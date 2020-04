Alcalde Eduardo Soto solicita control sanitario total en ingresos de locomoción interurbana a Rancagua

Nuevos confirmados corresponden a dos hombres de San Vicente y Rancagua y una mujer de la comuna de Olivar. Intendente Masferrer explicó que se interpondrán querellas contra dos personas que quebrantaron la restricción de cuarenta y anuncio envío de proyecto para entregar recursos a los municipios.

Tres nuevos casos de COVID-19 se registraron en las últimas 24 horas en la región de O’Higgins, que corresponden a un hombre de 48 años de San Vicente, un hombre de 43 años de Rancagua y una mujer de 41 años de la comuna de Olivar. La información fue entregada en el balance oficial que de manera diaria realiza el Intendente Juan Manuel Masferrer y que recoge los casos confirmados entre las 09:00 y 21:00 horas del día anterior.



Sobre el estado de salud de estos nuevos casos confirmados, Masferrer señaló que, en el caso de los dos hombres, ambos se encuentran en cuarentena en sus respectivos domicilios, mientras que, en el caso de la mujer, ésta se encuentra internada en la UCI del Hospital Regional de Rancagua. Asimismo, informó que los tres casos fueron diagnosticados el martes 31 de marzo.



La autoridad regional informó de esta forma que, del total de casos, 7 se encuentran hospitalizados en distintos centros de salud, de los cuales, dos de ellos están con pronóstico reservado, mientras que los 19 restantes se encuentran en cuarentena en sus respectivos domicilios.



PROYECTOS ENVIADOS AL CORE

Juan Manuel Masferrer manifestó que “quiero informar que el día de hoy y como medida extra y de apoyo a los municipios de nuestra región, hemos enviado un proyecto al Consejo Regional con una subvención 1.874 millones de pesos que beneficiará a 31 de los 33 municipios de nuestra región.

Este es un proyecto hecho con la asociación de municipalidades y lo que busca es que los municipios a través de sus farmacias municipales puedan tener la adquisición de medicamentos insumos clínicos y servicios de atención primaria, de forma que ellos también puedan realizar compras rápidas para los equipos de salud de los dispositivos que son municipales. Este proyecto fue enviado el día de hoy y será acompañado por un segundo proyecto que enviaremos en los próximos días con financiamiento regional para las 33 comunas, específicamente, para apoyarlas en proceso de sanitización de lugares públicos de espacios público, paraderos y también para ayudar a transportistas”.



CASOS POR COMUNA

Según lo informado en la vocería del 1 de abril y con datos que abarcan entre las 09:00 y 21:00 horas del 31 de marzo, el balance por comuna, en la región de O’Higgins, es la siguiente: Rancagua 7 casos, Machalí 6 casos, San Fernando 4 casos, Quinta de Tilcoco 2 casos, Chimbarongo 2 casos, y las comunas de Placilla, Requínoa, Rengo, San Vicente de Tagua Tagua y Olivar un caso.



INFORMES EXÁMENES

Respecto a la cantidad de exámenes tomados Masferrer explicó que “ha habido un aumento importante en ellos. Es así como en la región hemos realizado 670 muestras de las cuales hay 203 pendientes de resultado”.



CONTROL SANITARIO EN TERMINALES

Sobre este punto, el Intendente regional dijo que “debido a la cercanía del control nuevo que existe en Paine, en la región Metropolitana, se ha decidido retirar el control en Mostazal y ha sido reemplazado por los controles sanitarios en los terminales, los cuales han iniciado hoy en el Terminal O’Higgins, en la tarde estaremos en el Terminal Rodoviario y desde el día de mañana estaremos en el metrotrén. Los otros puntos preventivos se mantienen con su funcionamiento normal, que son en Litueche y Navidad”.



LLAMADO A LA RESPONSABILIDAD

Por último Juan Manuel Masferrer realizó un llamado a la responsabilidad y a respetar los protocolos de información establecidos desde el Minsal. “Quiero ser muy claro. El día de hoy tenemos tres casos nuevos, en Rancagua, San Vicente y en Olivar. He conversado con la alcaldesa de Olivar en la mañana, le informé de este nuevo caso y los dos acordamos efectivamente la preocupación de que existan otras autoridades que se salten protocolos y que estén dando información antes que esta se haga oficial. Eso lo que provoca es desinformación en la población. Esta no es una competencia de quien informa primero, sino que lo importante son las medidas que se toman. Quiero agradecerle a la alcaldesa de Olivar, y en conjunto repudiamos que otras autoridades locales de esa comuna se salten los protocolos. Hay que comprender que esto no es momento para sacar una ventaja, o para decir que yo tuve la información primero”.



TOQUE DE QUEDA

El jefe de la Defensa Nacional para la región de O’Higgins, General Jorge Jacque, informó que 22 personas fueron conducidas por quebrantar la disposición de toque de queda, durante la última noche, de las cuales, dos quedaron detenidas, uno por robo frustrado en lugar no habitado y otro detenido por violencia intrafamiliar.