OPINION: La importancia de los canales digitales de atención en tiempos de crisis

Por: Ivonne Mangelsdorff Galeb

Gobernadora de la Provincia de Cachapoal



Hace un par de meses veíamos lejano como un virus comenzaba a azotar a China y posteriormente a miles de Europeos, que comenzaron a perder a sus seres queridos solo por no entender y obedecer las instrucciones que entregaban las autoridades de dichos países. No entendieron que el aislamiento social es importante, no por un simple capricho de los gobernantes, sino porque es la única manera de contener el virus, que pese a la baja mortalidad que tiene según los especialistas, de los contagiados solo fallece el 2% de la población, quienes hemos visto mermada la vida de muchos adultos mayores alrededor del mundo y lo peor, es enfrentarse a perder a ese ser querido sin tener la posibilidad de acompañarlo en su último viaje por esta tierra. Muchos Europeos dejaron a sus seres queridos en los Hospitales y no los vieron nunca más. Relatos escabrosos, tristes, que a cualquiera de nosotros no nos gustaría vivir, y ¿Por qué ha pasado todo esto?; por la liviandad con que el ser humano toma las cosas, la poca responsabilidad social que tenemos frente a una pandemia que tiene al mundo combatiéndola. Hemos visto como la primera línea del área de salud, hace lo inhumano por salvar vidas de miles de personas alrededor del mundo, extenuados, débiles, cansados por el gran esfuerzo físico que realizan a diario por las largas jornadas de trabajo, donde incluso el mundo los ha alabado con aplausos, canciones entonadas en agradecimiento, pero yo me pregunto ¿debemos estar al extremo?, se deben perder miles de vida, para tomar razón y entender lo que realmente ocurre en el mundo.



Hoy como autoridad de Gobierno, en mi calidad de Gobernadora de la Provincia de Cachapoal, desde el minuto uno estamos trabajando y haciendo los máximos esfuerzos para retrasar los contagios, aplicando un sinfín de medidas que van en directo beneficio de las personas y sus familias; hemos decretado toque de queda nacional, cuarentena en algunas comunas del país, se han adelantado las vacaciones de invierno para proteger a los niños y jóvenes de nuestro país, se han suspendido las clases, más de 60 aduanas sanitarias instauradas en distintos puntos de nuestro país, hemos redoblado los esfuerzos con la vacuna contra la influenza, precisamente para proteger la vida de nuestros adultos mayores, niños y enfermos crónicos, para protegerlos del invierno que se nos avecina. Se han redoblado los esfuerzos en destinar recursos y equipar lugares para enfrentar los meses que se vienen, intensificamos las “Campañas Preventivas” para evitar los contagios, se ha difundido por todos los medios de comunicación como nos protegemos y evitamos los contagios; como es lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por más de 20 segundos, evite lugares concurridos, estar a más de un metro de otras personas, usar mascarillas, entre otras. La información y reportes han sido diariamente y de manera transparente, para que cada chileno tome conciencia y entienda cual es la realidad país. Quiero comunicarles que pese a todo lo que hemos realizado, si no aportamos cada uno con el cambio de conducta y entendemos lo que significa este virus y los estragos que genera, y tomamos conscientemente todas las recomendaciones que nos dan a diario las autoridades donde seriamente les pedimos #QuedateEnCasa, quiéranse, cuiden a sus seres queridos con simples medidas, desarrollemos y practiquemos el valor de la empatía, la obediencia la solidaridad que nos caracteriza como chilenos y que hoy debemos aplicar al máximo , ya que es la única manera de contener el virus.



Esta es la peor catástrofe sanitaria del último siglo, en donde los necesitamos a todos, la única manera de salir de esto, es queriéndonos, cuidándonos y protegiéndonos entre todos.

Este virus ha azotado la economía mundial, y por su puesto a nuestro país, a los más vulnerables, a miles de chilenos de clase media, a nuestros adultos mayores, pero déjenme decirles que durante la vigencia del estado de catástrofe habrán acuerdos en materia de mejoras económicas para los chilenos, no me cabe ninguna duda que el Presidente Sebastián Piñera trabaja fuerte y firmemente en esto, pero lo que no podemos permitir es que miles de chilenos pierdan sus vidas por no entender el real sentido de la SOLIDARIDAD en todo aspecto y que esto es una tremenda ventaja para que nuestro país salga fortalecido de esta catástrofe, juntos, unidos, vamos a salir de esta pandemia y construiremos ese Chile más justo, solidario y respetuoso.