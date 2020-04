Multigremial Nacional O’Higgins: “Que te presten un monto a tasa del 0% es histórico, lo preocupante es su masividad”

-Así lo argumentó la presidenta a nivel regional del organismo, Sandra Cabezas, quien además prevé una alta tasa de desempleo y la desaparición de negocios en algunos rubros como por ejemplo el comercio y turismo, si es que estas medidas no llegan a todos y pronto.

Ximena Mella Urra

Diversas han sido las repercusiones en medio de esta crisis sanitaria, luego que el Gobierno anunciara hace algunos días la puesta en marcha de nuevas medidas que buscan ayudar a las MiPymes y emprendedores con la entrega de líneas de financiamiento preferenciales por parte del Estado. Estas tendrán 6 meses de gracia y será pagadera en cuotas durante un periodo de entre 24 y 48 meses. En tanto, se espera que dicho proyecto sea aprobado esta semana en el Congreso.

Los montos para este capital de trabajo podrán llegar hasta el equivalente a 3 meses de ventas en un periodo normal, para el que se considerará octubre del 2018 a septiembre de 2019. Pero lo que ha llamado la atención es el interés real que se le otorgará a los créditos, que será de 0% debido a la inflación prevista, incluso podría ser negativo según cómo evolucione la inflación.

Al respecto, conversamos con la presidenta de la Multigremial Nacional O’Higgins, Sandra Cabezas. Cabe destacar que dicho gremio agrupa a nivel regional a la Asociación de Dueños de Camiones, Cámara de Comercio de Rancagua, Asociación de Productores y Exportadores de la Sexta Región (ASPROEX), Cámara Chilena de la Construcción, Asociación de Emprendedores de O´Higgins y la Federación de Productores de Fruta de la Sexta Región (FRUSEXTA).

A juicio de la dirigente, son distintas las realidades que viven hoy las pymes dependiendo de su tamaño y actividad. Pese a ello cree que las medidas económicas tomadas por el Gobierno son positivas en esta emergencia. “Ahora hay que pelear para que la banca no nos ponga trabas. Aún no está muy claro todavía el tema en los bancos, necesitamos ir despejando dudas y viendo caso a caso. Es un paso muy bueno que se está acomodando, estamos recién en esto pero hay que llegar a los informales y a los micro emprendedores que están hoy fuera del sistema tributario”, expresó.

“Que te puedan prestar un monto a una tasa del 0% es histórico. Lo preocupante es la masividad de la medida”, argumentó Cabezas ya que asegura que solo un 20% de las pymes accede al sistema financiero. “Es ahí donde comienza a verse la diversidad de este rubro pyme. Hay temerosos que no quieren endeudarse y otros informales que no tienen acceso a la banca porque son emprendedores que no tienen iniciación de actividades”.

Al prestar estos dineros, la incertidumbre crece ya que no se sabe si esto terminará en tres meses o más, explicó la vocera. “No sabemos si aguantaremos hasta octubre o noviembre y si podremos devolver este dinero. La economía no se va a recuperar en forma inmediata. El daño viene desde la movilización social de octubre pasado donde ya veníamos todos golpeados y vimos a muchos negocios familiares cerrar sus puertas”.

EMPLEO Y SECTORES

A su juicio, para las pymes que ofrecen empleo, las mayores preocupaciones son por un lado el pago de sueldos y obligaciones previsionales y por otro lado cumplir con los compromisos bancarios. “Si al emprendedor se lo come el sistema se muere todo y por eso debemos tratar de cuidar estas fuentes de trabajo. Se habla que en los próximos meses unas 250 mil personas puedan perder su fuente de trabajo”.

Nuestra preocupación es que a tres meses la tasa de empleo superará el 11%, y va a superar el 15% a corto plazo. “Más de un millón de puestos de trabajo se perderán, por eso hay que pisar el acelerador en las decisiones. Por eso pedimos que la banca debe hablar el mismo idioma y que los más pequeños empresarios puedan acceder a ella sin tanta formalidad y requisito”.

ALGUNOS RUBROS ESTÁN MAS AFECTADOS QUE OTROS

Sin embargo, destaca el transporte que no se ha detenido para no interrumpir la cadena logística principalmente para asegurar la cadena alimenticia.

Otros han debido cesar su producción, desde los grandes retail hasta los de menor tamaño. Por eso bajan las ventas, el transporte y en general la economía. Hay que preocuparse de la economía porque este virus va a pasar y vamos a quedar con nuestra economía por el suelo, lo cual también es un problema social, por eso debe sumarse al control de la pandemia y al cuidado de la salud de las personas.

Uno de los más devastados es el turismo y el comercio detallista. Por ejemplo, los principales gastos de los pequeños comerciantes es el arriendo y si no hay ventas no pueden cumplir con aquello, no cuentan con acceso a la banca y uno de los requisitos que entorpecen su ingreso es estar ‘limpios’, es decir no estar atrasados con el resto de sus compromisos de pagos.

LOS BANCOS

La Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) manifestó este fin de semana que todos los bancos asociados con clientes en el segmento comercial participarán en el programa anunciado por el Gobierno para proveer de capital de trabajo fresco a empresas con ventas de hasta de un millón de UF, a través de líneas de financiamiento (“líneas de crédito Covid-19”) con garantías estatales.

BancoEstado se pronunció y destacaron la entrega de liquidez a las empresas a través del Fogape, un fondo de garantía estatal del cual este banco es un activo usuario. En la institución creen que ampliar el Fogape a las empresas con ventas anuales por hasta UF1 millón, “tiene un impacto directo en el empleo y bienestar de gran parte de la fuerza de trabajo de Chile”.

A la fecha han recibido 250 mil solicitudes de postergación o refinanciamiento solo en el segmento personas, de las cuales 212 mil ya cuentan con alguna solución. “Por eso esperamos que tenga un constructivo y expedito trámite en el Congreso, lo que permitirá que todos los emprendedores y las medianas empresas contar con estos fondos garantizados en el menor tiempo posible”, concluyen en su comunicado oficial.

Programa “Reactívate” de Sercotec va en apoyo de las pymes

Más de 160 empresarios de diversos rubros fueron seleccionados para recibir el apoyo entregado por el programa Reactívate de Sercotec, que es un programa que va en apoyo de los micro y pequeños empresarios afectados por los últimos acontecimientos en Chile.

“El programa viene a darle un impulso a las pymes que han estado decaídas debido al estallido social y a esta emergencia sanitaria. Es un impulso importante para que los pequeños y medianos empresarios sigan fortaleciéndose y creciendo en tiempos de debilidad”, dijo el director regional de la entidad, Sebastián Osorio.

Javiera Pinto es una de las beneficiarias del programa con su pyme Centro Café Alma, lugar donde aparte de disfrutar de un café hacen terapias alternativas. “Para mí fue una grata sorpresa ser beneficiaria, ha estado bastante duro el tema de la contingencia país, ya que las ventas disminuyeron un 60% y eso como emprendedor afecta bastante incluso en algunas circunstancias hemos pensado cerrar porque así es difícil mantenerse. Justo nos avisaron que nos habíamos adjudicado el fondo el cual fue trascendental para nosotros ya que nos ayuda a financiar el capital de trabajo y hacer frente a nuestros pasivos de corto plazo”, comentó la emprendedora.

Ya comenzó la entrega de recursos a nivel regional, son más de $500 millones de pesos que irán en ayuda de Pymes locales que han bajado sus ventas y necesitan solventar su capital de trabajo.

Campaña para subir a las MiPymes al comercio electrónico

El ministerio de Economía, Fomento y Turismo junto a la Cámara de Comercio de Santiago, anunciaron un programa que busca subir al comercio electrónico a todas las tiendas que han debido cerrar producto de la crisis que enfrenta el país. La iniciativa permitirá que todos los afectados abran una tienda online en los principales marketplaces de comercio electrónico asociados a la CCS, accediendo a herramientas de última generación en materia de seguridad, gestión transaccional, marketing, medios de pago, logística de distribución y, tal vez lo más importante, a grandes flujos de consumidores.

Las pymes minoristas pueden acceder al portal www.apoyameaqui.cl , donde encontrarán a todos los marketplace que participan de la iniciativa, junto a los servicios disponibles, requisitos, condiciones y plazos, así como un enlace de inscripción a cada sistema. Podrán elegir una o cuantas plataformas deseen para comenzar a vender online, accediendo además a las condiciones especiales que la mayoría han dispuesto.