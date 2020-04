Juan Fuentes, en La Plata: “Estoy solo, contando los días para ver cómo se soluciona ésto”

El ex volante de O’Higgins y actual jugador de Estudiantes cuenta cómo se vive la cuarentena en Argentina, considerando que el proceso se extendió hasta el 12 de abril. Además habló de la competencia trasandina y de la Selección Nacional.

Ricardo Obando.

Con varios meses jugando en Estudiantes de La Plata, Juan Fuentes (24), se ha transformado en pieza fija en el equipo que preside Juan Sebastián Verón y que dirige técnicamente el ex central Leandro Desábato. Y allí, en la ciudad de las diagonales, Fuentes tiene que pasar la cuarentena debido a la pandemia.



Desde su casa, el jugador nacido en Gultro comentó que “estoy solo, contando los días para ver cómo se soluciona ésto, cómo va ir pasando. Ahora tenemos cuarentena hasta el 12 de abril y veremos lo que irá a pasar”.



En declaraciones a Radio Agricultura, Juan Fuentes reconoció que “estar solo acá es complicado, uno siempre quiere tener el apoyo de la familia o juntarse con algún compañero. Es una situación compleja, no puedes ni siquiera ir al cajero, te dan una zona para ir a comprar y si tu vas a un pueblo o a otra ciudad, está con policías por todos lados”.

CRECIENDO COMO JUGADOR

En estos meses en Argentina, Juan Fuentes ha crecido mucho futbolísticamente hablando. Registra buenos números con la camiseta del “Pincha”, donde se anota con 16 partidos disputados y 1.236 minutos en cancha.



Allende Los Andes, dijo, “uno como jugador va creciendo día a día. La presión es mucho mayor que en Chile, te enfrentas con jugadores de mayor jerarquía y buenas condiciones”.



Es más, Fuentes destacó que en la liga trasandina “juegas con 30 mil, 40 mil personas por partido, y más que una presión es una motivación para mi”.



Además, el defensor central y que también las puede oficiar de volante de corte, sostuvo que “acá se matan en cada entrenamiento, es como jugar un partido, porque todos se están jugando algo porque los planteles son muy competitivos”.



Es por eso que, puntualizó, “fue una buena decisión venir acá, tuve para haber ido a México. Vine porque me llamó Gabriel Milito, que lo tuve en O’Higgins, sabía lo que podía dar a su esquema y su estilo de juego. Me lo he ido ganando partido a partido”.



Finalmente, Juan Fuentes tuvo palabras para la Selección Nacional. Postulado por muchos como un candidato a ser llamado por Reinaldo Rueda, el DT no lo ha convocado. Pero eso, dijo, no lo amilana en su labor. “Si vengo acá es también para tener una oportunidad en la Selección. Uno está con esa esperanza, con esa ilusión. En O’Higgins anduve muy bien y ni siquiera tuve la oportunidad de ir a un microciclo”, pero que “si no me llaman, espero seguir haciendo las cosas bien y mejorando”.