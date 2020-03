EDITORIAL: En tiempos de Pandemia el desafío de proteger los empleos

Si ya la economía venía débil después de octubre, cuando comenzaba a afirmarse llega la pandemia que hace que el futuro económico del mundo sea al menos incierto.

Desde el Fondo Monetario Internacional se pronostica una recesión, pero a la del 2009 mientras que en Chile se proyecta una caída del PIB de un 3% este año

Estos números se hacen evidentes ante la abrupta caída de las ventas del comercio al mismo tiempo que comienzan a conocerse los primeros despidos. Garzones de restaurantes cerrados por una correcta medida sanitaria no son sino las primeras víctimas de la pérdida de empleos.

Sectores como la construcción, el comercio, el turismo y la industria manufacturera están seriamente amenazados, donde los empresarios están ideando fórmulas para evitar la quiebra, buscando liquidez, negociando con proveedores y adelantando vacaciones de sus trabajadores, entre otras medidas.

Y si bien algunas empresas ya comenzaron a despedir personal, principalmente en los rubros cuya recuperación se ve más lejana, como el turismo, hasta el momento la política ha sido proteger los empleos. Es por ello que se valoran las medidas anunciadas por el Gobierno, que apuntan a apoyar a las Pymes, especialmente respecto a la postergación de compromisos con el fisco y la inyección de liquidez a la economía, a través de los bancos, que también están flexibilizando el pago de los créditos y están ofreciendo alternativas de financiamiento.

Pero todo lo anterior es insuficiente, no es posible que las empresas se lleven sobre sus hombros todo el peso de la crisis, no estamos hablando de las grandes empresas que tienen las espaldas suficientes para aguantar, o las micro empresas que dado su tamaño más fácilmente pueden levantarse o tienen una amplia batería de apoyos estatales. Estamos hablando de las empresas que tienen 20 trabajadores, o incluso 100, de las muy grandes para ser pequeñas y muy pequeñas para ser grandes. Donde existe una gran inversión pero donde si se ven obligados a cerrar, difícilmente podrán nuevamente levantarse, transformándose esto en cuantiosos empleos destruidos.

Este es un problema que no sólo se ve a nivel empresarial, sino también a nivel personas o social. La clase media debe subsistir sin los medios de los más ricos y sin los apoyos de los más vulnerables. La clase media es la gran olvidada por el Estado.

Un gran paso sería la rápida tramitación del proyecto de protección al empleo presentado por el Gobierno y que ha recibido numerosas indicaciones por parte de la oposición. Con esta ley se podrá financiar las remuneraciones de los trabajadores con cargo al seguro de cesantía, lo que representaría un alivio para aquellas empresas afectadas, que solo tendrían que pagar las cotizaciones del trabajador.

Superar esta crisis requerirá del esfuerzo de todos. Del empresariado, los trabajadores, los bancos, el Estado y también de la clase política, que debe estar a la altura de las circunstancias. Hoy es el momento de proteger los empleos, y de esa forma, evitar una caída más profunda y más prolongada de la economía.

Luis Fernando González

Sub Director