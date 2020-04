Recomendaciones para cuidar la energía en el hogar y ahorrar en las cuentas de la luz.

• #CuidemosLaEnergía, es la Campaña de Eficiencia Energética, impulsada por el Ministerio de Energía y la Agencia de Sostenibilidad Energética, con una serie de recomendaciones dirigidas a las personas y familias que estén realizando cuarentena preventiva u obligatoria; o se encuentren realizando teletrabajo debido a la crisis sanitaria mundial por el Coronavirus.

El Seremi de Energía, Pedro Pablo Ogaz, realizó un llamado a la ciudadanía a sumarse y a conocer más detalles de la Campaña de Eficiencia Energética #CuidemosLaEnergía, iniciativa impulsada por el Ministerio de Energía y la Agencia de Sostenibilidad Energética, que tiene por objetivo evitar el aumento en las cuentas de la luz, producto de la pandemia mundial del Coronavirus, lo que ha significado que muchas personas pasen más tiempo en sus casas, realizando cuarentenas preventivas u obligatorias, o modalidad de teletrabajo.

En la ocasión, el Seremi de Energía, Pedro Pablo Ogaz, señaló que “ Reiteramos el llamado a quedarse en casa, es por esto, que como Ministerio de Energía, estamos impulsando la Campaña de Eficiencia Energética con la finalidad de educar a la ciudadanía para hacer un buen uso de la energía en el hogar y así, evitar un aumento en las cuentas de la luz a fin de mes. Es importante, que la ciudadanía conozca estos consejos sencillos y sin costo de realizar y puedan transformarlos en hábitos permanentes para aplicarlos en sus hogares”.

Asimismo, el Seremi de Energía, Pedro Pablo Ogaz, invitó a los habitantes de la Región de O´Higgins, a seguir estos simples consejos:

Eficiencia en el hogar :

•Apaga el televisor si no lo están viendo. Representa casi el 16,3% del consumo de electricidad de una vivienda.

•Usa “zapatillas” para apagar todos los artefactos de una vez. Evitas el consumo el modo espera.

•Apaga las luces que no estés usando. La iluminación representa un 16,8% del consumo de electricidad en una vivienda.

•Instala aireadores de agua en las llaves de baños y cocina. Puedes ahorrar hasta un 50% de agua y energía.

•Prefiere utilizar iluminación LED. Así podrás conseguir un ahorro de hasta 90%, con respecto a las ampolletas antiguas.

•No uses lavadoras y lavavajilla a media carga. Aprovecha toda su capacidad y úsalos con carga completa.

•Aprovecha el sol para el secado de ropa.

•El refrigerador es responsable de más del 19,4% del gasto de electricidad en el hogar. Evita las abrir constantemente el refrigerador. Cada vez que lo haces desperdicias energía acumulada en su interior. No guardes alimentos calientes, deja primero que se enfríen en forma natural.

•Cocina para más de un plato.

•Limpia tus ventanas para obtener mayor luz natural y limpia tus lámparas para mejor luz artificial.

Eficiencia energética en Teletrabajo

•Planifica las tareas que tienes en el día y prefiere apagar el computador luego de la jornada de trabajo.

•Procura que, en lo posible, tu lugar de trabajo tenga un buen acceso a luz natural, así optimizas la iluminación.

•En caso de que no cuentes con un espacio iluminado naturalmente, prefiere usar ampolletas LED.

•Activa el modo hibernar o suspender en el horario de colación o en reuniones que no requirieras el computador encendido.

•En caso de usar notebook, cierra las aplicaciones que no utilices, así alargas la duración de la batería de tu equipo.

•Si hay más integrantes de tu hogar haciendo teletrabajo, utiliza los mismos espacios, así evitarás encender luces de forma innecesaria.