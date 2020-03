OPINION: A no olvidar las personas mayores en tiempos de Covid-19.

Manuel Alfaro Goldberg

Director SERVIU O’Higgins

Desde la llegada del coronavirus al país el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha tomado una serie de medidas en torno a resguardar la salud y la integridad de las chilenas y chilenos. Sin duda que una de las principales es el llamado al autocuidado y a aplicar el distanciamiento social pertinente para evitar contagios.



En este ámbito los servicios públicos han visto afectado su funcionamiento normal en lo que concierne a la atención de usuarios en modalidad presencial, esto con la finalidad de evitar las aglomeraciones de personas que desean realizar sus trámites.



Como Ministerio de Vivienda y Urbanismo nos encontrábamos en pleno proceso de postulación al Subsidio de Arriendo, beneficio que se ha transformado en una ayuda fundamental para las familias que están comenzando a armar su núcleo y en vías de acceder a la casa propia.



Bajo esta perspectiva, en el Servicio de Vivienda y Urbanización en la Región de O’Higgins, y tras el llamado a evitar aglomeraciones, podríamos afirmar que actuamos rápido. Dimos el vamos a una serie de medidas que tienen como objetivo que nadie se quede sin acceder a los diferentes beneficios del MINVU producto de la actual contingencia sanitaria que afecta a nuestro país.



Implementamos un chat de atención online que se encuentra en nuestra página web, el cual apunta a resolver las dudas de la comunidad, iniciativa a la que dimos luz verde para proteger la integridad de nuestros usuarios y funcionarios.



Este chat ha sido una verdadera oficina OIRS virtual, en la que las personas canalizan sus inquietudes solo ingresando su nombre, correo electrónico y la consulta.



Con esta modalidad queremos que las familias no sientan que quedan en el aire con sus trámites. Es una herramienta que hemos aplicado con el objetivo de resolver sus dudas en el marco del autocuidado y la prevención.

Las postulaciones al Subsidio de Arriendo también se están llevando a cabo vía online en la página minvu.cl, beneficio al que se puede acceder hasta el 19 de octubre; al igual que en dicha web se puede encontrar el grueso de la información de nuestros programas y subsidios.



Esto da muestra que, en el marco de la actual situación sanitaria, seguimos trabajando firmes. Sabemos lo importante que es para los vecinos los temas relacionados con vivienda, ya que son meses y a veces años de espera para acceder a los beneficios que otorgamos relacionados con temáticas habitacionales, es por eso que estamos haciendo lo posible para no retrasarnos en ningún proceso.



El sello de nuestra gestión ha sido dar soluciones a las familias de manera rápida y efectiva. Esta premisa no se verá alterada. No cabe duda que la población ha sido remecida por la llegada del coronavirus, pero seguimos acompañando a las familias de la Región, no los dejaremos a la deriva en temáticas de vivienda… En esta oportunidad solo hemos cambiado a modalidad digital, pero ahí estamos.