Trabajar en bloques cortos y recreos, son la clave para llevar a cabo rutinas de tareas online en casa

– La administradora del equipo de Psicólogos a Distancia explica que lo aconsejable es trabajar con los niños “en bloques de 45 minutos por ramo con sus recreos, más de eso no es recomendable”, sostiene.

Gisella Abarca

A causa de la pandemia del coronavirus, la mitad de la población estudiantil del mundo, – más de 850 niños y jóvenes- no están asistiendo a la escuela debido a los cierres de emergencia realizados por los Gobiernos para evitar la propagación del covid 19, según un informe de la UNESCO.

Este escenario sin precedentes, ha obligado a buscar soluciones que permitan continuar la educación a distancia para no interrumpir la enseñanza, no arriesgar a los estudiantes ni docentes y tratar de aminorar la cadena de transmisión del virus.

En Chile, al igual que otros países, las instituciones educativas pusieron en marcha dispositivos online para que la catástrofe sanitaria no obstruyera los procesos planificados de enseñanza y aprendizaje.

La solución para muchos colegios fue las clases en línea, pero no ha sido una tarea fácil para un sistema nuevo que se ha implementado en muchos casos de la noche a la mañana, sin entrenamiento y sin una conexión adecuada. Este sistema es el que tiene a muchos docentes agobiados, pues sus clases ya no sólo deben ser creativos; sino también más ágiles en esta nueva forma de enseñar.

A esto, se suman padres estresados por la catástrofe sanitaria, donde muchos atraviesan momentos de ansiedad y angustia con temor ante la enfermedad, amenazas a la economía familiar y cuidado de otros; y estudiantes sobrepasados con la situación de confinamiento.

El Ministerio de Educación ha hablado de un reinicio de clases “en forma gradual” sin aun una fecha clara de vuelta a clases presenciales, la que sería “cuando las condiciones sanitarias lo permitan”, dijo el titular de la cartera, Raúl Figueroa. Mientras tanto, “el Mineduc mantendrá, e incluso reforzará, el apoyo que ha gestionado hasta la fecha en recursos pedagógicos” informó el secretario de estado recordando que el lunes 27 de abril comenzarían, además, las emisiones de las cápsulas pedagógicas del Mineduc en TV Educa.

“NO TODOS LOS NIÑOS APRENDEN DE LA MISMA FORMA”

Es en este escenario donde se pretende tratar de sacar adelante un año escolar donde las piezas claves: alumnos, apoderados y profesores, juegan un rol fundamental a la hora de organizar y estructurar esta continuidad de año escolar, explica la psicóloga clínica Daniela Camus, administradora del equipo de Psicólogos a Distancia y CEO de Camus consultores:

“Los cambios siempre son fuertes para nosotros como seres humanos, y por ende cuando nos tenemos que adaptar a esos cambios, es un proceso que va por etapas; pero en esta situación de pandemia nos tuvimos que adaptar de golpe, con videoconferencias, con teletrabajo, con guías y desde ahí uno parte con un problema el cómo me voy a adaptar a algo que no conozco y esto te saca de la zona de confort en la que estábamos los padres, estudiantes y profesores”, comenta la profesional.

En el área de los estudiantes más pequeños, explica la terapeuta en trastornos de ansiedad “cada uno tiene un sistema de aprendizaje distinto, no todos aprenden de la misma forma, ni al mismo ritmo y lo que debiéramos hacer es tratar de trabajar al ritmo de ellos. Es decir, si desde el colegio nos envían 5 guías diarias y un niño no puede hacer esas 5 guías y va a estar todo el día haciendo tareas estresado y angustiado, hay que ver hasta qué punto puede llegar. No estresarlos, no sobre exigirles. Lo que se podría hacer con ellos, es adecuarse a su ritmo de aprendizaje. Porque además, hay que tener en cuenta que las casas tienen muchos distractores a diferencia de los colegios”, sostiene Camus.

RUTINA Y AUTOREGULACION

Aquí el consejo de la especialista en manejos en crisis de angustia, lo más recomendable es “hacerle una rutina al niño. Hay papás que pueden y otros que no, pero éstas son fundamentales. Ordenarse en el día, chequear las tareas del colegio que se tienen y ver si el niño logra hacer tareas con una supervisión pero no más allá de 2 ó 3 horas con break entremedio, unos tres bloques de 45 minutos por ramo con sus recreos, más de eso no es recomendable”, sostiene.

No obstante, las metas son lo esencial de la misión destaca “más que tiempo, más que horas, ponernos una meta. Decirle al niño tenemos estas guías, las vamos a hacer hoy en un tiempo determinado para no acumular tantas tareas para el próximo día. Y que el resto del tiempo sea para el niño, para su entretención”, recomienda Camus.

Según su experiencia profesional y de madre, la psicóloga fue enfática en exponer que existen otras formas de aprendizaje al interior de los hogares “no todo es guías o contenido. En este tiempo los niños pueden aprender responsabilidades, el respeto, la solidaridad, a apoyarse, a ser ordenados, a compartir, etc. Creo que nos está costando entender que -en este momento- el año escolar es lo menos prioritario en comparación a lo que se está viviendo. Hay que tratar que los niños aprendan lo que puedan dentro de este escenario de pandemia”, argumentó.

Y es que según su parecer “están estandarizando mucho el tema del aprendizaje por medio de plataformas online o guías, y hay que basarse en la realidad de cada niño”. No obstante, destacó que es muy importante que “los niños se autorregulen. Si le estoy diciendo al niño que tiene cierta tarea, y no hace ninguna porque le da lo mismo, lo más probable es que al otro día tenga esa guía y otras más que se vienen por día. Tampoco hay que dejarlos libre y que no hagan nada. Estamos hablando de tareas en general también en la casa o actividades del colegio”.

Es en este escenario donde se pretende tratar de sacar adelante un año escolar donde las piezas claves, alumnos, apoderados y profesores juegan un rol fundamental a la hora de organizar y estructurar esta continuidad de año escolar para tratar de sobrellevarlo de la mejor manera y no morir en el intento.

REANUDANDO CLASES ONLINE

Desde su experiencia, Natalia Espinoza apoderada del Colegio Coya expone que esta nueva experiencia escolar no ha sido una misión sencilla “No ha sido fácil esta vuelta a clases, entre teletrabajo de mi marido y apoyar a los niños en su estudio, más las tareas del hogar pensé que no lo lograría”.

No obstante, luego de un tiempo de marcha blanca, agrega Natalia “pudimos organizarnos bien en el horario pero no voy a mentir, ha sido agotador, porque ser apoderada de dos niños de primer ciclo (1º y 4º básico) que están en casi el mismo horario en clases que piden, a veces, ayuda al mismo tiempo y en el caso del menor (6 años) que aún no lee bien es necesario guiar, no es tan fácil como quisiera”.

Agrega la apoderada “Agradezco el esfuerzo del Colegio Coya en implementar una plataforma educativa para todos los cursos y el esfuerzo de cada uno de los profesores en reinventarse ellos y sus clases, porque además de contenidos y aprendizajes, les han entregado mucha contención, quizás ni siquiera imaginan lo importante que fue para los niños volver a ver, aunque sea a la distancia, a sus compañeros y profesores que tanto extrañaban”, sostiene.

“Claramente no es lo mismo que una clase presencial y requiere de bastante esfuerzo de los padres, más aún si no tienen conocimientos de pedagogía; pero ahora lo importante es acompañarlos en su desarrollo educativo sin tanto apuro y respetando los tiempos que cada uno de ellos necesita” concluye Espinoza.