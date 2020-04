EDITORIAL: Aglomeraciones en el centro de Rancagua.

Impacto ha causado entre quienes responsablemente se han mantenido en sus hogares las imágenes de grandes aglomeraciones en el paseo Independencia de Rancagua, es más en varios mensajes puestos en redes sociales se denosta la irresponsabilidad de quienes igualmente concurren al centro, y en la cuenta diaria que las autoridades entregan sobre el estado del covid 19 en la región se multiplican los llamados a que la gente se quede en casa.

Pero no son te toman medidas, las que no pasan precisamente por las prohibiciones, la gran mayoría de quienes a diario asisten al centro no lo hacen por gusto o por irresponsabilidad, sino por la necesidad de asistir a alguna de las varias sucursales bancarias que hay en el centro de la capital regional, donde por precaución no se permite la entrada de más de 10 personas a cada edificio quedando mucha gente obligada a esperar en las calles. El problema también se presenta porque en muchos de los bancos son pocos los cajeros que están trabajando aumentando así el cuello de botella. Esto sin contar con las largas filas ante el seguro de cesantía.

Aunque también es cierto que existe mucho de ignorancia o simple desacato a las recomendaciones de autoridades, lamentablemente la gran mayoría de quienes salen lo hacen porque no les queda otra. Por lo pronto medidas como las tomada en San Fernando de suspender el tránsito vehicular para dar espacio para que se produzca el distanciamiento social durante la obligada espera son bienvenidas, pero también debiesen ir acompañadas de coordinaciones que permitan que el tiempo que las personas pasan dentro del banco sea el menor posible -como simplemente tener más cajeros y no tener sucursales cerradas también serían un poderoso aliciente para evitar las aglomeraciones al mismo tiempo que se deben multiplicar los esfuerzos para explicar y volver a explicar la necesidad de quedarse en casa, llamados diarios en conferencias de prensa o redes sociales no son suficientes.

Luis Fernando González

Sub director