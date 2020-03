Coronavirus: Proteja a los adultos mayores de las ciberestafas.

A medida que aumenta el número de personas que ha contraído el coronavirus (COVID-19) en los países de América Latina, los usuarios se encuentran vulnerables ante las personas malintencionadas que comparten información falsa ya sea para causar miedo o estafar a la población. Lastimosamente, los adultos mayores siguen siendo los principales afectados, no solo son los más propensos a desarrollar síntomas graves del COVID-19 sino que al no estar informados sobre las nuevas modalidades de estafas son el blanco de los cibercriminales quienes están al acecho.



Hace varias semanas, especialistas de Kaspersky detectaron correos electrónicos que ofrecían productos en alta demanda, como máscaras faciales, pero después el tema empezó aparecer en correos electrónicos spam. También se detectaron correos electrónicos fraudulentos con enlaces de phishing y archivos adjuntos maliciosos que promovían el supuesto descubrimiento de una vacuna al coronavirus hasta una aplicación con información sobre la pandemia en tiempo realcomo gancho.

Recientemente,gobiernos de la región han comenzado a anunciar apoyos para las familias en familias en situación de pobreza extrema y dichos anuncios ya están siendo usados como gancho por los ciberdelincuentes quienes se hacen pasar por autoridades y envían mensajes en donde agregan links que supuestamente brindan información sobre estos pagos.

Según un estudio de Kaspersky y B2B International, el 60% de las personas están preocupadas por la seguridad de los adultos mayores cuando se conectan digitalmente. Y dado a que 44% de los usuarios de Internet admite que sus parientes mayores han sufrido alguna amenaza en línea –entre las que se incluyen ser víctimas de estafas (15%), encontrar malware o virus (15%) y ser espiados por software malicioso (13%)– este temor está bien fundado. Sin embargo, solo 34% de las personas con las que hablamos ha instalado una solución de seguridad en los dispositivos de sus familiares mayores y solo 32% los educa regularmente acerca de las amenazas que existen en línea. Es más, un tercio (33%) no ha hecho nada para ayudar a protegerlos, lo que podría aumentar el riesgo de que inadvertidamente sufran un incidente de seguridad cibernética.

Para evitar ser víctima de phishingy spam, Kaspersky recomienda educar a los adultos mayores para que puedan:

• Analizar cuidadosamente contenidos sensacionalistas y de procedencia dudosa en redes sociales, apps de mensajería instantánea o e-mails.

• Acceder únicamente a sitios de fuentes oficiales y confiables. Teclear las direcciones a los sitios que deseen visitar directamente en la barra de búsqueda de su navegador.

• No descargar archivos o hacer clic en enlaces de mensajes no solicitados o dudosos. Si no está seguro de la veracidad de alguna comunicación recibida, verifíquela directamente con la entidad, ya sea vía la página web oficial o por teléfono.

• Utilizar una solución de seguridad fiable que proteja contra una amplia gama de amenazas, incluso en sus dispositivos móviles.

• Asegurar de que su computadora y Smartphone estén al día con todas las actualizaciones de software (navegadores, plug-ins, parches de seguridad).