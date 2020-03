Gobierno Regional anunció más de 5 mil millones de pesos para doble vía Balaguer – Carretera El Cobre.

Según la autoridad sanitaria, la última semana de abril seria la clave donde se podría presentar un peak de los casos de Covid 19, “porque esto no distingue a las personas; sino que va a depender qué autocuidado tengamos, cómo se comporten en su cuarentena, por eso estamos haciendo fiscalizaciones, hay varios factores que se conjugan, la temperatura, hay un montón de cosas”, expuso Zavando.

Gisella Abarca- Luis Fernando González

Este jueves en la región de O’Higgins, se reportó un nuevo caso de Covid 19, se trata de una mujer de 58 años de la comuna de San Fernando y quien tuvo contacto con contagiados de los casos 5 y 8 de esa misma ciudad, llegando a la cifra regional de 14 casos.



Si bien, la curva de la región va en aumento de manera paulatina, y aun los casos que se reportan en El Libertador son trazables -es decir se sabe su origen de contagio-, este miércoles la Seremi de Salud, Daniela Zavando llegó hasta dependencias de Diario El Rancagüino para vía on line aclarar dudas de nuestros lectores.



En este contexto, la autoridad sanitaria comenzó la entrevista entregando un mensaje preventivo a la población “en la región tenemos 13 casos y algunos hospitalizados, tres de los cuales están en una situación más compleja y nos llama profundamente la atención que las edades son de personas jóvenes, estamos hablando de un hombre de 40 años, un joven de 26 años y un de un hombre de 55 años” dijo Zavando.



Aquí la autoridad de salud hizo un símil con lo que está pasando a nivel mundial donde, hasta ahora y con los casos que se presentan en la región, Chile se sale de los parámetros del virus “lo primero que nos llama la atención no es la descripción clásica que teníamos de Covid 19, que habíamos aprendido de la experiencia de China o de Italia donde que eran principalmente adultos mayores se habían complicado. Tenemos adultos mayores dentro de nuestro grupo de pacientes con Covid 19, pero son estos pacientes de 26, de 40 y de 55 años los que han tenido un desarrollo más complejo de la enfermedad; por lo tanto, han requerido medidas de soporte de UCI”, expuso Zavando.



En esta línea, la Secretaria Ministerial de Salud de O’Higgins, recomendó nuevamente el autocuidado “tenemos que extremar las medidas de protección en todas las edades de la población. Si bien es cierto, son pocos los casos que tenemos, esta primera señal nos da un signo de alerta y de pedir que los jóvenes no se descuiden”, subrayó. Luego tuvo espacio para responder a las inquietudes.

En los próximos 15 días ¿cuánto se proyecta que puede expandirse el contagio bajos las actuales medidas que existen?



R.- Nuestro objetivo es que sean lo mínimo posible. No tenemos una estimación matemática al respecto. Estamos trabajando de manera intensa con los funcionarios que tenemos en la seremi, con el apoyo de las Fuerzas de Orden y Seguridad, de la Intendencia, hay municipios que también han estado prestándonos ayuda y lo que queremos es evitar el número de contagios y evitar la propagación.

¿Cuáles son las acciones que se llevan a cabo para cumplir el objetivo de evitar la propagación?

R.- Las acciones que llevamos a cabo son una vez que se confirma el caso, hacer una investigación epidemiológica -que es algo complejo-, poder definir quiénes son los casos estrechos, que se hizo una nueva definición de parte de la OMS, que primero es ‘aquella persona que ha estado con un caso confirmado, en un tiempo de 15 minutos a una distancia de menos de un metro’. La segunda es ‘haber pernoctado bajo el mismo techo con alguien que tenga un caso confirmado de Covid. La tercera persona de riesgo, es aquella persona que proviene del extranjero, por lo que a toda persona que retorna a nuestro país, se le indica cuarentena.

¿Qué tan cierto es que la próxima semana se espera el peack de la pandemia?

R.- Respecto a pronosticar que la próxima semana va a ser el peack de la pandemia para nuestra región o en nuestro país, no lo tenemos así de claro; yo creo que se va a demorar un poquitito más. Nosotros estamos estimando que de aquí a unas cinco semanas más vamos a tener una situación mucho más compleja, porque hay que entender que esto no distingue a las personas; sino que va a depender qué autocuidado tengamos, cómo se comporten en su cuarentena, por eso estamos haciendo fiscalizaciones, hay varios factores que se conjugan, la temperatura, hay un montón de cosas.

Cuando ya se detecta un caso confirmado de Covid 19 ¿qué pasa con la familia de las personas?

R.- Cuando hay alguien confirmado como positivo, primero, la clínica lo anuncia. Cuando nosotros entregamos la información, los pacientes ya están informados.

Posteriormente viene el segundo llamado telefónico que es de la Unidad de Epidemiología de nuestra seremi donde se le empieza a contactar para comenzar a hacer la investigación epidemiológica y se le envía un material audiovisual respecto de qué cuidado debe tener y de ahí se empieza a recabar la información respecto a quiénes son los contactos estrechos.

Ellos se siguen durante 14 días a través de llamados telefónicos. Hay otro equipo de Acción Sanitaria que comienza a fiscalizar que estén haciendo la cuarentena, los que se apoyan con Fuerzas de Orden y Seguridad y se les sigue por los 15 días. Si en medio de esos 15 días desarrollan síntomas como la mujer de Quinta de Tilcoco, se indica a tomar examen.

¿Por qué no se hace examen que detecta Covid 19 de inmediato?

R.- Porque nosotros requerimos carga viral para que el examen pueda detectar la presencia del virus a través de la PCR. Se supone que, en teoría, la persona contagia 48 horas antes del inicio de los síntomas (…). Lo que nos interesa es ir observando cómo se desarrolla, porque hay personas que simplemente no desarrollan la enfermedad y se van de alta de la cuarentena y otros –como el caso de esta mujer- que desarrolla la enfermedad y con ella se tienen que ver sus contactos.

¿Cuáles son los síntomas del Coronavirus 19?, ¿Cuándo tengo que ir al médico a consultar?

R.- Lo primero que les quiero recomendar es el uso del Salud Responde, que es una plataforma donde están respondiendo esas dudas, que es el número 600 360 7777. (…)

Los síntomas son fiebre que no ceda de 37.8, dificultad respiratoria, que la gente tenga conocimiento que compartió con alguien que pudo haber sido un caso confirmado (…) o alguna enfermedad respiratoria que no se está comportando como se comporta habitualmente, eso nos llama la atención. Quien indica realizar el examen de PCR es el médico tratante.

¿Por qué no la cuarentena total?

R.- Una cuarentena total implica… primero tenemos 13 casos (en la región) que son todos trazables. Sabemos su origen de donde se contagiaron, no tenemos ningún caso que digamos se contagió de la nada, o porque estaba en el aire, no. Tenemos todo el seguimiento y en ese sentido nos permite tener un control de los casos y lo que hemos visto es que o son casos importados o son contactos de casos confirmados. Esa medida -en este minuto- no se justificaría. Además hemos agregado estas otras medidas que son controles preventivos que estamos realizando.



Es posible que más adelante, según el comportamiento epidemiológico, no se descarta que exista una cuarentena total; pero tenemos que ir viendo cómo se comporta, porque si tomamos una medida muy extrema en este momento, vamos a afectar también las cadenas de abastecimiento, la vida normal de las personas, vamos a generar ansiedad, porque la gente está nerviosa. Estas medidas tienen que ser progresivas de acuerdo a un escenario epidemiológico. Aquí tenemos que pensar que no es porque los alcaldes lo pidan o no, tiene que tener un sustento sanitario.

¿Se está preparando algún lugar para recibir masivamente gente en caso de necesidad sanitaria?, ¿está preparada la red privada con la red pública para atenciones en caso de ser necesario?

R.- Ya tenemos coordinación con las clínicas privadas de la región, y se publicó en el diario oficial el decreto donde habla de las cirugías electivas; vale decir, aquellas que no ponen en riesgo la salud de las personas al punto de generarles un agravamiento de la condición, esas se van a suspender para ir dando espacios para la atención. De tener camas disponibles para poder recibir pacientes con Covid 19.



Respecto de Hoteles Sanitarios u hostales sanitarios, eso es algo que está viendo el director del Servicio de Salud, Fabio López. Por región debiéramos tener un hostal sanitario, porque se dan dos condiciones: una que hay personas que no tienen cómo hacer la cuarentena en su hogar, ya sea porque es muy estrecho, porque hay mucho riesgo de contagio y hay personas que no tienen red de apoyo. Ojo que las cuarentenas para las personas confirmadas de Covid se pueden extender más allá de 14 días, porque para que la persona pueda terminar su cuarentena, tiene que recuperar su estado de salud, porque si se mantiene la enfermedad activa, sigue contagiando.

¿Qué pasa con las personas que indispensablemente deben trabajar como en cadenas productivas o de abastecimiento y que tienen temor a contagiarse?

R.- Lo importante es que sepamos mantener estas medidas preventivas que es el aislamiento social, lavado de manos. A nivel de los packing cada uno de los jefes de nuestras oficinas llamaron y les preguntaron por las medidas tomadas con las personas que están trabajando al interior de ellos. Porque saben que si ponen a la gente a trabajar toda junta y alguien se enferma, van a tener que cerrar.



Esto tiene que ver con la lógica de evitar aglomeraciones, eso también tiene que preocuparle a los productores, también nos reunimos con las cadenas de supermercados, hablamos de la importancia de permitir un espacio de a lo menos 10 metros cuadrados por persona para el desplazamiento para evitar contagio.



En las ferias libres trabajamos un documento junto al Seremi de Agricultura, porque ahí también se tiende a aglomerar gente y hay una serie de recomendaciones como poner puestos cada tres metros, usar solo un sentido de la vereda y no ambos. Hay una serie de indicaciones que son relevantes para evitar el objetivo que son las aglomeraciones y mantener el distanciamiento social.



Casos confirmados en la región



Caso 1: Hombre de 40 años de Machalí, venía de Inglaterra. Está en la Uci de la Isamédica.

Caso 2: Mujer de 39 años de Requínoa. Buen estado de salud.

Caso 3: Mujer de 37 años de San Fernando. Buen estado de salud.

Caso 4: Mujer de 39 años de San Fernando. Buen estado de salud.

Caso 5: Mujer de San Fernando. Buen estado de salud.

Caso 6: Hombre de 55 años que venía de Italia. Está en la Uci del Hospital Regional.

Caso 7: Hombre de 34 años de Quinta de Tilcoco. Hospitalizado en la Clínica San Carlos de Apoquindo. En buenas condiciones de salud.

Caso 8: Hombre de 62 de San Fernando, familiar del caso 5.

Caso 9: Hombre de 32 años de Machalí. Hospitalizado en Redsalud Rancagua. En buenas condiciones de salud.

Caso 10: Hombre de 33 años de Rancagua, viajó desde México. Está en Fusat en buenas condiciones de salud.

Caso 11: Hombre de 26 años de Rancagua, está en la UCI de la Clínica Isamédica.

Caso 12: Mujer de 32 años de Quinta de Tilcoco y familiar del caso 7. En buen estado de salud.

Caso 13: Hombre de 73 años de Chimbarongo.

Caso 14: Mujer de 58 años de San Fernando.