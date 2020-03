OPINION: Dios mío, fortaleza mía

Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador; Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré; Mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, Y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, Me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, Y clamé a mi Dios. El oyó mi voz desde su templo, Y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos.



Según el diccionario se conoce como fortaleza a la fuerza, vigor, firmeza, resistencia, que muestran los seres humanos ante las dificultades que se van presentando a lo largo de la vida.

EL SALMISTA DICE “SEÑOR FORTALEZA MIA, MI ROCA, MI CASTILLO, MI LIBERTADOR” …” EN EL CONFIARE”



El salmista describe cuatro situaciones que amenazaron su vida: “ligaduras de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron.” “Ligaduras del Seol me rodearon,” “Me tendieron lazos de muerte.”

En esta situación angustiosa, este varón nos dice: “Y clamé a mi Dios. El oyó mi voz desde su templo, Y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos.” Y “Me libró de mi poderoso enemigo, Y de los que me aborrecían; pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, Mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso; Me libró, porque se agradó de mí.”

Cuando nos sentimos débiles, angustiados, amenazados, solos, enfermos, sin ánimo ¿Hacia dónde miramos, a quien pedimos socorro, apoyo, de qué manera nos fortalecemos?



En su experiencia el salmista nos dice que puso toda su fe y su confianza en Jehová Dios y lo describe como: “Mi Escudo; Mi Apoyo; Roca, mía; Castillo mío; Fortaleza mía; Mi Libertador.”

Mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso; Me libró, porque se agradó de mí.”

Si necesita usted protección, busque a Dios, si se siente abrumado por los problemas, pida a Dios que le ayude, que lo sostenga, que lo proteja. Tenga usted presente que bajo su cuidado usted nunca estará indefenso. El será su Apoyo, Castillo, Escudo, su Libertador.



Una hermosa alabanza cristiana en parte de su letra dice: “No fijéis los ojos en nadie más que en Dios, porque solo Él nos sostendrá”.



La Palabra de dios por medio del profeta Isaías nos dice:

“He aquí Dios es salvación mía; me aseguraré y no temeré; porque mi fortaleza y mi canción es JAH Jehová, quien ha sido salvación para mí.” ISAÍAS 12:2.



Pastor: Alejandro H. Cabrera C.