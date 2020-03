Alcalde de Pichilemu pide prohibición de deportes náuticos en la costa de Cardenal Caro

A pesar de que el Congreso finalmente aprobó aplazar el pago de los permisos de circulación hasta el 30 de junio próximo a raíz de la emergencia sanitaria por el Coronavirus, debemos aclarar que este “perdonazo” solo ejerce para que usted pueda circular en las vías sin que los efectivos policiales le cursen infracciones y sanciones contempladas en la Ley de Tránsito, por el hecho de no contar con este permiso al día.

Tras largas discusiones y discrepancias, la medida solo se estableció con el fin de evitar aglomeraciones de los contribuyentes en los puntos de pago y evitar de esta manera un contagio masivo por Covid 19. Es que en el debate en el Congreso no se logró incluir el NO pago de los intereses, que igualmente serán del 1,5%, lo cual corresponde a la Ley de Rentas. También no se podrá optar al pago parcelado o en dos cuotas que se ofrece en forma regular.

Al respecto, el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, señaló que no es una prórroga. “Usted puede circular hasta esta fecha sin pagar el permiso, esto es que si entre el 1 de abril y 30 de junio, Carabineros no le aplicará multa”, manifestó. “Esta decisión no lo exime de dos cosas: pago de intereses y reajustes lo cual está establecido por la Ley de Renta que nos rige y que hasta ahora no ha sido modificada, y en segundo lugar no poder pagar en dos cuotas como se suele optar, pagando la segunda cuota del año a fines de agosto”, explicó de forma simple al igual como lo han hecho otros ediles del país.

Por eso llamó a los vecinos de su comuna a realizar el pago este martes que en forma presencial parte a las 8.15 y hasta las 18:30 horas en República de Chile esquina Chorrillos. A ellos se suman Líder Recreo, Homecenter y Cugat en camino a San Ramón de 9 a 14 horas y de 15 a 18 horas.

Como quedarse en casa es prevenir contagios y salvar vidas, recuerde que gran parte de los municipios cuentan con pago electrónico para este trámite. Pero si no puede hacerlo, tome los resguardos correspondientes para entrar a estos lugares donde existe presencia de público.

SEGUROS

Muchos de los opositores a esta medida señalaban que si no se paga el permiso, los seguros contratados de daños contra terceros no se harían efectivos en caso de un accidente con daños graves a terceros, porque para que se haga efectivo el pago del seguro privado es requisito esencial contar con los documentos al día que en este caso estarán vencidos después del 31 de marzo. Pese a ello, es necesario aclarar que el pago del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales-más conocido como SOAP-, debe ser comprado hasta este martes.

Si hasta ahora no sabes cuánto debes cancelar por este trámite, puedes averiguarlo en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos www.sii.cl , y hacer clic en Servicios On Line en Tasación Fiscal de Vehículos.