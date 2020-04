Autoridades llaman a la población a mantener la confianza y resguardos

Ximena Mella Urra

En periodo de crisis como la que estamos viviendo hoy, en medio de una emergencia sanitaria de este calibre, pocas veces visto en la historia contemporánea, el temor, la desconfianza, la desinformación y la falta de empatía afloran entre muchos. Por eso un llamado a mejorar nuestra conciencia social, realizaron algunas autoridades de la región.

El primero en llamar a la confianza de lo que están haciendo las autoridades y el Gobierno fue el Intendente Regional, Juan Manuel Masferrer. Para no llegar a una medida tan profunda como una cuarentena total y obligatoria, la máxima autoridad de la región instó unir criterios para tomar las mejores decisiones. “Esta medida está contemplada en caso de ser necesaria pero ahora lo importante es mantener la trazabilidad de los casos y un número bajo de casos”, argumentó.

Frente a lo anterior, el intendente comentó que “el bajo número de casos que hoy jueves señaló el ministro de Salud Jaime Mañalich, quien dijo que la Región de O’Higgins se mantiene en un nivel mínimo de casos, se debe a la responsabilidad de nuestros vecinos. Por eso, si cada uno cumple con lo que estamos diciendo, que los contagiados se mantengan en cuarentena o que se mantengan en sus casas, vamos a mantener un número bajo de contagios que podrán ser manejados. Es responsabilidad de nosotros el que podamos frenarlo y mantenerlo”.

Su llamado a la comunidad regional es a que confíen en lo que está haciendo las autoridades, “particularmente lo que hace el general Jaque con los equipos de seguridad. Hay que tomar decisiones bien pensadas, ordenadas y coordinadas. Muchas personas no tienen el conocimiento para hacerlo bien, y como ejemplo fue el problema que tuvimos hace algunos días en Litueche donde bloquearon un acceso que provocó un accidente con tres heridos”, aseveró. “No podemos permitir que autoridades que no tienen las facultades y atribuciones, tomen decisiones que no son las más adecuadas”.Pese a ello, destacó que en esta región las autoridades, “se van a seguir coordinando como lo han hecho hasta ahora. Aquí los alcaldes solicitan y algunas cosas se toman y otras no”.

CONTROLES SANITARIOS

Sumándose a esta petición, el jefe de la Defensa Nacional para la región de O’Higgins, General Jorge Jacque, señaló: “Tomaré todas las herramientas que da la ley para mantener el resguardo del orden público y salud de las personas. Hoy este se ha mantenido y la población está segura”. Pero reiteró que lo mejor que podemos hacer es seguir con un correcto lavado de manos, evitar aglomeraciones y mantener el aislamiento social, que se ha convertido en un verdadero decálogo, “que parte desde la responsabilidad de cada uno de nosotros”.

Sobre el traslado de personas hacia los balnearios de la región, Jaque insistió en mantener la calma ya que los controles están dispuestos y distribuidos ejecutándose en lugares que son conceptualmente estratégicos al litoral. “Alguna idea de tomarse un puente o restringir el tránsito por parte de civiles que no tiene atribuciones, les pido que esa idea la dejen a un lado porque la autoridad está tomando los resguardos de proteger la salud y seguridad de la población y además no tienen atribuciones y están fuera del marco legal”, recalcó.

Finalmente el seremi de Transporte y Telecomunicaciones, Hans González, añadió que debemos tomar en serio todas estas medidas, con bastante conciencia y sin salirse del marco de las atribuciones. Por ejemplo, existen municipios que están tomando acciones referentes a mejorar la situación y las condiciones en que se encuentran los terminales de buses y otros en la región. “El llamado de la autoridad es a seguir sanitizando estos lugares y poner a disposición estos servicios porque igual muchas personas que necesitan movilizarse ya sea a trabajos, centros de acopio o farmacias”, puntualizó el secretario regional.