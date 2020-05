Intendenta Rebeca Cofré: «Si no hay responsabilidad ciudadana, no vamos a ser capaces de superar la situación que se está viviendo».

Gisella Abarca- Luis Fernando González

Fotos Marco Lara

Menos de un mes lleva en cargo la intendenta de la región de O’Higgins, Rebeca Cofré quien llegó a hacerse cargo de la zona en medio de una crisis sanitaria que ha golpeado sin excepción el mundo, el país y nuestra región del Libertador.

Si bien, hasta la fecha las cifras por Covid 19 en O’Higgins, se miran de manera positiva de parte de las autoridades, las que aún no sobrepasan los 150 contagios a nivel regional, hay que ser cautelosos con las cifras, expone la primera autoridad regional.

“Hasta hoy día, las cifras aún nos acompañan positivamente en la región, pero eso no significa que la situación en cualquier momento puede tornarse negativa, y puede ser complicado, y en eso creo que aún no hay conciencia ciudadana de lo que estamos viviendo”, sostuvo Cofré haciendo un llamado a las personas al autocuidado.

En sus visitas protocolares, llegó hasta diario El Rancagüino, donde conversó con el director de nuestro medio de comunicación escrito, Alejandro González y se dio el tiempo para abordar diversos temas y responder a nuestras inquietudes.

¿Cómo evalúa estas primeras semanas en el cargo?

R.- Me ha tocado asumir en un tiempo difícil que vive nuestro país y nuestra región, pero creo que las cosas suceden cuando tienen que pasar. Para esto, siempre le he pedido a Dios que me acompañe, porque sé que es una tremenda responsabilidad que me ha puesto el presidente Sebastián Piñera y voy a tratar de estar a la altura de todo lo que la ciudadanía demanda. Ojalá podamos cumplir, en primer lugar con las responsabilidades de atender bien la pandemia que nos afecta; y en segundo lugar, que la región no pierda el desarrollo que ya traía, porque eso va a ser muy importante después que logremos pasar la pandemia y podamos poder tener una reactivación económica importante y en eso ya estamos trabajando.

¿Cómo ve que ha funcionado el manejo de la pandemia?

R.- Pienso que se está trabajando en forma muy responsable desde el Ministerio de Salud, todas las autoridades políticas están muy concentradas en que las cosas funcionen, lo que sí pido es que la ciudadanía esté a la altura de la situación que vivimos; porque podríamos hacer todos los esfuerzos posibles, pero si no hay responsabilidad ciudadana, no vamos a ser capaces de superar la situación que se está viviendo.

Hasta hoy día, las cifras aún nos acompañan positivamente en la región, pero eso no significa que la situación en cualquier momento puede tornarse negativa, y puede ser complicado, y en eso creo que aún no hay conciencia ciudadana de lo que estamos viviendo.

Le ha tocado vivir los embates del Covid 19 como alcaldesa y ahora como intendenta ¿Cómo ha cambiado su mirada de la pandemia en ese cambio de rol?

R.- Todas las situaciones que fueron complejas mientras fui alcaldesa, las tomé con mucha responsabilidad, con el compromiso de la ciudadanía, que siempre lo tuve en Chépica, con el compromiso del equipo municipal, y nos concentramos en el tiempo que alcancé a estar liderando ese tema en mi comuna y concentrada en que todo funcionara, y que en lo posible, los recursos -que hay que ser muy cautelosos en esos casos de emergencia- también estuvieran siempre encaminados en atender la emergencia.

Y como funcionarios públicos también hiciéramos lo posible de estar presentes con la comunidad; pero también con esta sensibilidad que se debe tener con los equipos de funcionarios públicos, a los que encuestamos, vimos su situación de salud y algunos de ellos fueron derivados a sus hogares para que pudieran estar resguardados de lo que pudiera suceder y el resto del equipo trabajando.

Y como intendenta…

R.- Y como intendenta de la región de O’Higgins, encaminarme a que esa responsabilidad que debe tener una autoridad es precisamente que ojalá todo funcione muy bien. En esto me refiero a que a nivel de funcionarios públicos, tengamos esta responsabilidad muy fortalecida y que a nivel de salud, se hagan todos los esfuerzos posibles de poder atender lo mejor que podamos toda la emergencia.

Pareciera ser que por las cifras positivas en la región, la gente no ha tomado conciencia y está en una especie de “relajo” haciendo una vida casi normal.

R.- Es curioso, porque resulta que las cifras sí, nos acompañan hoy positivamente -por el momento- pero creo que hay una irresponsabilidad total hoy en las personas, tenemos comunas que no tiene por qué tener personas contagiadas y si las tienen producto que precisamente vecinos de las mismas comunas, salen a actividades que tienen que ver con festividades y vuelven contagiados. Eso no nos puede seguir pasando y es ahí donde vamos a tener que ser mucho más claros en decir que no es sólo la gente que puede llegar de otras comunas; sino que tanto sale las personas de las comunas y vuelven con el contagio.

Si bien no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir bajo esta pandemia, usted se refirió a que habrá que reconstruir la región una vez que esto pase.

R.- Aquí hay más de una reconstrucción. Siempre está la reconstrucción de las personas, que eso para mí es bien importante, la reconstrucción social va a ser muy difícil, porque no sabemos a cuántas personas vamos a perder. En este tema tenemos que ser súper claros, va a haber muchas personas que van a morir, de esto uno se muere. No sabemos cuántas pérdidas vamos a tener en la región, por lo tanto, va a haber una reconstrucción social importante donde todos vamos a tener que ayudar y los medios de comunicación en esto van a ser muy importantes.

Y efectivamente vamos a tener que trabajar en la reactivación económica, en cómo hacemos que la gente pueda volver a trabajar, los que aún tengan su trabajo. En muchos hogares han perdido su fuente laboral, vamos a tener que hacer un trabajo súper intenso desde los equipos técnicos de la Intendencia, el Gabinete va a tener que estar muy comprometido y ver todas las iniciativas que nos ayudan a esta reconstrucción social y económica.

Como ex alcaldesa y ahora en su rol de Intendenta, ¿cómo ha sido su relación con los ediles en la región?

R.- Creo que voy a tener una mayor facilidad de poder tener una buena comunicación con quienes fueron mis colegas. Estuve como alcaldesa casi 12 años, por lo tanto, conozco a muchos de los 33 alcaldes, tenemos muchos temas que conocemos, entonces eso me va a ayudar mucho en la comunicación con los alcaldes, quienes hoy día son la figura política mejor evaluada como grandes líderes comunales y personas que efectivamente se hacen cargo de tantos problemas a nivel social, particularmente en las comunas.

Se podría referir a los recursos comprometidos para las comunas por la pandemia y que aún no llegan ¿ha visto ese tema en el Gobierno Regional?

R.- Cuando llegué, se habían dispuesto recursos para enfrentar algunos gastos que habían hecho los municipios, esto ya está en Contraloría, estamos esperando la toma de razón y que eso vuelva para poder hacer efectiva la entrega de los recursos. Estamos en eso que tiene que ver con el 5% de emergencia para ir en apoyo de los municipios de la región para poder enfrentar aquellos temas de gastos sociales, como medicamentos o alimentos donde los municipios ayudan a los vecinos.

En las comunas de la provincia de Cardenal Caro el problema es el desempleo por el turismo, donde la pérdida de la actividad económica es y será considerable.

R.- Claramente las provincias tienen grandes diferencias y tal vez eso es un punto a mi favor, porque yo no soy de Rancagua, pero traigo esta realidad desde Colchagua y Cardenal Caro que son provincias cercanas entre sí que comparten muchos problemas, especialmente porque son zonas con un gran porcentaje de su territorio es agrícola.

Y esas provincias se han visto muy afectadas no sólo por el tema de la pandemia; sino por una sequía que ha sido súper importante en los últimos años y que también es una emergencia que tenemos que atender; por lo tanto, vamos a tener que hacer distingo en algunos planes, vamos a tener que apoyar de manera mucho más fuerte a provincias que están hoy día afectadas en lo económico, que hoy día están en una complicación muy grande producto que todo el tema turístico está muy bloqueado y la gente está terriblemente afectada en lo económico (…) Vamos a vamos a tener que hacer un plan express que vaya en apoyo de aquellas personas que trabajan en este rubro en particular, el turismo.