Desde este mes los beneficiarios del IPS con CuentaRut activa ya no deben ir a una sucursal de pagos.

En el tiempo en que estamos llamados a estar en nuestras casas, la autoridad nacional instó a las personas a “volver al origen, de volver nuevamente a esa sobremesa, de tratarse bien, de poner en el centro el respeto y la tolerancia del otro (…) no podemos permitirnos que las familias se quiebren, las parejas se destruyan o los hijos se peleen”, expuso la directora nacional de Prodemu.

Llamó a cooperar en la corresponsabilidad dentro del hogar donde cada integrante de la familia puede participar en las distintas tareas del hogar.

Gisella Abarca



Si bien la cuarentena, es el aislamiento de personas por consecuencia de una enfermedad durante un período de tiempo no específico para evitar el riesgo de que ésta se extienda, somos muchas las familias que estamos al interior de nuestras casas realizando una cuarentena voluntaria a fin de evitar riesgos del exterior, sobre todo en hogares donde hay niños o adultos mayores.

No obstante, uno de los grandes miedos que ha despertado pasar la cuarentena en casa, es el temor a que la convivencia sea difícil de llevar, ya sea con la pareja, con los padres o los hijos. En esta línea, la directora Nacional de Prodemu, Paola Diez llamó a mirar este tiempo de cuarentena como una oportunidad en diversos aspectos; primero que todo, en cuanto a la comunicación y la corresponsabilidad al interior de los hogares.

“PROGRAMA “APOYO A LA DINÁMICA FAMILIAR”

Para esto la fundación de más de 30 años de historia, trabaja desde hace mucho tiempo con el programa “Apoyo a la Dinámica Familiar” que entrega capacitación a personas que se encuentren a cargo de niños, niñas o adolescentes, con el objetivo de fortalecer sus habilidades personales, sociales y parentales.

El programa considera acciones de capacitación que se entregan a través de sesiones de talleres y jornadas, durante 2 a 4 meses, donde contenidos de las sesiones se relacionan con competencias personales y sociales, prevención de violencia intrafamiliar, educación de niños, redes de emprendimiento, contribuyendo al bienestar psicosocial de los niños y niñas y de las familias, al fortalecer las habilidades parentales de sus padres, madres y adultos a cargo de su crianza.

“Este programa de corresponsabilidad familiar o también ‘Apoyo a la Dinámica Familiar’ hace que hombres y mujeres que tienen a cargo niños o adolescentes, aprendan a cómo enseñarles a sus hijos de este enfoque de género y de que la responsabilidad de las tareas cotidianas de la casa es de todos. Hoy día, el 43% de los hogares en Chile está a cargo de una mujer, y no necesariamente las tareas dentro del hogar las tiene que hacer ella”, expuso la Directora Nacional de Prodemu, Paola Diez.

CORRESPONSABILIDAD EN TIEMPO DE CUARENTENA

Y es que si bien todos estamos en una situación extraordinaria, viviendo una cuarentena a su manera, descubriéndose así mismo en un estado que nunca había vivido anteriormente, conviviendo con emociones que a veces pueden generar la sensación de estar en una montaña rusa y, a su vez, aumentado con familia, o pareja de una manera que antes no había vivenciado nunca, muchas personas temen que esta convivencia pueda suponer una relación más tensa entre los habitantes de la casa o en el peor de los escenarios el final de una relación.

“Ese es el desafío que existe hoy en situación de cuarentena –agregó Diez- porque hoy estamos metidos dentro de las casas o departamentos, donde los lugares son pequeños, dentro de un cúmulo de diversidad que significa una familia, donde la mayor pega le va a corresponder a la mujer”, expuso.



En ese sentido, argumenta Diez, el programa ‘Apoyo a la Dinámica Familiar’, “lo que hace es prevenir la violencia intrafamiliar, porque capacita y orienta a cómo tener una verdadera comunicación al interior de la familia. Sentarse uno frente al otro, tener un tono adecuado, explicar lo que necesita. Uno puede pensar que esto es básico; pero espacios como estos, no se dan en la familia, o no hay tiempo, o se está estresado, o no hay ánimo, hay múltiples factores que hacen que uno no pueda estar tranquilo en familia; por eso estar en cuarentena es una tremenda oportunidad para la comunicación, de volver al origen, de volver a esa sobremesa, de tratarse bien, de poner en el centro el respeto y la tolerancia del otro, porque los lugares son pequeños y toparse el día y la noche con las mismas personas en pocos metros, no es fácil y no podemos permitirnos que las familias se quiebren, las parejas se destruyan o los hijos se peleen”, expuso.

En esta línea la Directora Nacional de Prodemu entregó una serie de consejos para sobrellevar este tiempo de convivencia en cuarentena “Es clave ponerse de acuerdo en quién va a hacer qué…poquitas cosas, tampoco digamos que vamos a tener la casa reluciente y vamos a tener grandes comidas, en estos momentos, hay que simplificarse la vida. Lo clave, desinfectar la casa en lugares estratégicos, pero que cada miembro de la familia, cualquiera sea, se haga cargo de una tarea y que sepa que tiene que cumplir eso durante el día. Uno hace el baño, el otro el almuerzo, el otro lava los platos, otro pone la mesa, otro lava la ropa, otro cuelga la ropa, así dividirse las tareas, y todos ayudamos”.



IMPULSANDO EL EMPRENDIMIENTO

Diez agregó que es recomendable “Tener un espacio para la tarea personal, para los que están con teletrabajo, y los que son emprendedores, como nuestras mujeres, les digo que produzcan sus productos, que tengan stock de lo que producen, porque cuando salgamos nuevamente, vamos a tener fondos, ferias para impulsarlas nuevamente. Darles tranquilidad a las mujeres que cuando volvamos, Prodemu va a entregar los fondos que les corresponde a las mujeres para impulsar volver a vivir”, finalizó Paola Diez alentando a las mujeres emprendedoras a ocupar este tiempo para prepararse y sacar lo mejor de su potencial para en un futuro próximo comercializarlo en la región.



Algunos consejos para sobrellevar el tiempo de cuarentena

RESPETAR EL ESPACIO PROPIO DE CADA UNO:



Uno de los aspectos más importantes de toda convivencia es respetar el espacio y los tiempos de cada uno, tanto los propios como los del resto de habitantes de la casa.



CUIDA TU MANERA DE EXPRESARTE:

Una cuarentena puede generar multitud de emociones, desde intranquilidad a rabia o frustración, por ello es importante que tengas bien presente que estas emociones, pueden notarse en la forma en que te expresas al resto de integrantes de la casa. Es importante que puedas reconocer qué estás sintiendo para cuidar la manera de expresar, no sólo en palabras; también con tu lenguaje no verbal.



ORGANIZAR LOS TIEMPOS EN LA COCINA

Si se trata de una convivencia en pareja o en familia, puede resultar más sencillo organizar un menú en conjunto, escuchando qué quieren los demás. Creando un menú participativo puede resultar mucho más sencillo evitar discusiones sobre si gusta o no lo que está preparado.



DISTRIBUIR EQUITATIVAMENTE LAS TAREAS DEL HOGAR

Todos los integrantes de la casa, con independencia de la edad, pueden participar en las tareas del hogar. Si hay niños de distintas edades, lo que se puede hacer es buscar pequeñas tareas acordes a su edad para que también sientan que forman parte del orden y limpieza de la casa.



ESPACIOS DE ENTRETENIMIENTO Y CREATIVIDAD

Lo ideal es que cada persona pueda establecer sus rutinas, en las que haya un espacio para el trabajo y el ocio, tanto en solitario como compartido. Si hay niños en casa se recomienda recuperar los juegos de mesa, las cartas o inventar juegos nuevos.



COMUNICACIÓN

La comunicación es la base de todas las relaciones, con independencia de qué tipo de relación nos una. Es fundamental mantener una escucha activa, cuidar la manera en la que se habla, poder expresar qué es lo que uno siente, busca el consenso, el apoyo, practica la empatía.



SENTIDO DEL HUMOR

Busca momentos para reírte, ya sea solo o en compañía. El sentido del humor siempre es el mejor antídoto y es la manera en la que uno puede conseguir que se rebajen las tensiones, que el vínculo con los otros se haga más fuerte y aligera hasta las grandes penas.



EJERCICIO PARA DESCARGA ESTRÉS

Como en la cuarentena no te puedes ir a dar un paseo cada vez que estés estresado, busca la manera de hacer un poco de ejercicio para descargar estrés, tensiones personales y de convivencia.



COMUNÍCATE CON EL EXTERIOR

Contamos con multitud de maneras de poder conectarnos con los demás, no importa cuán lejos se encuentren. Podemos hacer videollamadas y llamadas, así que incluye gente que esté fuera de tu casa a tu día a día, notarás cómo se amplía tu mirada y cómo tienes más cosas que compartir con los demás, a la vez que sientes que tienes otro espacio para ti.