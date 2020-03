Presidente enviará veto que permite no cobrar intereses a permisos de circulación

A pesar de que el Congreso finalmente aprobó aplazar el pago de los permisos de circulación hasta el 30 de junio próximo a raíz de la emergencia sanitaria por el Coronavirus, debemos aclarar que este “perdonazo” solo ejerce para que usted pueda circular en las vías sin que los efectivos policiales le cursen infracciones y sanciones contempladas en la Ley de Tránsito, por el hecho de no contar con este permiso al día.

Tras largas discusiones y discrepancias, la medida solo se estableció con el fin de evitar aglomeraciones de los contribuyentes en los puntos de pago y evitar de esta manera un contagio masivo por Covid 19. Es que en el debate en el Congreso no se logró incluir el NO pago de los intereses, que igualmente serán del 1,5%, lo cual corresponde a la Ley de Rentas. También no se podrá optar al pago parcelado o en dos cuotas que se ofrece en forma regula.

Una vez conocida esta noticia, hoy último día para el pago de los permisos, desde temprano comenzaron a observarse largas filas para poder pagar este impuesto al mismo tiempo que las redes sociales se llenaban de usuarios reclamando por el colapso de las páginas municipales habilitadas para pagar a distancia.

Ante esta situación durante la mañana de hoy el presidente Sebastian Piñera junto con reconocer las falencias de la ley anunció el envió de un veto sustitutivo «este proyecto no eliminó el pago de intereses y reajustes al momento del pago del permiso de circulación, si este ocurre con posterioridad al 31 de marzo. Adicionalmente, este proyecto no permite el pago en dos cuotas del permiso de circulación, que si contempla la legislación vigente Para subsanar estos problemas y deficiencias enviaré hoy al Congreso un Veto Sustitutivo, con discusión inmediata, para resolver estas dificultades», aseguró.