Presidente Regional de Bomberos, Juan Carlos Field: “El Gobierno perdió la brújula respecto a las prioridades de reducción de platas a las diferentes instituciones”.

La rebaja presupuestaria por parte del Estado a Bomberos de Chile ha provocado el rechazo de la comunidad y de todos los sectores políticos.

Fernando Ávila Figueroa

Un rechazo transversal provocó la información de que el Ministerio de Hacienda había determinado rebajar los dineros destinados a Bomberos de Chile. Como una forma de expresar su malestar la noche del martes y mañana de este miércoles, todos los cuarteles hicieron sonar sus sirenas en forma de protesta.

Esta disminución afecta a las capacitaciones con un saldo de $1.500.000.000 lo que se refleja en que Bomberos no podrán capacitarse este año, también está disminución afecta a la compra de nuevos carros bombas y materiales con un saldo de $1.450.000.000, y por otra parte afecta a los aportes que le daban a cada Cuerpo de Bomberos del país con un saldo de $805.793.000.000.

El Presidente Regional de Bomberos de O’Higgins, Juan Carlos Field, manifestó que este tema comienza desde hace aproximadamente dos meses atrás, cuando desde el Ministerio de Hacienda e Interior les informan que se haría una rebaja presupuestaria de 6 mil millones de pesos, de los 24 mil que recibirían, vale de decir, un cuarto del presupuesto nacional. Tras reuniones donde se les comunicó a todos los presidentes regionales de Chile la situación, esperaban una respuesta del Gobierno, la que nunca llegó, enterándose de manera informal que se estaban enviando documentos desde el Ministerio de Hacienda a Contraloría, donde se da cuenta de la rebaja presupuestaria.

Es por ello que se determinó como protesta hacer sonar sirenas, así como dar un plazo de 48 horas al Gobierno para sentarse a conversar, lo que se concretaría este miércoles, reunión a la que también asistió Juan Carlos Field, quien adujo que la postura de Bomberos es no aceptar ninguna rebaja presupuestaria, ya que de insistir en la medida se tendrán que tomar acciones más duras.

La razón que se les adujo, es que cuando se les informó de la rebaja de 6 mil millones, se debía hacer un esfuerzo como institución por la situación que vive el país, por lo que debían cooperar con el tema, lo que a juicio de Field, “el Gobierno perdió la brújula respecto a las prioridades de reducción de platas a las diferentes instituciones”.

De concretarse esta reducción de dineros, afectaría a la Academia Nacional de Bomberos, la que según Field, sigue funcionando en pandemia con capacitaciones y cursos en tres niveles de primera calidad, con un 80 por ciento de cursos on line y vía video conferencia producto de la pandemia, por lo que tomar la determinación de reducir 1.500 millones de pesos a lo que se conoce como la Universidad de los Bomberos, perjudicaría enormemente. Además existen compromisos con órdenes de compras de carros, lo que originaría problemas con proveedores, así como aquellos Cuerpos con menores recursos también dejarían de recibir recursos para sus necesidades más inmediatas. “Esto ocurre debido a que no se reunieron a conversar con nosotros, no nos dieron la oportunidad de una segunda contrapropuesta y llegamos a esta situación de enfrentamiento que no es nuestra política como Bomberos de Chile”.

Sobre acciones a seguir si no se llega a un acuerdo, es un tema que debe ser analizado en la próxima reunión de directorio nacional que está programada para este jueves, pero Juan Carlos Field enfatizó que de ninguna forma serían acciones que perjudiquen los servicios hacia la comunidad, sólo buscando una respuesta justa para los Bomberos de Chile.

“Si bien comprendemos la difícil situación que atraviesa nuestro país en estos momentos y la necesidad del Gobierno de redireccionar recursos fiscales, especialmente al área de la salud, no es aceptable que sean parte de los recursos destinados a apoyar el financiamiento de Bomberos de Chile, los que se recorten de manera unilateral e inconsulta, como si se tratara de uno más de los servicios del sector público, en circunstancias de que nuestra Institución es de carácter privado y solo tiene la condición de servicio de utilidad pública por la labor que voluntaria y gratuitamente viene desarrollando desde 1851, siendo la encargada de la primera respuesta a las emergencias que ocurren en todo el territorio nacional en favor de nuestras comunidades, cuidándolas de incendios estructurales, forestales, rescates, salvamentos, materiales peligrosos, entre otras innumerables acciones”, indica un comunicado de Bomberos de Chile.

RECHAZO TRANSVERSAL

Consultamos al diputado, Javier Macaya, sobre esta determinación del Gobierno, quien dio a conocer que la situación de Bomberos es un tema que se tiene que revertir, calificando la medida como “un autogol del Gobierno”, ya que incluso es una institución que puede tener más actividad en tiempos de pandemia. “Es una situación que tiene que ser revertida, nosotros le hemos exigido al Gobierno que la revierta, y entiendo que habrán novedades en este asunto”, esperamos que se comunique a la brevedad posible”.

Para el diputado es evidente que Bomberos tienen una misión relevante y no pueden sufrir recortes presupuestarios, aún considerando que ellos realizan su labor en forma no remunerada, ya que incluso los 90 millones de dólares que el Estado de Chile les aporta, a su juicio parecen insuficientes respecto a todas la necesidades que tiene una institución que es heroica y generosa, que además voluntariamente realiza su labor, enfatizando que es un tema que hay que revertir.

Por su parte, el diputado, Juan Luis Castro, adujo que esta situación es un “grave error del Gobierno”, ya que se no se le pueden quitar recursos a un sector que trabaja ad honorem para las emergencias de la población y que carecen de todo sueldo permanente, sólo con aportes de Estado y las colectas que realizan.

Castro indicó que el Gobierno ha dado un paso en falso, y se ha equivocado profundamente al quitar estos más de 3 mil 700 millones de pesos a quienes solo dependen del Estado para poder mejorar su equipamiento, su operación y tecnología. “Espero que esto se revierta lo antes posible, ya que es un rechazo generalizado que ha provocado en toda la gente y la población, debido a que los bomberos son queridos, son parte de la comunidad y hacer esto, es como ir a quitarle el pan a un niño, es una acto de profunda desigualdad y de desprecio a quienes son los más abnegados colaboradores de la ciudadanía en el día a día frente a todas las situaciones que colocan en riesgo su vida “, dijo el diputado Castro, quien añadió que el Gobierno podría tomar recursos desde otros sectores como las Fuerzas Armadas, u otros Ministerios que tienen más holgura económica. “Es una irresponsabilidad haber hecho una medida de este tipo que no debiera prosperar, y que no cuenta con el apoyo de nadie”, adujo Castro.