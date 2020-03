43 personas fueron sorprendidas violando el Toque de Queda

Seún señaló el director (s) del Servicio de Salud Fabio López mal le ha ido a las autoridades de nuestra región en la búsqueda de lugares donde instalar hostales sanitarios, es decir donde se puedan instalar aquellas personas que estando en buen estado de salud (sin necesitar hospitalización) puedan realizar la cuarentena por un posible Covid 19 en caso de que no tengan en sus hogares las condiciones como para realizar el aislamiento. Por ejemplo adultos mayores que vivan o solos, o personas que no tengan el espacio para realizar un correcto aislamiento o no cuenten con red de apoyo que le permita no salir de la vivienda.

«Hago el llamado a quienes tengan hostales u hoteles a que nos contacten», señaló. Al mismo tiempo que explicó que si bien la enfermedad es altamente contagiosa es incorrecto estigmatizar a quienes tengan el virus, «si es contagiosa, pero con una alta tasa de recuperabilidad. No es que el virus va a continuar ahí para siempre».

Sin embargo el director (s) deslizó que este lunes o martes sería habilitado un hostal sanitario en la región, pero no entregó detalles como donde estará ubicado ni la capacidad del mismo.

EXÁMENES Y PENDIENTES

El director (s) del Servicio de Salud Fabio López añadió que se han tomado 454 exámenes de los cuales 87 se encuentran pendientes de resultado. “Desde el jueves todas las muestras se están procesando en el Hospital Regional. Y estamos trabajando incansablemente para que dentro de las próximas semanas podemos procesar muestras en los hospitales de Rengo, San Fernando y Santa Cruz. Entre el jueves y el viernes se procesaron 34 muestras, de las cuales una salió positiva”.