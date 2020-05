Las dificultades económicas de los municipios de la región para enfrentar la pandemia del coronavirus

La actual situación que vive el país con la pandemia del coronavirus ha provocado que los municipios deban destinar recursos para entregar medidas de seguridad a la población. Compra de mascarillas, sanitizaciones de barrios, compra de alcohol gel, son algunos ítems que no estaban programados, debiendo destinar recursos de otras áreas para aquello.

A ello se suma que los dineros de los permisos de circulación no se recibieron en su totalidad como años anteriores, ya que se postergaron plazos, así como tampoco se han recibido dineros del nivel central que permitan solventar en parte la situación financiera que se vive. Veamos que nos indicaron algunos alcaldes respecto a la realidad que viven sus comunas.

José Miguel Urrutia (Machalí): “A nosotros no nos ha llegado nada”

“Estamos muy preocupados, ya que hay muchos municipios que están teniendo problemas económicos y están endeudándose. Todo lo que tiene que ver con permisos de circulación se postergó, estamos trabajando a medias y tenemos una situación muy delicada, ya que tenemos que pagar la luz, el agua, el derecho de la basura, pagarle al personal y no estamos generando las platas para poder ayudar a la comunidad. A nosotros no nos ha llegado nada en la parte financiera, sólo lo de todos los meses, pero nada adicional. Esto es preocupante para nosotros, ya que los municipios han debido absorber todas las necesidades con sus propios recursos para poder ayudar a la comunidad. Hoy día la situación se complica”.

Claudio Segovia (Graneros): “La pandemia ha significado un gasto que no estaba previsto”

“Tenemos un déficit presupuestario notorio, algunas actividades no se realizaron en el verano, desde octubre del año pasado, pero también redestinar recursos para cosas que no estaban previstas. El municipio sigue funcionando, trabajadores que siguen en sus labores, funcionarios de la educación que a pesar que no están en sus colegios siguen recibiendo su remuneración y tenemos que hacernos cargo. Los servicios básicos se siguen pagando para que el municipio funcione. La pandemia ha significado un gasto que no estaba previsto y que no estaba presupuestado. Hemos tenido que adquirir mascarillas, trajes para equipos médicos, alcohol gel, adquiridos con recursos netamente municipales. No ha habido una respuesta del gobierno central para inyectar recursos. Hay gastos en los que han incurrido los municipios que han sido retribuidos por el gobierno”.

Eduardo Soto (Rancagua): “Hemos debido disminuir el presupuesto de ingreso en 2 mil 500 millones de pesos”

“Estamos preocupados y ocupados, ya que este primer semestre hemos debido disminuir el presupuesto de ingreso en 2 mil 500 millones de pesos, aumentar en 500 millones para asistencia social, y emergencias, con un diferencial de 3 mil millones, lo que significó bajar proyectos tanto de inversión propia, y una serie de partidas presupuestarias. El Gobierno Regional nos comprometió el aporte de mil 23 pesos por cada persona inscrita en Rancagua para enfrentar los gastos de la pandemia por una sola vez, dineros que todavía no llegan. Nos hemos rascado con nuestras propias uñas y con recursos del Ministerio de Salud de los programas habituales Estamos vacunando a adultos mayores en domicilios, personal para vacunar en colegios y jardines infantiles, y contratar personal adicional”.

(Sammy Ormazábal López) Paredones: “Las arcas municipales están muy afectadas por esta situación”

“La realidad de Paredones es muy preocupante, una comuna de escasos recursos, donde nuestros principales ingresos frescos son por los permisos de circulación y por el tema de la emergencia sanitaria se vieron afectados. No pudimos atender varios días por el riesgo de contagios y el temor de los vecinos. Por ser comuna rural no tenemos tanta tecnología para la venta online, además tenemos que estar comprando con recursos del municipio insumos médicos, las ayudas sociales, las horas extras para el personal del Cesfam, contratar más profesionales y técnicos para el Cesfam y estar preparados para la emergencia. Hemos modificado el presupuesto municipal, y dejar de realizar actividades culturales que estaban programadas, gastos de combustible, gasto de desinfectante, recursos que no llega ningún solo peso del gobierno. Las arcas municipales están muy afectadas por esta situación. Es un gasto enorme que no está considerado en ninguna parte ayudarnos”.

Adolfo Cerón (Pichidegua): “Vamos a estar en una dificultad mayor si es que el gobierno no inyecta recursos”

“La situación no es muy distinta a la de otros municipios de Chile, vamos a tener dificultades si el gobierno no inyecta recursos frescos a los municipios, por lo tanto nos vamos a ver enfrentados a más de alguna dificultad en los próximos meses. Será un problema bastante importante, ya que hubo menos recursos en concepto de permisos de circulación y otros ingresos, lo que va a perjudicar el desarrollo de los municipios y las comunidades con gastos adicionales que ha habido en la pandemia, sobre todo en los municipios pequeños. “Vamos a estar en una complejidad mayor si es que el gobierno no inyecta recursos a las municipalidades. Hemos hecho maravillas con los escuálidos recursos que tenemos, ya que nos majemos con un presupuesto de 4 mil 200 millones de pesos para el año. Hemos comprado mascarillas, amonio, productos para sanitizar, contratado personal adicional para poder cordones sanitarios en la comuna”.

Roberto Córdova (Pichilemu): “Hemos tenido que cambiar la dirección de recursos”

“La realidad de la comuna de Pichilemu no es muy distinta a la del resto del país y la región, desde que se declaró el estado de catástrofe los municipios no han recibido un solo peso para atender y enfrentar la emergencia. Claramente todas las municipalidades hemos tenido que echar mano a otros recursos que teníamos destinados para otros fines a objeto de atender la situación social, el tema sanitario y el tema salud., para la compra de insumos de salud, e ir en ayuda de los vecinos que requieren ayuda todos los días. Hemos tenido que cambiar la dirección de recursos, no tenemos déficit, pero claramente tiene que ver con una organización presupuestaria que tenemos año a año, que se ve rota con el objeto de atender esta situación. El gobierno regional tiene que ver la forma de redireccionar algunos recursos de tal manera de poder darle un alivio a las municipalidades de la región”.