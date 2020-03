Senador Alejandro García Huidobro: “El Gobierno ha sido muy serio y riguroso”.

“Se decretó un Estado de Catástrofe y una de las facultades del Gobierno era poder frenar la especulación de precios, no se ha hecho absolutamente nada con respecto a regular el derecho de propiedad en artículos de higiene de primera necesidad como el alcohol gel, las mascarillas o desinfectantes y a esto, le sumamos que hoy el Gobierno sigue beneficiando al mercado y se fija un precio de 25 mil pesos por un examen que debiese ser gratuito para todos”. Es lo primero que remarca el diputado independiente pro PPD, Raúl Soto, haciendo una fuerte crítica al manejo que ha hecho el Gobierno ante la crisis sanitaria mundial en nuestro país. En esa línea Soto es aún más enfático en señalar que “el Gobierno tiene actuar ahora y no en pro del mercado, sino que, a favor de los ciudadanos. No pueden seguir llegando tarde con las medidas, sobre todo las que tienen que ver con el bolsillo de los chilenos. Nosotros exigimos que el examen del Covid-19 sea gratuito y se incluya dentro de las medidas del plan económico de emergencia”.



Respecto a la región el diputado agrega que “La autoridad regional debe tomar medidas más drásticas. La situación en algún momento puede salirse de las manos y debemos prever y actuar a tiempo. Es por eso que me atrevo a llamar a hacer una cuarentena nacional obligatoria y regional progresiva que limite la libre circulación de las personas y no de noche sino de día. Hay que avanzar hacia allá”, manifestó.



De igual modo valoró la medida implementada desde el gobierno regional desde el lunes – barrera sanitaria en la frontera norte en Navidad y Mostazal “efectivamente limitamos con la metropolitana es por eso que el control preventivo me parece muy bien pero no puede ser aleatorio yo he manifestado a las autoridades que debe ser para todos los vehículos tanto particulares como de pasajeros y de carga para así tener un mejor seguimiento. Eso es más efectivo y debiera además instalar en el acceso sur en este caso el Maule que es otra región con más casos y debiera ser mucho más estricto”.



Finalmente hace alusión que es importante no perder el foco en lo humanos donde es importante tomar medidas en apoyo a las familias “El país está en condiciones de poder poner en congelamiento de consumos básicos, créditos , pagos de contribución, permisos de circulación, eso hay que postergarlos estamos en situación de crisis, hay que poner a las personas sobre la economía”