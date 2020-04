General de Carabineros asegura que pese a percepción de la comunidad, hay una disminución de delitos en la Región.

La autoridad adujo que se están disminuyendo los tiempos de respuesta ante hechos delictuales, sosteniendo con cifras que han ocurrido menos hechos delictuales en comparación a la misma fecha del año anterior.



Fernando Ávila Figueroa



Durante las últimas semanas, hemos informado de una serie de hechos delictuales que han provocado gran preocupación en la comunidad, esto teniendo en cuenta que muchos de estos hechos se han originado en momentos de toque de queda, y cuando la gente en las calles es mínima.



Pero, ¿Ha habido un aumento de delitos en la calles, o es sólo una percepción de la comunidad?. Conversamos con el Jefe de la Sexta Zona de Carabineros, General, Alex Chavan, aseguró que esto se basa en una percepción de la comunidad debido a la publicación de una serie de hechos delictuales que están adoptando, estrategia que se realiza a nivel nacional con el fin de disminuir los tiempos de respuestas.



Citó como ejemplo la detención de diez personas el pasado sábado en la comuna de Rengo, los que intentaron robar un cajero automático, sosteniendo que a la fecha existe un 3 por ciento de disminución de delitos de mayor connotación social, esto hasta el viernes y comparado a la misma fecha del año 2018.



Esto significa que hasta ese día viernes había 135 casos menos de delitos de mayor connotación social, así como si se compara el último mes de este año, con el último mes del año pasado, existe un 9 por ciento de disminución, vale decir 173 delitos menos. Si se compara la última semana, ha habido una disminución del 26 por ciento, lo que se refleja en 119 casos menos.



El General indicó que en la última semana, comparando la misma semana del año 2018, los delitos de robo por sorpresa han disminuido un 25 por ciento, el robo con intimidación ha disminuido un 22 por ciento, y el robo en lugar habitado ha disminuido en un 13 por ciento. Según la autoridad ha habido una muy buen respuesta de Carabineros para enfrentar los hechos delictuales que se han producido, debido a que hay más funcionarios en la calle, sumado a que también están trabajando funcionarios de la PDI y del Ejército.



Para la autoridad el escenario que vive actualmente el país, hace que el delincuente se aproveche para cometer los ilícitos, lo que los obliga a redoblar esfuerzos con reservas estratégicas y tiempos de respuestas que han dado buenos resultados. Fue así como la última semana en la región hubo 130 personas detenidas, procedimientos de importancia que han salido en los medios de comunicación, lo que según el General hace pensar a la comunidad que ha habido un aumento de delitos, sin embargo, asegura que las cifras que manejan demuestran lo contrario, actuando de manera rápida.



Además cree que al estar la gente conectada gran parte en las redes sociales por la situación que vive el país, y al conocer que después de las 22 horas en la calle pese al toque de queda andan personas, esto llama la atención, por lo que hace que la gente llame al 133 y se realice el trabajo respectivo, con traslados más rápidos. “Quiero hacer un llamado a la tranquilidad, ya que las cifras dicen que ha habido una disminución de delito en la Sexta Región, pese a que sí hemos tenido un aumento en el robo de vehículos”, dijo el General.



Es así como el General sostuvo que a la fecha en comparación al año 2018, hay 45 casos más de robos de vehículos, por lo que hizo un llamado a que las personas también tomen las medidas respecto al lugar donde dejan sus automóviles, no dejarlos en las calles, dando a conocer que realizan una campaña para educar a la comunidad en torno a esta materia.



También conversamos con la Coordinadora Regional de Seguridad Pública, Macarena Matas, quien dio a conocer que actualmente la comunidad está consumiendo más información, pero recalcó que ha habido una baja, por ejemplo, en los robos en lugar habitado, teniendo en cuenta que la gente está más en la casa y está expuesta a la cobertura de más casos policiales.



Hizo un llamado a la tranquilidad, ya que las policías están haciendo su trabajo, traspasando las informaciones que ellos reciben desde el punto de vista delictual. Recalcó que se debe llamar 133 o al 134 si es testigo de un delito en flagrancia, donde el programa Denuncia Seguro recibe de forma anónima denuncias al 600 400 01 01, donde la comunidad puede entregar información como tráfico de drogas, violencia intrafamiliar, artículos robados, entre otros, etc. Además se mantiene la información de apoyo a victimas donde quien fue víctima de un delito violento es apoyada vía telefónica.



COMPRAR EN LOCALES ESTABLECIDOS

Ante la detención por parte de las policías de personas que venden alcohol gel y otras sustancias sin regulación sanitaria y el riesgo que esto conlleva a quienes las adquieren, la coordinadora regional de Seguridad Pública, Macarena Matas Picart, hizo un llamado a la comunidad a adquirir este tipo de productos en lugares habilitados para ello.



“En este tiempo de contingencia sanitaria, estamos todos preocupados por la salud de nuestras familias y cercanos. Lamentablemente no faltan los inescrupulosos que se aprovechan de esta situación y ponen a la venta productos que no cumplen con las indicaciones de la autoridad sanitaria. Por ello, hacemos un llamado a la comunidad a comprar en lugares establecidos o de proveedores certificados. De esta forma pueden asegurar que el producto que adquieren cumplirá con lo prometido y que no expondrán su salud al utilizarlos”, agregó la autoridad.



De la misma forma, la coordinadora regional recordó que, en caso de ser víctima o testigo de un delito, como es la venta de especies robadas o ilícitas, la comunidad cuenta con diferentes canales para denunciar. “Sigue estando disponible el teléfono del Denuncia Seguro (600 400 0101) para la entrega de información delictual. Ahí se puede entregar información como, por ejemplo, de tráfico de drogas, violencia intrafamiliar, venta de bienes robados, entre otros. Es absolutamente anónimo y lo único que queda es un número de reporte al final de la llamada para que usted pueda aportar más información o saber en qué quedó la entrega de la información delictual”.



Además, dijo, “señalar que los Centro de Apoyo a Víctimas están cerrados presencialmente, pero siguen atendiendo telefónicamente a través del 600 818 1000 e incluso se hacen videoconferencias con aquellas víctimas que tienen algún tipo de discapacidad, por ejemplo, de la comunidad sorda. Hacer un llamado a la comunidad para que sigan utilizando nuestros teléfonos y los programas de la Subsecretaría de Prevención del Delito”, concluyó Macarena Matas.