Colchagua planteará a la ANFP modificar bases de la Segunda División para evitar quiebra de los clubes

El capitán de O’Higgins habló con El Rancagüino respecto a la situación que se está viviendo. Según dijo, la paralización de la competencia es algo lógico considerando el escenario nacional y mundial.

Ricardo Obando.

Capitán de O’Higgins, referente de los celestes. Albert Acevedo, desde su domicilio, no está ajeno a lo que está sucediendo. El defensor, en conversación con El Rancagüino, consideró lógica la decisión de la ANFP de postergar indefinidamente el retorno del fútbol profesional, considerando la situación sanitaria del país a raíz del rápido avance del coronavirus.



En ese sentido, Acevedo expreso que “que la ANFP diga que no hay fecha para volver con el campeonato es una cosa muy lógica y que tiene mucho sentido. Lo primero es lo primero, si no tenemos salud no podemos hacer ninguna otra cosa”.



Junto con ello, quien lleva la jineta en los rancagüinos, manifestó que el no entrenar en grupo y si hacerlo cada uno en sus casas, “tiene un sentido más que poderoso. No hay nada que cuestionarse, la situación que vive el mundo en general amerita ésto, no hay otro posibilidad”.



Respecto a su situación, comentó que es primordial saber que el panorama es complejo, y “después de comprender ésto, uno ve el tema de tratar de mantenerse en forma con la pauta de entrenamiento que entrega el cuerpo técnico, planes de alimentación para tratar de mantener la forma física lo mejor posible”.



Es más, el defensor central recordó que “en mi caso, y el resto de los futbolistas a nivel mundial y acá en la liga chilena, no hay nada más importante que cuidarnos para resguardar la vida, estamos hablando de eso”.



Junto con ello, Acevedo expresó que es claro que el fútbol no volverá en varios meses. “Yo también tengo esa sensación, y me imagino que todo el país también. Es a nivel mundial”.

De paso, sentenció que si bien, las medidas que se toman en materia sanitaria van por el camino correcto, “podrían ser aún más”.



Esto porque, dijo, “dentro de todo tenemos la posibilidad de quedarnos en casa y poder cuidarnos. Hay gente que no tiene otra opción y que tiene que salir a trabajar y está más expuesta que nosotros”.



En su casa, junto con entrenar y cumplir con las pautas de entrenamiento en el confinamiento, Albert Acevedo expresó que con su familia están bien, “tratando de cumplir con algunas tareas domésticas, también los niños poniéndose al día en los colegios, con guía y esto, que los ayuda a distraerlos. Pero con la preocupación de sentir que, así como quizás muchos lo sienten, no se ve que ésto pueda tener una solución rápida”.



Finalmente, uno de los referentes del plantel que técnicamente dirige Patricio Graff, indicó que se mantendrán en sus hogares, tratando de salir lo menos posible -como por ejemplo a las compras en el supermercado- y que “vamos a estar (así) hasta que se pueda volver, tratando de estar lo más apto posible físicamente para que la vuelta a la competencia, si en algún momento se da”.