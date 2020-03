A falta de clases presenciales, el deporte virtual se toma las redes sociales

Ricardo Obando.

La suspensión indefinida del fútbol, hace que el escenario para la industria sea complejo. Más aún para los clubes de la Segunda División como por ejemplo General Velásquez.



La categoría de bronce en el profesionalismo, cuenta con prácticamente nulo apoyo económico por parte de la ANFP. La postergación del inicio de la competencia debido a la emergencia sanitaria, está causando estragos, más cuando ningún equipo alcanzó a debutar y en su gran mayoría el aporte del pago de entradas aporta en algo a sus presupuestos mensuales.



Pero donde el panorama no es alentador, es en los sanvicentanos. Referentes del plantel acusan que sus contratos ni siquiera alcanzaron a ser inscritos en Quilín. Es decir, hoy no cuentan con ingresos para poder sobrevivir y mantener a sus familias.



Al respecto, uno de los más experimentados en el equipo verde, Juan Pablo Carrasco, comentó a El Rancagüino que la situación que viven muy compleja.



“Está complicada la cosa, para todos. Nosotros ya no estamos entrenando, lo hicimos hasta el miércoles de la semana pasada, nos mandaron para la casa y sin sueldo. Solo cobrando los días trabajados y de ahí nada más, quedamos prácticamente cesantes, sin nada”, apuntó.



Junto con ello, el ex jugador de Santiago Morning y Colchagua, manifestó que “nos dijeron que el contrato no llegó a la ANFP y quedamos sin nada, y no sabemos qué va a pasar con nosotros”.

Además, el volante expresó que “estamos en nuestras casas, tenemos todos pautas de trabajo, pero no tenemos ingresos, no podemos salir a trabajar a cualquier parte, entonces quedamos a manos cruzadas” y que “nosotros nos vemos bien afectados con el tema de que ingrese nada de plata”.

Ahora bien, Carrasco, dijo que “la mayoría vive con sus papas, pero los que somos más grandes, tenemos nuestra familia y nos vemos complicados por ese tema. Hay ahorros, pero se van gastando y por un largo tiempo no va a entrar nada”.



Finalmente, Juan Pablo Carrasco sentenció que el momento actual de la categoría, “también se entiende, porque la Segunda División no tiene ayuda de nadie, la ANFP no da aporte y algunos clubes se benefician por la gente que va al estadio y los auspiciadores, y si no hay partidos, no entran lucas y se complica por todos lados”.

ES UNA DESILUSIÓN

Eso plantea el volante Manuel Olea, otro de los estandartes en los verdes del Cachapoal. Según puntualizó, “se entiende el estado de emergencia, y como reacciona la dirigencia acá, en el fondo nos sentimos desilusionados”.



Es más, indicó que “el día 18 paramos de entrenar. Nos comunicamos con Don Carlos (Cornejo), y él nos dijo que se iba pagar hasta el día 15, que no había más plata y que cuando se volviera a la normalidad íbamos a recibir algo”.



De paso, Olea señaló que “quizás con el contrato ya registrado se podían haber tomado otras medidas, pero ni siquiera están registrados”.



Para cerrar, el volante recordó que con todo lo que pasó el año pasado producto del estallido social, este año “estábamos mentalizados en ir por todo y pasa ésto. Psicológicamente afecta, se dice que en el mejor de los casos el primer fin de semana se junio se podría reanudar”.

PANORAMA POCO AUSPICIOSO

En tanto, desde la dirigencia confirman que los contratos no fueron ingresados, por tanto, hoy la relación laboral con el plantel que hasta hace poco entrenaba, no existe.



“Nosotros no alcanzamos a registrar los contratos en la ANFP, por lo cual no tenemos entre comillas ninguna obligación con nuestra gente, y afortunadamente fue así, porque para General Velásquez los ingresos provienen del público y los auspiciadores”, explicó.



Cornejo recalcó también que a los futbolistas “les explicamos la situación, en marzo se trabajó medio mes, que es lo que vamos a pagar y todos para sus casas” y que “cuando sepamos volveremos a funcionar, porque los clubes de Segunda División están prácticamente quebrados, por lo menos el 90 por ciento”.



A su vez, el directivo sanvicentano no es optimista respecto a un pronto retorno de la actividad. “Creo que de reanudarse esto, pienso yo, en septiembre u octubre, antes imposible, porque si volvemos antes tendremos estadios vacíos, la gente estará temerosa”, cerró.