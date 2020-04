Representantes de entidades educativas aseguran que no están dadas las condiciones para volver a clases.

– Así lo sostienen los colegios agrupados en la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE) y a la Agrupación de Colegios Particulares Subvencionados de la Región de O’Higgins.



Gisella Abarca

Fotos Nico Carrasco

El viernes recién pasado terminaron las abruptas “vacaciones de invierno” para los estudiantes que vivieron su descanso en medio de cuarentenas y sumergidos al interior de sus hogares. Culminada esta fecha, este lunes 27 de abril, era el día indicado para el regreso a clases; no obstante tras una serie de modificaciones debido a la pandemia por coronavirus, ese escenario cambió.

En cadena nacional, el domingo 19 de abril, el presidente Sebastián Piñera comunicó que el reinicio de clases presenciales en colegios, programado para fines de abril era postergado en el marco de las medidas adoptadas para frenar el avance de la pandemia y que el plan en esta materia “se empezará a aplicar, en forma gradual, a partir del mes de mayo” expuso en ese entonces.

El lunes recién pasado (20 de abril), ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el ministro de Educación Raúl Figueroa, aclaraba que el retorno presencial a clases se llevaría a cabo durante mayo de forma gradual. No obstante, el titular del Mineduc aseguraba que el plan de retorno gradual aún no está finalizado y se encontraba sujeto a cambios.

“Terminado el período de vacaciones anticipadas de invierno, se extiende la suspensión de clases presenciales, hasta que las condiciones sanitarias permitan un retorno gradual”, señaló el ministro de Educación, Raúl Figueroa el jueves en la tarde.

El ministro aseguró que la fecha oficial para llevar a cabo este proceso, será informada oportunamente.

aunque en varios círculos se ha indicado que mayo sería el mes en que los escolares -en primera instancia los de sectores rurales- podrían comenzar a volver a clases.

Por su parte le presidente Sebastián Piñera sostuvo que el retorno a clases será parte del llamado “Plan Retorno Seguro”, el que tendrá tres componentes: retorno de los servidores públicos a los servicios necesarios para la comunidad, retorno de los trabajadores a sus actividades en el sector privado y la sociedad civil, y retorno de los estudiantes a sus establecimientos educacionales, e incluirá nuevas herramientas, como la implementación de un plan masivo de testeos rápidos de anticuerpos y la entrega del Carnet Covid 19 a los que cumplan los requisitos.

“Hoy es tiempo de poner a Chile por delante. Hoy es tiempo de actuar con un espíritu unitario y una actitud constructiva. Hoy es tiempo de dejar de lado o postergar todas nuestras legítimas diferencias e intereses particulares. Hoy es tiempo de apartarnos de todo tipo de conductas discriminatorias, de tratarnos con respeto y protegernos mutuamente”, agregó.

PLAN RETORNO

Al mismo tiempo, el ministro de Educación ha sostenido reuniones virtuales con diversos actores, para consensuar ideas para la “operación retorno”, que comenzará una vez que mejoren las condiciones epidemiológicas. En esas citas online, se les ha informado que el regreso a clases sería mixto, combinando las clases presenciales con las actividades a distancia, como parte de un “retorno gradual”, donde algunos cursos o colegios usarían una modalidad u otra.

Desde el Mineduc, explicaron que el Plan Retorno está basado en tres principios, las medidas de seguridad sanitarias para el retorno a clases, la gradualidad del regreso que va de la mano con una fuerte flexibilidad para que los establecimientos puedan retomar las clases de acuerdo a la realidad de cada uno y equidad, donde se trabajará para que todas las familias puedan utilizar el espacio de seguridad y protección que brindan las escuelas.

En este dime y diretes de realidades donde los directamente afectados son la comunidad educativa, le preguntamos a los involucrados qué opinan respecto a este “regreso gradual” a las clases que propone el Gobierno.

Presidente Regional de FIDE, Humberto Palma:

“Nosotros de ninguna manera somos partidarios de experimentar con personas”

Consultado respecto a la situación, desde la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE) no ocultaron su preocupación frente al anuncio de gobierno teniendo en cuenta que la curva de contagios por covid 19 a la fecha no muestra un descenso.

Así lo expone su Presidente Regional, Humberto Palma: “Es por todos sabido que en Chile todavía no alcanzamos el peack de contagios, ni mucho menos iniciamos la curva de descenso, es por ello que nosotros desde el primer momento, hemos cuestionado la medida de las autoridades, primero para retornar el 27 de abril como era la fecha y luego cuando las autoridades de salud nos plantean cuándo volvemos”.

Palma agrega “Nosotros somos partidarios que en algún minuto se vuelva a clases presenciales, pero ese minuto debe ser cuando la curva de contagios esté en descenso; es decir, cuando no exista riesgo mayor para ningún estudiante, ni profesor, ni ningún miembro de la comunidad educativa en el país. Nosotros de ninguna manera somos partidarios de comenzar a hacer ensayos o a experimentar con personas, eso no es ético; tampoco somos partidarios de probar lo que ocurre en escuelas rurales o comunas donde no hay contagio, sin la certeza de que no va haber contagios allí pues alumnos y profesores se están moviendo de distintas comunas también”, argumentó.

“Concordamos que para salvar el año escolar, es necesario en algún minuto volver, ¿cuándo?, cuando la curva de contagio esté en pleno descenso. Si eso no se da en ningún momento del año, los apoderados nuestros, son partidarios incluso de perder el año escolar; es decir, cuando se ponen dos bienes en confrontación, la salud y la vida de las personas y por otra parte los aprendizajes y la educación, hay que hacer un discernimiento, y en ese discernimiento, ponemos primero la salud y la vida de las personas. Eso no tiene discusión para nosotros. Eso es la prioridad”, subrayó.

Remató diciendo “Pretender volver ahora, en la entrada del invierno, un regreso a clases presenciales no tiene ningún sentido, es un despropósito total”.

El presidente regional de la FIDE informó que el martes recién pasado se entrevistó con el Seremi de Educación, Felipe Muñoz “tuvimos entrevista virtual con el seremi, le hicimos saber nuestra posición y nuestros criterios, le pedimos que levantase estas inquietudes hacia el Ministro de Educación, porque la prioridad es la salud”, concluyó Palma.

Representante de la Agrupación de Colegios Particulares Subvencionados de la Región de O’Higgins, Rodrigo Jaña: “Teniendo un segundo semestre bien armado, podemos salvar el año escolar”

Consultado respecto de retornar a clases como lo ha anunciado el Ministerio de Educación, la Agrupación de Colegios Particulares Subvencionados de la Región de O’Higgins, en voz de Rodrigo Jaña expusieron “Estamos todos de acuerdo en que no están dadas las condiciones para volver a clases en este minuto, ya que los contagios están empezando a subir en la región y eso va en directa relación con la cantidad de contactos que puede tener la gente”.

Agregó “Al volver al colegio aunque sea en forma parcial, implica que va a aumentar la gente moviéndose dentro de la ciudad y del colegio y si bien dicen que los niños no sufren con el coronavirus, son vectores; es decir, van a contaminar en un curso donde en la práctica, no tenemos el espacio para tener la distancia social que nos exigen, porque por sala no cabrían más de 6 a 8 niños. Ahí surge el tema de ¿cómo organizamos el horario de los profesores?, ¿se divide el curso? ¿Cómo lo hacemos para que esos profesores hagan clases en distintos cursos?. Se van sumando dificultades con las que tenemos que lidiar”.

El representante de la Agrupación de Colegios Particulares Subvencionados de O’Higgins, agrega “A esto se le suma que muchos de los niños preescolares no van a soportar el uso de mascarillas, o decirle a los niños más pequeños que no tengan contacto al jugar, es algo imposible. No están dadas las condiciones para volver. Necesariamente tiene que bajar la tasa de contagios para poder pensar en volver”, expone.

Jaña sostiene que “Si la curva baja y los contagios disminuyen y logramos contener la pandemia, con que tengamos un segundo semestre completo desde fines de julio, principios de agosto hasta el 15 de enero como lo estaba proponiendo el Ministerio, sacando aquellos contenidos que son relativamente irrelevantes para el aprendizaje, podríamos salvar el año sin ningún problema. Teniendo un segundo semestre bien armado, podemos salvar el año escolar completo”, asegura.

Consultado si han tenido alguna cercanía con el Seremi de Educación expuso “hasta ahora no hemos tenido ninguna reunión con el seremi de Educación. Una de las cosas que queremos hacer el lunes es pedirle una entrevista, porque hasta ahora no tenemos idea como va a funcionar el sistema, si va a haber días para algunos alumnos, días para otros alumnos, no sabemos qué nos van a proponer, no sabemos cómo es eso de volver ‘de a poco’ como dicen ellos”, concluye.

Rectora del colegio Inglés Saint John, Ana María Garrido: “Como colegio consideramos que en mayo es prematuro”

Consultada respecto al tema, la rectora del colegio Inglés Saint John, Ana María Garrido expuso “La autoridad ha señalado que habrá un regreso paulatino a clases, fecha que es incierta la que sin duda será de acuerdo a cómo se vaya presentando la situación en las distintas regiones. Como colegio consideramos que en mayo es prematuro, ya que es en ese período cuando se espera un pick de la pandemia en el país. Esto a los padres los tiene muy inquietos”.

Agregó “La recomendación es que los grupos sean de no más de 20 niños lo que es difícil, ya que en nuestro caso no tenemos cursos con ese número de alumnos, frente a esto, habrá que tomar otras medidas como que las clases sean transmitidas también on line para quienes no concurran a clases presenciales. La última decisión deberá ser consensuada con los padres y apoderados quienes tienen temores por exponer a sus hijos a contagios lo que es muy entendible”.

Informó que como colegio este lunes 27 de abril comenzarán las clases en línea “sistema que ya ha sido familiarizado tanto por los docentes, como por los alumnos. En este tiempo de crisis sanitaria, es difícil anticiparse a una fecha cierta, por lo mismo, estamos preparados para que en cualquier caso los alumnos sean atendidos de la mejor forma, ya sea presencial o vía Zoom Premium que es la plataforma que ha implementado el colegio”, explicó Garrido.

Finalizó diciendo que el foco central del colegio son los alumnos “por lo que cualquier decisión será velando por su mayor bienestar, tanto psíquica como emocional, sobre esa base, podremos incorporar adecuadamente los contenidos curriculares más relevantes para terminar un año lo más normal posible, ya sea con los niños presentes o en clases a distancia”, remató.

Rectora Colegio Coya, Elsa Juillet: “No creo que volvamos muy pronto”

Respecto al plan de regreso gradual a clases, la rectora Colegio Coya, Elsa Juillet expuso “Es una opinión muy personal pero yo, honestamente, no creo que volvamos muy pronto, aunque como colegio sí nos hemos estado reuniendo para estar preparados y tener un plan de acción que no nos pille de imprevisto cuando se decida que partan las clases. Como colegio estamos viendo, barajando posibilidades, incluso queremos ponernos en contacto con los apoderados para ver y conocer cuál es la postura de ellos también”.

Agregó que “Como una institución basada en el respeto a la opinión de nuestra comunidad educativa, vamos a recolectar y considerar las opiniones de los padres mediante encuestas, a fin de tomar determinaciones consensuadas en que ellos se sientan seguros de mandar a sus hijos al colegio”.

En la misma línea, acotó “Tenemos varias opciones en carpeta por el tamaño de nuestro colegio, ya sea por edades, por la infraestructura que tenemos, podemos planificar un retorno paulatino del alumnado de acuerdo a las sugerencias del gobierno”.

En caso de que se decida prolongar el periodo de clases en línea, expuso “queremos entregar la seguridad de que hemos revisado exhaustivamente los protocolos iniciales implementados previo al período de vacaciones de invierno, no estamos en blanco, tenemos en carpeta varios indicadores a manejar y queremos enriquecer nuestra propuesta para volver y dar tranquilidad a todos nuestros apoderados y estudiantes”.

Con itinerario claro debiesen partir clases sostiene el Consejo Directivo del Instituto O’Higgins

Consultados de la situación, el Instituto O’Higgins por medio del Consejo Directivo del Colegio Marista de Rancagua expusieron “Consideramos que se hace necesario plantear un itinerario claro para cumplir con el objetivo de retomar las actividades regulares de clases para el presente año lectivo. Estamos conscientes, que más allá del esfuerzo que hacemos como institución educativa de implementar alternativas remotas, nada reemplaza la actividad de aula. Creemos que hoy día, más que nunca, la comunidad educativa en su conjunto ha valorado y apreciado de manera especial lo significativo e importante que resulta para la formación integral de los estudiantes el hecho educativo por muy ‘clásico’ que éste resulte”.

En esta misma línea exponen que “Lo anterior, se podrá hacer efectivo si previamente atendemos lo que se hace necesario instalar al interior de las unidades educativas; ‘protocolos’ y recursos adicionales que contengan un criterio básico de seguridad de las personas, para resguardar la salud de toda nuestra comunidad educativa, teniendo claro, que el virus que hoy tenemos presente permanecerá junto a nosotros y cambiará por un buen tiempo nuestra formas de vincularnos y relacionarnos”, expone el escrito.