Detectan tres casos de incumplimiento de cuarentena dos en Machali y uno en Rancagua.

Según el director de Juaneb ya se ha entregado el 87% de los paquetes a los beneficiarios de la región. Pese a que apoderados están agradecidos con la medida, pese a que los alimentos en su gran mayoría son diferentes a los señalados por el gobierno al anunciar la medida.

Cerca de 85 mil canastas de alimentos son los que entregará la Junaeb a los alumnos beneficiarios de la región, este beneficio no es para todos los alumnos del sistema de educación público, sino que está focalizado a los niños que cotidianamente reciben sus alimentos en los establecimientos educacionales en el trascurso del año, así lo explicó Eduardo Peñaloza Acevedo, director regional Junaeb.



Según informaciones de Junaeb esta semana llegarán los alimentos para la entrega de canastas a los pequeños beneficiaros de los jardines de Integra y Junji, las que se entregarían antes del viernes en los mismos establecimientos de los jardines infantiles a sus apoderados.



La semana recién pasada comenzó la entrega de la “mercaría” que debiera ser el aporte alimentario necesario para los niños de enseñanza básica y media para 15 días, periodo de suspensión de la jornada escolar anunciado el pasado domingo 15 de marzo del presente año.



Debido a diversas denuncias que llegaron por nuestras redes sociales y telefónicas vistamos algunos establecimientos para ver como se realiza el proceso de entrega sobre ello, Marilyn, apoderada del Colegio España manifestó que “si yo no tuviera necesidad no lo vendría buscar. No creo que todas estas cosas que vienen acá, sea lo necesario nutricionalmente para mi hijo por 15 días, imagínate vine un solo tarro de atún. Da impotencia, ver por los medios lo que se anuncio que se va a recibir para luego ver que es algo distinto. Te hacen ilusión, si esto es para los niños debiera ser mucho mejor, es su alimento”.



Al igual que la apoderada anterior Patricio olmedo, presidente del centro de padres del colegio Manuel Rodríguez, explicó que “existe disconformidad con la información entregada donde el gobierno hizo una lista publica, lo que provoco que la gente tuviera otra visión de las cosas y mucha gente piensa que las cosas si están, pero la verdad es que no llegaron para entrega”. Por su parte Paula Peñaloza agregó que “las bolsas no vienen con todo lo que se requiere para dos semanas para un niño, pero sí creo que la gente igual esta agradecida con la ayuda que se ha entregado”

Sobre estas problemáticas el Director regional de Junaeb, informó que el organismo encargada de informar a Junaeb sobre la falta de algún artículo en las cajas, son los directores de los colegios, y ellos no deben entregar las ayudas si ven que estas no traen todo lo indicado en una lista que fue enviada a cada establecimiento vía correo electrónico.



Peñaloza Acevedo, agregó que se debe entender que debido a la falta de stock de algunos productos, estos debieron ser suplidos por otros con igual aporte nutricional, como por ejemplo lo que sucedió con los huevos, donde se cambiaron por diversos productos. Consultado el director sobre si le han llegado algunos reclamos de establecimientos educacionales de la región, la autoridad dijo que sí y que se les responderá a los directores correspondientes.

PROBLEMAS CON EL NUMERO DE BENEFICIARIOS

Otro problema que se ha dado en algunos establecimientos educacionales es la falta de canastas para un numero de beneficiaros, Jacqueline Ramírez, directora de colegio España de Rancagua describió que “respecto del 2020 hay niños que han llegado este año y no alcanzaron a incorporarse a la nomina, por lo que no podemos cubrir a todos los alumnos que tienen alimentación en nuestro colegios, yo creo que las bolsas deberán llegar a los colegios de origen”.



Mientras que el director David Allende del colegio Manuel Rodríguez, señaló que el proceso hasta el momento ha sido tranquilo, la recepción ha sido buena, hemos trabajado con Patricio Olmedo presidente del Centro de Padre y Paula Peñaloza encargada de convivencia. Preparamos a nuestros apoderados por las redes sociales y hemos ido entregando información de todo el proceso de las canastas, desde que se va recibir, hasta los cambios de productos que se han realizado por fuerza mayor. Las bolsas ya vienen armadas y por eso que tomamos 5 de ellas aleatoriamente y chequear que viniera todo que se indica”.



Nueva entrega de alimentos



Debido a la extensión de la suspensión de clases señalada por el Gobierno el viernes pasado, el director regional de Junaeb señaló que se realizará una nueva entrega de canastas para los niños beneficiaros del sistema escolar, pero que aun no se indicado la forma y el periodo de entrega.

Más informaciones sobre contenido en la pagina https://www.junaeb.cl/archivos/45929