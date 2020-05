La tensa calma que trae ser aún una de las regiones con menos casos de Covid 19 en el país.

El conocimiento de estrictos protocolos de aseo y seguridad de trabajadores de la agroindustria y la minería, sumado a la clusterización de los casos Covid positivos, podrían ser las causas de la baja incidencia de este virus en la Región de O´Higgins.

Por Tania Arce Saavedra

Puede ser mañana, en una semana o en un mes. El punto es que no ha sucedido.

O´Higgins sigue siendo una de las zonas que tiene la más baja incidencia de Covid 19 a nivel nacional. Los 21 nuevos casos reportados al cierre de esta edición representan menos del dos por ciento en todo el país, en una región cuya capital está a menos de una hora de Santiago, y a donde muchas personas viajan diariamente ya sea a trabajar o porque pertenecen a la cadena de abastecimiento.

Con 33 comunas, y con una densidad poblacional de 46 habitantes por kilómetro cuadrado, O´Higgins cuenta con casi un millón de personas. 100 mil más que la región de la Araucanía, donde el comienzo de la pandemia dejó cifras para olvidar. Pero, ¿qué es lo que podría incidir en estos números? .

Durante la cuenta diaria sobre el estado local de la pandemia, el pasado sábado la seremi de Salud Daniela Zavando enfatizó en la trazabilidad de los casos Covid positivos de O´Higgins. Qué significa eso, que la gran mayoría de las personas contagiadas, ya sea sintomáticas o asintomáticas han sido aisladas tanto ellas como sus contactos directos. Pero no solo eso, además se ha hecho un amplio y exhaustivo seguimiento a toda la línea de personas que tuvo alguna interacción con ellas dentro de las semanas previas a ser pesquisadas. Por eso se han generado “clúster de contagio”, ya sea familiares o laborales. A eso se suma que la autoridad señala que cuenta con recursos proporcionados por otras entidades, medidas en teoría están siendo aplicadas en el resto del país, por lo que hay algo más por descubrir.

Trabajadores de la fruta y sus protocolos de higiene:

Daniela sale todas las mañanas a trabajar a un packing de frutas. Están en temporada de manzana así que las faenas aún no terminan. Toma un bus proporcionado por la empresa que la contrató, pero ahora van con la mitad de trabajadores que iban en el mes de febrero. “Nos dan alcohol gel a subir, debemos usar una mascarilla que la proporcionan ellos ya que debe ser desechable, y nos anotan en un papel” señala. Cuando llega debe cambiarse a una ropa especial para el trabajo, y pasar por un estricto sistema de sanitización. El punto es que esto último no es de ahora, sino de siempre, cambiarse la ropa y lavarse las manos durante más de 40 segundos cada vez que sale del sector en que trabaja. Son hábitos adquiridos por miles de trabajadores de la región. Y es que a Daniela en algunas oportunidades incluso la han mandado en forma aleatoria a realizarse exámenes a la piel con una especie de paleta, con el objetivo para ver si se encuentra contaminada. Eso lo hacen en los mismos packing empresas externas que se preocupan de la trazabilidad de la fruta de exportación. Pues la mayoría son exportadoras certificadas para vender a Asia, Estados Unidos y la Unión europea.

Aunque lo estricto de las medidas higiénicas y de autocuidado no solo se dan en el trabajo frutícola, también en la minería y el de la producción de aves y cerdos. En el último caso es mucho más estricto, ya que no ingresa nadie sin ducharse, ni tampoco los vehículos sin pasar por un túnel sanitario cuando se trata de visitar los planteles de aves y cerdos vivos. Son miles los trabajadores de las comunas de Rancagua, Doñihue, Coinco, San Vicente, Coltauco, Peumo, Pichidegua y un largo etcétera, que están habituados a estos protocolos de trabajo. ¿Puede ser esto una causa por la que la región tiene baja incidencia? . Según Rolando Rojas, gerente de recursos humanos de la empresa Maxagro, “es posible, lo hemos conversado harto y creemos que las frecuentes certificaciones que tiene la gran mayoría de la agroindustria genera una mayor conciencia y resguardo. No encuentro otra explicación” advierte.

Por su parte Manuel Puga, empresario exportador de frutas, señala que si bien puede ser ése un factor a considerar, lo más importante es la forma en que se está manejando la pandemia en la región, y es que el aislamiento físico es normal para muchos habitantes de ésta. “En los packing de frutas tenemos personas trabajando a distancias de un metro siempre. Ahora lo único que se agregó fue el uso de mascarillas pero en nuestras faenas hay un distanciamiento por la naturaleza del rubro”. Puga asegura que además se han tomado medidas en el transporte y el paso por los casinos. El ingeniero agrónomo de la Universidad Católica va más allá, comparando esta pandemia con las pandemias que se ven en el mundo agropecuario. “Muchas aves migratorias pasan con epidemias y aunque no son la mayoría foco de contagio, basta que una tenga contacto con poblaciones de aves locales, por ejemplo, para provocar una debacle. Acá la primera medida es disminuir la población por metro cuadrado y aislar a los enfermos” dice. “Y yo creo que eso es lo que está resultando en la región de O´Higgins”. Aunque igual sostiene que la cultura de los protocolos de higiene y aislamiento conocidos por gran parte de los trabajadores, está mostrando sus resultados. El empresario finaliza señalando que “no podemos olvidar que un gran porcentaje de los trabajadores de esta región se transportan en buses privados proporcionados por las empresas, como es e caso del sector agrícola y la minería; y claro, en el campo el uso masivo de la en bicicleta” finaliza Manuel Puga.

Preocupación por quienes viajan a Santiago todos los días

Al igual que cientos de rancagüinos y machalinos, María Angélica Venegas trabaja en Santiago. Es periodista y asesora de prensa de la Fiscalía Metropolitana Occidente. “Antes de oficializarse la medida incluso, nos dieron la facilidad de trabajar en modalidad de teletrabajo. Debo reconocer que cuando esto comenzó no sentí miedo ya que lo tomé con seriedad y me he cuidado con mucha responsabilidad. A veces sí debo ir a trabajar a Santiago, pero como no es todo los días, lo hago en auto” dice María Angélica.

Si bien ella se quedó en casa y no sale todos los días a tomar un bus a las seis de la mañana a la Avenida San Juan, hay personas que aún deben hacerlo. Ella dice que como muchos machalinos es usuaria de la empresa de transportes RF, quienes por ser una compañía local, han tenido una gran empatía por sus usuarios. “Han ajustado las rutas y horarios como ninguna otra. Desde el inicio, comenzaron a sanitizar los buses y dispusieron medidas como alcohol gel en los accesos a las máquinas. Creo que por eso las pocas personas que siguen viajando siguen prefiriendo el servicio ya que es seguro” añade. Aunque insiste que todo depende de la responsabilidad de cada uno y que claro, no deja de ser un gran riesgo quienes deben seguir viajando a la capital para trabajar.

Enrique Paris: contamos con una red de salud disponible

Pero las voces expertas que opinan sobre este fenómeno también alcanza a quienes integran la mesa Covid. Es el caso del ex presidente del Colegio Médico Enrique Paris, quien ya ha sido consultado anteriormente por lo que sucede en O´Higgins. El experto dice a El Rancagüino, que la densidad poblacional es importante, pero que la población conozca e internalice los protocolos de higiene, es algo muy positivo. Sin embargo el médico llama a no bajar los brazos, ya que existe cierta preocupación por algunas comunas, como por ejemplo aquellas que tienen una alta ruralidad y donde ha habido un inusual alza en los casos a pesar de la bajísima densidad poblacional, pero sobre todo por la lejanía de los centros altamente poblados. También es preocupación el hecho de que “muchas personas aún deben viajar a Santiago todos los días a trabajar, ya que por la naturaleza de sus labores, no pueden acogerse al teletrabajo”. Paris insiste en que “es bueno que una región tan cercana a la Metropolitana esté con tan baja incidencia, porque eso significa que su red de salud está disponible, lo que es una muy buena noticia”.

Calles llenas de público y tacos en las principales arterias de Rancagua y Machalí

A pesar de las cifras, estamos muy lejos de cantar victoria. El pasado viernes Juan Enrique debió ir por una urgencia laboral a la zona de Santa María y el Mercado de Rancagua y el panorama era aterrador. “No se podía caminar, la gente chocaba y una mujer tosió muy cerca de mí. Iba sin mascarilla”. Pero no solo eso. Quienes no pueden acogerse al teletrabajo saben que cada día la congestión camino a Machalí es incluso peor que tiempos normales, sobre todo a las horas peack. “Es algo inexplicable” dicen quienes han sido testigos de este fenómeno.

Densidad poblacional y calidad de vida

Según la geógrafa de la Universidad de Chile Bárbara Rojas, la densidad poblacional de un territorio es muy importante en el manejo de una pandemia. “ En la región de O´Higgins la densidad poblacional 46 habitantes por metro cuadrado; en cambio la región metropolitana posee casi 9 veces más de densidad poblacional con 400 habitantes por kilómetro cuadrado” explica la profesional. E indica que si se hila mucho más fino, nos vamos a encontrar con otra cifra que tiene mucha relación con lo que está sucediendo: los metros cuadrados de supermercado, que es donde se producen las mayores aglomeraciones por estos días. Por ejemplo, en el sector poniente de Santiago, hay 14,9 habitantes por metro cuadrado de supermercado; en cambio en el sector oriente, 3,7 habitantes por metro cuadrado de supermercado, cifra muy similar a la de O´Higgins si compramos la cantidad de personas que viven en esta región, versus las comunas de La Reina, Ñuñoa, las Condes, Vitacura, Providencia y Lo Barnechea, y los metros de supermercado que tienen ambas zonas, y que son similares. Esto permite un mayor distanciamiento físico a la hora de comprar; que no existan aglomeraciones y que se pueda incluso segmentar por horarios. Si bien los estudios se dirigen principalmente a la región Metropolitana, al comprar con número de habitantes versus cantidad de supermercados, no es difícil hacer un símil y calcular la cantidad de metros cuadrados per cápita de estos centros de abastecimiento.