diadelcarabinero: Valentía a toda prueba del Sargento Segundo, Rigoberto Cisterna.

Fernando Ávila F.

Con 17 años en la institución, el Sargento 2do, Rigoberto Cisterna Aravena de la Tenencia Pichidegua, es claro en decir que “los Carabineros privilegian el interés ciudadano por sobre el particular” y así lo demostró con un gran acto heroico, que lo marcará por el resto de su vida.

El sargento Aravena salvó la vida de cuatro mujeres, una de ellas con 14 años de edad que cayeron a un canal de agua, el pasado 21 de noviembre de 2019. “Iba saliendo de un turno de noche a mi casa, por la ruta H-76, que une a Pichidegua con San Vicente, cuando vi que había un auto con los neumáticos hacia arriba al interior de un canal, nos bajamos rápidamente con mi colega, el Cabo 1ero, Juan Sandoval Otárola, y vimos a una mujer que pedía auxilio, no lo pensé dos veces y me tiré al canal porque dentro del auto había una niña de 14 años, atrapada, que estaba tragando agua”. Sin más y sin pensar en su seguridad y cómo él dice, “sin pensar en que mi hija podría no haberme visto más”, se metió al agua y comenzó a destrabar la puerta trasera del vehículo que estaba tapada por unas zarzamoras.

Finalmente el esfuerzo valió la pena y el sargento Cisterna pudo sacar a la niña del agua que ya estaba casi inconsciente, con la ayuda del Cabo Sandoval, al igual que a otras dos niñas y una señora.

“Yo ingresé por vocación a la institución, tenía 18 años venía de Purén mi tierra Natal y me enviaron a la Escuela para ser Carabinero a Antofagasta y desde ahí siempre he disfrutado mi trabajo. Sé que ahora estamos atravesando por momentos difíciles, siempre lo comentamos con mi esposa que también es carabinera y tenemos una hija pequeña de dos años, es complejo lo que está pasando pero tenemos todas las ganas de seguir, porque hay que trabajar con más ganas y hacer el trabajo de la mejor forma posible. Siempre que salgo de la casa pienso que alomejor no voy a volver, pero si veo una persona en peligro no voy a dudar en ayudarla aunque ponga en riesgo mi propia integridad”.

Este carabinero, encarna los valores de compromiso a toda prueba con la que se celebra este aniversario 93°, porque cómo él en la filas de carabineros son muchos los que día a día no escatiman esfuerzos para velar por el bienestar de todos, incluso por sobre el propio.