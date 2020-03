Sun Monticello permanecerá cerrado y con entretención en sus Redes Sociales

Tras el último dictamen de la Dirección del Trabajo emitido ayer en la que indica, entre otras cosas que, “(…) respecto a los trabajadores que, con ocasión de dicha orden de autoridad o toque de queda, no ingresaron a prestar servicios, corresponde concluir que no habiendo estado a disposición del empleador, éste no se encuentra obligado al pago de las respectivas remuneraciones, por cuanto la circunstancias de la fuerza mayor ha impedido los efectos normales de contrato de trabajo (…)”, el Senador Juan Pablo Letelier lo consideró “falto de criterio absoluto”, especialmente cuando el Senado está legislando respecto a proyectos de ley que buscan proteger la situación de las y los trabajadores.

“El dictamen de la DT, respecto a que no se pagarán ingresos a los trabajadores que están obligados a estar en cuarentena -sea por un cordón sanitario u otra decisión de autoridad- es realmente un desatino, por no decir abiertamente un despropósito. Es un falto de criterio absoluto lo que ha hecho la Dirección del Trabajo. Más aún cuando en estos momentos con el gobierno se está discutiendo una ley para asegurar el uso del seguro de cesantía; es decir, asegurar el ingreso económico a estas personas”, afirmó el parlamentario de la Región de O’Higgins.

Frente a la reacción nacional surgida en el marco de este documento, el legislador explicó que con esto se estaría dando pie para que muchos piensen que producto de la crisis sanitaria del país, se podrá despedir definitivamente a los trabajadores, sin pago de indemnizaciones o apoyo económico. Y agregó que, “precisamente para evitar abusos y despidos arbitrarios es que en la Ley que se está votando en el Congreso, se establece explícitamente que quedarán prohibidos los despidos por hecho fortuito o fuerza mayor. No se podrá despedir a nadie por esta pandemia del Coronavirus usando la causal indicada en el artículo 159, numeral 6 del Código del Trabajo”.

Juan Pablo Letelier, que actualmente preside la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado -instancia en la que se han estado discutiendo proyectos que apunten a materias laborales en el contexto de crisis sanitaria en el país-, precisó también que “la ley que se discute y que tendrá efecto retroactivo permitirá que toda la gente que ha estado en cuarentena y que está obligado a no llegar a sus trabajos, desde que se declaró el estado de catástrofe en nuestro país, podrán hacer uso del seguro de cesantía con requisitos mínimos, de solo 3 cotizaciones en los últimos meses”.

Finalmente, el Senador de la Región de O’Higgins se sumó a quienes piden la salida de la Directora del Trabajo (S), Camila Jordán Lapostol, “por cuanto ha causado alarma pública en un momento de crisis en nuestro país”, generando un dictamen que, a su juicio, no se condice y no sería concordante con lo que señala públicamente el Gobierno y con lo que se está debatiendo en el Congreso.