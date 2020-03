CGE anuncia medidas para ayudar a clientes más vulnerables

Ximena Mella Urra

En medio de un estado de emergencia sanitaria donde la cuarentena en casa y la prevención se han vuelto imprescindibles, las personas en situación de calle se ven imposibilitados de cumplir con estas medidas para evitar un contagio de Covid-19.



Ante este escenario, el Ministerio de Desarrollo Social ha indicado un protocolo de de emergencia que en nuestra región lograría atender a 455 personas de toda la región que viven en la vía pública, concentrándose en Rancagua con un total de 277 personas, le siguen en número Rengo, San Fernando y Graneros.



Según adelantó a El Rancagüino, la seremi del ramo Mónica Toto, próximamente abrirán un nuevo alberge durante 120 días con un total de 20 cupos en Rancagua, con el fin de recibir a estas personas durante las 24 horas del día. “No queremos que estén circulando expuestos a un contagio. Y queremos proteger con abrigo y alimentación a los que estén más desmejorados en su condición de salud o que sean de mayor edad”, dijo la autoridad señalando que no todos son de mayor edad, “muchos poseen entre 40 y 50 años debido a sus adicciones al alcohol y las drogas”.



Para ello contarán con el apoyo de instituciones que realizan este trabajo con personas que viven en la calle, tal como es el caso en esta región de Caritas Chile y el Hogar de Cristo como operadores externos en Rancagua y San Fernando. “Será un lugar de protección para que no se enfermen. Si uno es diagnosticado ya sea en una hospedería o en la calle, se debe seguir el protocolo que indica el Servicio de Salud”, añadió recalcando que se está en la búsqueda del operador y del lugar donde se instalará este hogar.



“En forma permanente trabajamos con ellos en residencias que tenemos en Rancagua y San Fernando, las que en estos momentos se encuentran copadas casi en su totalidad. En esta emergencia hemos establecido una serie de indicaciones como la prohibición de visitas y el refuerzo de sus condiciones de higiene. De igual manera estas personas también fueron ya vacunadas contra la influenza”, explicó Toro en detalle.



Pero agregó que un porcentaje no menor se mantiene todavía en la calle. Muchos de ellos cuentan con un pequeño ruco (o punto de calle) y esta seremía trabaja con ellos desde antes agrupando a unas 80 en toda la región. “A ellos les hemos entregado artículos de aseo y haciendo una labor educativa. Sin embargo aún nos quedan muchos fuera de este beneficio por diversos motivos”, apuntó.



Asimismo, están evaluando adelantar en algunas semanas más (al mes de mayo) su plan de invierno ante la compleja situación que se podría avecinar debido a la propagación del coronavirus sumado al cambio de estación y meses fríos.

TOQUE DE QUEDA

Tal como lo indica el Ministerio de Desarrollo Social, ante una nueva noche en toque de queda en todo el país, el personal policial y militar que está resguardando la seguridad y el orden en las calles, debe tener en cuenta las siguientes medidas para esta población:



• El control de identidad con el RUT no será posible en todos los casos, por lo que se solicita especial consideración con la condición de estas personas.



• Si se encuentra en su “ruco” o punto calle, puedan considerarlo como su lugar de pernoctación y no los obliguen a salir de allí pues se arriesga la seguridad de esta población.



• En caso de que se encuentren en sectores donde hayan enfrentamientos, incendios o conflictos de diversa índole se solicita al personal que pueda trasladarlos a los alojamientos mencionados o en las comisarías de ser estrictamente necesario para que pasen la noche.



• Existe una lista oficial de personas en situación de calle de la Región de O´Higgins que están registrados en los programas de este Ministerio y el cual hoy está a disposición de la Intendencia y de las Fuerzas Armadas en las que se puede chequear el RUT correspondiente.



“Estamos coordinando con los jefes de zona toda esta situación ya que somos parte del Comité de Operaciones de Emergencia (COE). Por ello tenemos un protocolo y les enviamos un catastro con las personas en situación de calle y lugares donde pernoctan. Lo importante es que muchos de ellos no cuentan con su cédula de identidad y pueden ser controlados por la noche”, adicionó la seremi. “Es tiempo de ser solidarios. No estamos en tiempo de destruir sus rucos y lugares donde duermen y si no están enfermos debemos respetar ese espacio. Sin embargo, cuando comience a funcionar el nuevo centro haremos todas los esfuerzos para convencerlos de que salgan de ahí y estén en uno de nuestros centros de protección”, concluyó Mónica Toro.