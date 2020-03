No hay nuevos casos de covid 19 en la región.

Un nuevo caso de Covid 19 se registró durante las últimas horas en la Región de O’Higgins, se trata de un hombre de 61 años de la comuna de Rancagua, el que trabajaría para una empresa contratista de Codelco en la división Andina de la empresa, según señaló el seremi de Salud(s) Manuel Elizondo su contagio se realizó en un viaje fuera de la zona, se habrían hecho todos los contactos con Codelco para realizar las cuarentenas respectivas. El hombre se realizó el examen el pasado viernes 27, hoy está internado en la UCI del Hospital Regional, su estado de salud es estable y fuera de riego vital.

La vocería diaria del Gobierno regional este domingo fue dada por el gobernador de Colchagua Yamil Ethit, quien señaló que “de los 21 pacientes confirmados con COVID-19, seis se encuentran hospitalizados, de los cuales dos de ellos continúan con un pronóstico reservado y en estado de salud complejo. Reiteramos el llamado al respeto, para ellos y sus familias, por eso solicitamos no generar especulaciones y no hacer circular información no oficial, respecto al estado de salud de ellos”.



Sobre los controles preventivos de salud o controles sanitarios que se han establecido en la región de O’Higgins, Ethit señaló que “estos han funcionado y se han coordinado de buena manera con la autoridad sanitaria y las fuerzas de orden y seguridad. También teniendo una adhesión bastante importante de los ciudadanos y los vecinos entendiendo el grave problema sanitario que estamos enfrentando en nuestro país. Así que agradecer la tremenda colaboración, adherencia y comprensión respecto de estas medidas que se han adoptado en la región.”

De esta manera el desglose por comunas queda así.

Machalí 6 casos

Rancagua 5 casos

San fernando 4 casos

Quinta de Tilcoco 2 casos

Chimbarongo 2 casos.

Placilla 1 caso.

Requinoa 1 caso.