Más de 41 mil personas desocupadas mostró la última medición de empleo en la región de O’Higgins.

La tasa de desocupación nacional durante el trimestre enero-marzo de 2020 fue 8,2%, incrementándose 1,0 puntos porcentuales (pp.) respecto a igual período del año anterior. En la región de O’Higgins la tasa de desocupación fue de un 8,4 %.

Fernando Ávila Figueroa

Hace unos días y de acuerdo a la información recogida por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), los ocupados totales tuvieron un alza de 0,7% en doce meses, destacando la variación de los asalariados informales (16,9%) y formales (0,3%), esto a nivel nacional.

El aumento de la tasa de desocupación fue producto del alza de 1,8% de la fuerza de trabajo, superior a la variación registrada por los ocupados (0,7%). Por su parte, los desocupados crecieron 15,8%, incididos principalmente por los cesantes y, en menor medida, por quienes buscan trabajo por primera vez.

En el aumento de los ocupados incidieron, mayormente, los sectores servicios administrativos y de apoyo (29,2%) y actividades de salud (7,2%), mientras que por categoría ocupacional el alza se observó en los asalariados informales (16,9%) y formales (0,3%). En tanto, los ocupados informales aumentaron 6,6%, incididos por las mujeres (8,7%) y los hombres (5,0%).

La tasa de desocupación desestacionalizada fue 8,0%, registrando nula variación respecto a la del trimestre móvil anterior, como consecuencia de la reducción de la fuerza de trabajo (-0,8%), de los ocupados (-0,9%) y de los desocupados (-0,3%).

La tasa de ocupación informal alcanzó 28,9%, la más alta de toda la serie, con un aumento en doce meses de 1,6 puntos porcentuales.

Los datos publicados sobre el trimestre móvil enero-marzo 2020 solo estuvieron impactados por la segunda quincena del mes de marzo, en lo que respecta a las restricciones de movilidad tomadas en virtud del COVID-19. En tanto, en el ámbito del efecto de la Ley de Protección al Empleo, que entró en vigencia en abril de 2020, se espera que a partir de la publicación del próximo mes, referida al trimestre móvil febrero-abril de 2020, que incluye el primer mes de aplicación de la nueva normativa, se registre un impacto de los trabajadores(as) acogidos a los distintos pactos contractuales de ausencia temporal o reducción de la jornada de trabajo que la ley señala.

PREOCUPACIÓN EN LA CAPITAL REGIONAL

En la Región de O’Higgins la tasa de desocupación fue de un 8,4 %, aumentando en 1.1pp, respecto de igual trimestre del año anterior. Esto se traduce en 41.310 personas desocupadas. Los ocupados fueron 451.590 personas, sin variaciones aparentes. En la disminución de los ocupados incidieron la agricultura (-9,4%) e industrias manufactureras (-17,3%). Respecto a los asalariados privados la cifra indica (-1,7%), y empleadores (-21%), fueron las categorías que más incidieron en la variación negativa de los ocupados.

Desocupación en O’Higgins

La tasa de desocupación anotó un 8,4% en el actual período, mientras que en igual período del año anterior esta fue de 7,3%, aumentando 1,1 pp.

En cuanto al número de desocupados, en el actual periodo se estimaron en 41.310 personas, mostrando un alza de 6.000 personas, lo que representa en doce meses un 17,0%.

La fuerza de trabajo anotó 492.900 personas, aumentando 5.950 personas respecto de igual trimestre en el año anterior, incremento que representa un 1,2%.

Inactividad

La población fuera de la fuerza de trabajo se estimó en 299.020 personas, variando positivamente 2,2% en doce meses, lo que se traduce en 6.560 personas más.

Ocupación

El número de ocupados fue de 451.590 personas, sin variaciones aparentes (0,0%), en doce meses, equivalente a 50 personas menos, incidido sólo por la disminución de hombres en 0,4%. Por su parte las mujeres aumentaron en 0,5%.

Según sector económico, los ocupados disminuyeron impulsados por agricultura (-9,4%) e industria manufacturera (-17,3%). Si se analiza según categoría ocupacional, asalariado privado y empleadores (-1,7% y 21,0% respectivamente) fueron las categorías ocupacionales que más incidieron en la variación negativa de los ocupados.

Participación laboral

La tasa de participación alcanzó 62,2% mientras que la tasa de ocupación se situó en 57,0%. En términos comparativos respecto de igual trimestre del año anterior, la tasa de participación dejó ver una disminución de 0,3 pp., mientras que la tasa de ocupación mostró una baja de 0,9 pp.

Sobre el informe conversamos con el Presidente de la Cámara de Comercio de Rancagua, Rodrigo Zúñiga, quien dio a conocer que las últimas cifras de desempleo en la región y Rancagua respecto de las últimas cifras de desempleo son lamentables, “pero se esperaban cifras como éstas. Eso que encontramos que todavía estas cifras no reflejan en su totalidad el desempleo producto de la pandemia, puesto que toma sólo hasta el mes de marzo y es a fines de éste mes cuando se empieza a notar el aumento en el desempleo producto del Covid. Creemos que las medidas que el Gobierno está tomando, si bien en un principio pensamos que eran insuficientes y atrasadas, ahora hemos entendido que no ha sido fácil para el gobierno tomarlas puesto que esta pandemia a todos nos llegó de improviso y que ninguno de nosotros estábamos preparados para esto. La ley de Protección del Empleo, el Bono Covid 19, las Medidas Tributarias para apoyar a las personas y a las Pymes, el Reglamento para la administración del Fondo de Garantía del Estado para créditos a las empresas, el Ingreso Familiar de Emergencia, etc. Creemos que todas estas medidas van directamente a apoyar a las personas y a las empresas, para que éstas no deban cerrar a causa de la crisis y puedan mantener los puestos de trabajo de sus colaboradores”, dijo.

Respecto del desempleo en Rancagua y la Región “podemos indicar que afortunadamente no hemos tenido cuarentena que cumplir, por lo que no ha habido la obligación de mantener el cierre total de los comercios, eso nos ha llevado a sobrellevar de relativa manera algunos comercios, los que obviamente han debido tomar todas las medidas requeridas por la autoridad sanitaria para poder operar con seguridad y relativa normalidad, eso ha hecho que no se haya producido una hecatombe mayor en el comercio”, sostuvo Zúñiga.

Para Zúñiga, lamentablemente el desempleo es mucho mayor que el que ha arrojado esta encuesta, “estamos seguros que la próxima encuesta reflejará la realidad del desempleo que esta pandemia dejará en nuestro país. Esperamos sinceramente que con todas las medidas tomadas por el gobierno las cifras no sean tan terribles como pensamos que pueden ser. Aprovechamos de hacer un llamado a los empresarios a acercarse a la banca para pedir el Crédito con Garantía del Estado para tratar de mantener sus empresas y de esa forma mantener los empleos, lo que haría controlar el indicador, al menos regional.

MEDIDAS DE GOBIERNO

Por su parte el seremi del Trabajo y Previsión Social de la Región de O’Higgins, Federico Iglesias, explicó que estas cifras solo incluyen dos semanas de la actual pandemia, por lo que es probable que a medida que se tenga información del mes de abril las cifras aumenten.

Añadió que las tasas de solicitud para cobrar el seguro de cesantía se han incrementado, pero por otro lado destacó la ley de protección del empleo, que viene ser una solución y una herramienta para muchos trabajadores. Informó que en la región más de 10 mil 300 trabajadores se han visto beneficiados con esta ley de protección, lo que significa que trabajadores que pudieron haber visto afectada su fuente laboral, sus trabajos se han mantenido suspendidos y no se les ha puesto término.

Destacó a que a nivel regional una de las áreas más afectadas ha sido la manufacturera, pero cuando se consideren las cifras del mes de abril puede que haya afectación en el área comercio. Es por ello que junto con la ley de protección al empleo, el seremi adujo que trabajan en planteamientos a nivel regional para poder generar nuevos puestos de trabajo para ir en ayuda de los trabajadores, tema que aún está en estudio y siendo evaluado.

No descartó poder reunirse con todos los gremios y todos los sectores relacionados con esta temática, con el fin de generar medidas que se puedan adoptar tomando la opinión de ellos, toco con el fin de que las medidas vayan en beneficio de los trabajadores.