amplio crecimiento preparándonos para la eventualidad, personas que requieran ventiladores mecánicos. Podríamos llegar a tener cien camas con ventiladores mecánicos en caso que fuese necesario.

¿Respecto al personal de salud?

R.- hemos tomados las determinaciones propias que la ley lo hace. El personal de 70 años, lo hemos derivado a su domicilio, el personal de urgencia ha sido reforzado, eso nos ha permitido contratar numeroso contingente de profesionales como también de auxiliares, de Tens, administrativos, lo que sea necesario para esto. También estamos tratando de hacer turnos rotativos de tal manera de siempre poder dar las prestaciones que sean necesarias. Personal nuestro se va a contagiar en algún momento y tenemos que ver cómo lo vamos a ir supliendo. Hay un fuerte apoyo financiero del Minsal para poder contratar las personas. Estamos contratando profesionales y en el caso que sea necesario, tendremos que contratar alumnos de los últimos años de las universidades o institutos.

En cuanto a la atención en el Hospital Regional, ¿Cuáles son las atenciones que se están realizando?, ¿Existe algún servicio suspendido de cara a la pandemia?

R.- Estamos funcionando de acuerdo a un Estado de Catástrofe, lo que significa que hemos modificado algunas cosas. El Servicio de Urgencia ha sido reforzado; es decir, está trabajando más. La gente que está consultando es menor –en este momento- pero estamos preparados para más.

El Servicio de Atención Ambulatoria se ha modificado en el sentido que se ha llamado a las personas para que no concurran y hemos transformado eso en atención telefónica. Los médicos están llamando, estamos haciendo atención telefónica para que los pacientes retiren sus recetas, para interpretación de exámenes, etc, para su tranquilidad.



En cuanto a Farmacia, a los pacientes mayores de 80 años, les estamos enviando los medicamentos a sus casas y hemos reforzado la unidad de farmacia para la entrega de medicamentos. Estamos tratando de coordinar con el Servicio de Salud y APS que enviemos los paquetes a los Cesfam para que entreguen los medicamentos. Estos se irían desde el Hospital Regional preparados para que sean recibidos en los Cesfam o en los otros Hospitales.

El Hospital Regional de Rancagua iniciará directamente en la región el proceso de exámenes para confirmar o descartar COVID 19. ¿Se puede referir a ese proceso?

R.- El personal de tecnólogos ha sido capacitado. Tenemos las máquinas y estamos a la espera que lleguen los kit para poder iniciar y hacer el PCR que es el examen específico para el COVID 19 en nuestras instalaciones y evitar que vayan a Santiago al Instituto de Salud Pública (ISP). Eso se va a realizar en las próximas 48 horas, y estaríamos en condiciones de partir de inmediato haciendo los exámenes acá. Esto significa que vamos a poder hacer más exámenes con una respuesta más rápida.

¿Algún consejo a la comunidad cómo actuar ante esta emergencia?

R.- Lo principal es que nos pongamos en línea con lo que está haciendo el Minsal con lo que se está normando de tal manera de hacer caso a las indicaciones que se están dando y ponernos detrás de eso que en conjunto seamos capaces de resolver todos los problemas (…).

Estoy profundamente agradecido del personal de salud que tengo que está dispuesto a entregar toda la atención, pero necesitamos que el público se cuide para que podamos cuidar a los realmente enfermos. Nosotros estamos preparados y quiero dar la tranquilidad a la población en el sentido que el Ministerio nos ha dado los recursos para prepararnos, tanto con elementos de protección, como con equipamiento con transformación de camas en la eventualidad que así se requiera”.