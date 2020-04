Coronavirus: el agro está bien preparado para enfrentar la crisis.

Antonio Walker

Ministro de Agricultura

Estamos viviendo un año radicalmente distinto al que esperábamos. La crisis sanitaria que se ha generado a nivel global, por el virus COVID-19, llegó a nuestro país. Este virus sorprende con la amenaza de un cambio radical a la vida de las personas, debemos quedarnos en casa y alejarnos entre nosotros para vencerlo. Este pequeño acto, al cual no estamos acostumbrados, nos permitirá proteger la vida de miles de chilenos, en especial de adultos mayores.

Nuestro rol como gobierno es desplegar todas las herramientas posibles para enfrentar esta crisis y vencer el virus y desde el Ministerio de Agricultura nos hemos preparado con anticipación a esta situación, porque comprendemos la relevancia de la agricultura para alimentar a las familias chilenas. Así, podemos decir fuerte y claro que los chilenos tendrán alimentos, no faltaran las papas, lechugas, carnes y lácteos que nos alimentan día a día.

Hemos recalcado que el país está preparado para resistir una situación como la que estamos viviendo en materia alimentaria. Tenemos suficientes productos agrícolas para todo el año y por eso hemos llamado a no acaparar. El campo no puede parar, el abastecimiento de alimentos para Chile no puede parar. Además, hemos insistido en que las personas se cuiden, que vayan a a los mercados mayoristas, a las ferias libre, a los supermercados en forma individual, manteniendo la distancia para no exponerse al virus.

En una realidad que nos hace estar forzosamente separados, recopilamos una serie de recomendaciones y medidas que pueden ser aplicadas en los campos y empaques agrícolas, con el fin de prevenir el contagio y propagación del virus. Nuestros agricultores siguen trabajando incansablemente para llevar los alimentos a nuestra mesa y asegurar el correcto abastecimiento de toda la población.

Estoy convencido de que esta coyuntura va a sacar lo mejor de todos los chilenos. Un ejemplo, es la industria del pan. Por eso, como Gobierno hemos llamado firmemente a seguir luchando por mantener la cadena de alimentación funcionando de la manera más normal posible ya que no hay problemas de abastecimiento y uno de los insumos en los que hemos puesto más hincapié es en el pan. Por eso, hemos dicho que no vemos razón para que los precios de este producto suban más allá de lo razonable. Para esto, nos hemos reunido con todos los componentes de la industria para transparentar la cadena de costo de este alimento. No creemos que este sea el momento adecuado para que haya industrias que estén analizando alzas de precios importantes.

Y así, todos los miembros de la cadena de abastecimiento de alimentos estamos remando para el mismo lado, y eso se ha demostrado con la creación de un comité con representantes de la cadena agroalimentaria en la que participaron representantes de los empresarios agrícolas, de los centros mayoristas, de las ferias libres y de la Vega Central. En este comité se analizó la situación actual del abastecimiento de alimentos de productos perecibles y agrícolas para enfrentar el coronavirus y la conclusión a la que llegamos es que a Chile no le faltarán alimentos.

Los campesinos realizan sus labores desde el silencio profundo del mundo rural, hoy su trabajo debe ser un orgullo nacional porque siguen trabajando para que todas las familias de nuestro país puedan alimentarse. Por eso, no me canso de decir que En Chile hay un sello único, es el campo chileno. Chilenos y chilenas, con empuje y fortaleza, que son un ejemplo por seguir.

El mundo rural es el ejemplo de Chile, cada día tengamos un minuto para reconocer estos héroes anónimos, que nos permitirán vivir y alimentarnos a pesar del panorama adverso que enfrentamos.