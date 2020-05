Alcalde de Rancagua, Eduardo Soto: “Es hoy día más urgente que nunca, tener un cordón sanitario de protección para  nuestra región”.

“No hablo del control selectivo que están haciendo en la entrada norte que van controlando uno, dos o tres vehículos, donde mientras controlan esos tres están pasando cien, 150 autos por la ruta; sino que debe ser permanente, ojalá las 24 horas, porque la situación de la Región Metropolitana es muy compleja”, sostuvo la primera autoridad comunal al insistir en la medida para cuidarnos de los contagios.

Durante la tarde de este martes el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto participó de una entrevista vía Face Live de Diario El Rancagüino donde abordó de diversos ámbitos la como el municipio de la capital regional está enfrentando la crisis sanitaria provocada por la pandemia mundial de Covid-19.

En la oportunidad el jefe comunal fue enfático en declarar “es hoy día más urgente que nunca tener un cordón sanitario de protección para nuestra región”, un control que “debe ser permanente, ojalá las 24 horas, porque la situación de la Región Metropolitana es muy compleja”, sostuvo la primera autoridad comunal al insistir en la medida para cuidarnos de los contagios, por lo que adelantó “Le solicité una audiencia a la Seremi de Salud, donde le voy a formalizar esta petición”, porque a su juicio es una de las tareas inmediatas que deben asumirse.

En la entrevista criticó el actuar de las autoridades de salud, al negarles como municipio entregar apoyo de salud y social a los afectados por Covid 19 “Esto es un tema de trabajar en conjunto y qué mejor que hay una red de municipios que está dispuestos a colaborar y eso no nos permiten hacer”, argumentó, por lo que en reunión con la autoridad sanitaría expondría el tema, expuso el edil.

¿Cómo ha visto el desarrollo del Covid 19 en la capital regional?

R.- Si uno lo compara v/s ciudades importantes, del mismo tamaño u otras características de capitales regionales, podríamos decir que estamos mejor que ellos. Si como región, también lo tuviéramos que comparar con otras regiones, podemos decir que tenemos menos casos, pero esos son señales del día de hoy, porque todo indica que estamos avanzando en semanas y quizás no exagerar en meses que van a ser muy complejos.

Tomando las declaraciones que hizo el propio Ministro Mañalich cuando nombró a Rancagua en su oportunidad, que no debíamos mitrar con buena cara que llegara un santiaguino, el problema es que – y lo conversamos con el Diputado y médico Juan Luis Castro, es hoy día más urgente que nunca tener un cordón sanitario de protección para nuestra región. No hablo del control selectivo que están haciendo en la entrada norte que van controlando uno, dos o tres vehículos, donde mientras controlan esos tres están pasando cien, 150 autos por la ruta; sino que debe ser permanente, ojalá las 24 horas, porque la situación de la Región Metropolitana (RM) es muy compleja, más del 80%, y en algunos casos el 90% de las camas críticas ya están con ocupación.

Pero tenemos no sólo los santiaguinos que vienen a Rancagua; sino que mucha gente de nuestra región por motivos laborales viaja diariamente a Santiago y no ha podido quedarse en casa…

R.- Están viajando por motivos laborales, médicos o por diferentes vías, si es cosa de ver la cantidad de vehículos que diariamente están circulando entre la RM y ni siquiera Rancagua solamente, sino que la misma sexta región. Le solicité una audiencia a la Seremi de Salud, donde le voy a formalizar esta petición. Los alcaldes que en su momento pedimos cuarentena, que nos dijeron que era una exageración, al menos 6 de los 7 alcaldes que estuvimos en esa oportunidad, hoy están en cuarentena (alcaldes de la RM). Tampoco quiero que lleguemos al estado final. Tratemos de evitarlo para tomar las medidas.

Este martes estuvo en Palacio de La Moneda, si nos puede contar de eso…

R.- En La Moneda estuve con el Subsecretario de Desarrollo Regional (Claudio Alvarado) junto con un grupo de alcaldes, donde le entregamos una propuesta nacional de las medidas que debe considerar el gobierno -desde nuestra experiencia- para efectos de asumir la crisis financiera que estamos viviendo los municipios del país y tengo una reunión con el Ministro de Agricultura donde estamos viendo el tema de las ferias libres, de la agricultura familiar campesina y retomar el tema de la sequía que está afectando a muchos parceleros.

Los municipios se caracterizan por ser los primeros en entregar ayuda y atención social a los vecinos. En Rancagua a raíz de la pandemia ¿cómo se ha visto intensificado el trabajo tanto con las personas enfermas por Covid 19 y las afectadas por la crisis económica?

R.- Los números están muy claros de lo que estamos haciendo, y este es un trabajo que hemos construido en conjunto con los funcionarios municipales, con la gente de salud. El traspaso de información con la autoridad de salud ha sido un muro infranqueable, a estas alturas es difícil que cambien de actitud, lo que uno quisiera es tener la información desde el acompañamiento social a las familias que están afectadas por el coronavirus en Rancagua.

Si le contara la cantidad de gestiones que hemos tenido que realizar en la medida que algunas familias afectadas se han contactado con nosotros, lamentablemente estamos jugando a la gallinita ciega, no tenemos la información y nos preocupa desde el punto de vista social, de familias que están en cuarentena, sin trabajo, sin ingresos y de una u otra forma nos vamos enterando, les vamos a dejar mercadería, pero es complejo.

Y a nivel de salud municipal, ¿cómo han seguido trabajando con las otras patologías que no son Covid 19?

R.- Felicitar a los trabajadores de la salud municipal, porque ya cumplimos la meta de las vacunas, hoy estamos sobre 103,6% de inmunizaciones y nos quedan días y dosis para seguir avanzando. Pero más allá de eso y de la transformación de muchas horas de control de crónicos permanentes que tuvimos que transformarla en atención de morbilidad espontánea, hasta ahí llega nuestra tarea que hemos ido sumando la entrega de fármacos a postrados en sus casas, a adultos mayores en vacunación; pero no tenemos la información respecto de los casos para hacer un seguimiento y un acompañamiento.

Podría detallar esa situación…

R.- Hace un par de semanas una mamita con su papá afectados por Covid 19 debía ir al jardín a retirar los alimentos que la Junaeb entrega y estaba con esa dificultad, se contactaron con nosotros y logramos que el equipo de Junaeb fuera a la casa, entonces hay muchas cosas que hacen necesario estar en contacto y más aún que no estamos en las semanas complejas, vienen semanas mucho más complejas, perdone que lo diga con la claridad y responsabilidad, pero estamos en semanas de un creciente aumento, tanto en Rancagua como en la región, entonces tenemos que sumar todas las voluntades, y las energías. Esto es un tema de trabajar en conjunto y qué mejor que hay una red de municipios que está dispuestos a colaborar y eso no nos permiten hacer.

CORDINACION

Entonces ¿Qué tipo de información le entregan desde la Seremi de Salud O’Higgins?

R.- Nos llega la misma información que se entrega públicamente. Primero un informe nacional, después un informe regional, y un informe de caso a caso por cada una de las comunas, y también nos informan en qué situación están, si están hospitalizados, si están haciendo la recuperación en su casa o el volumen de personas que ya se han recuperado del proceso; pero no hay ni una georeferenciación, ningún dato adicional, ningún protocolo donde podríamos hacer un seguimiento de atención un poco más personalizada, de eso no existe y eso es una gran falencia que ha tenido este proceso.

Y con el Gobierno Regional ¿cómo ha sido la coordinación en esta pandemia?

R.- Primero aquí no hay una Mesa Social – que yo sepa- como se creó de Gobierno que fue muy buena, porque permitió que no solamente se incorporara el colegio médico…

Alcalde, pero acá hay una Mesa Social…

R.- Sí, pero que yo digiera vamos a convocar a los municipios a que se sienten y que vayan planteando y trabajando en conjunto, creo que la incorporación de los alcaldes que se hizo en la mesa que funciona en el gobierno; hay dos, una que es la grande y una que es la chica la cual integro porque soy parte de la directiva, donde se ven cosas más específicas: pero acá salvo una reunión que invitó el ex intendente cuando ya habíamos pasado la fase 4, no hemos recibido ninguna otra invitación para sentarnos cara a cara los alcaldes con las diferentes autoridades para ir trabajando en conjunto.

CENTRO DE RANCAGUA

Por el tumulto de gente en la ciudad, especialmente en el centro de Rancagua ¿considerar cuarentena total o un mayor tipo de restricción?

R.- Eso es lo que nosotros -como señalaba- pedimos del momento uno, que deben haber medidas más restrictivas, si bien es cierto, cualquier medida es insuficiente, en la medida que cada persona no asuma la responsabilidad, pero no puede ser que por un lado la autoridad sanitaria cierre los cementerios el fin de semana y por otro podamos ir al mall, a la tienda, a la botillería, a cualquier parte a comprar cualquier cosa, pero no nos permiten ir a saludar en el día de la madre a la mujer que muchos chilenos no tienen. Ahí hay decisiones que no comparto.

Hoy día vemos el centro de la ciudad que en la mañana está con mucha gente, y la mayor parte viene a los bancos, a la notaría, al correo, a las oficinas públicas de la AFC, al IPS, entonces nos demuestra que no hemos democratizado el acceso a internet, porque nadie quiere venir a pararse al frío en una cola y tienen que venir porque o no tienen conexión, o no saben, o no confían, o el trámite no se puede hacer por internet; en virtud de eso, vino el cierre de calles, si la gente que viene por razones de necesidad va a seguir viniendo igual y la gente comenzó a caminar por las calles que cerramos y no por las veredas estrechas y atestadas de personas. Por lo menos le aseguramos que pueden mantener un metro de distancia y eso fue el propósito de esta decisión.

Como surge la iniciativa municipal de pintar círculos en el centro para marcar la distancia social.

R.- Creo que eso fue una genialidad, una idea que surgió de nuestro equipo de Reimundo Agliati que ha estado coordinando toda esta acción, pero era casi una forma lúdica de señalar que teníamos una misión que ojalá uno la cumpliera y los círculos fueron mirados con extrañeza, con algún grado de liviandad; pero uno observa que la gente ya se acostumbró a usarlo y tanto es así que varios otros municipios del país ya lo han implementado, hay otras oficinas públicas de nuestra región que nos están pidiendo también implementarla y feliz, porque con la pandemia no es una medida por un par de semanas, con el coronavirus vamos a vivir por lo menos un par de años hasta que tengamos vacuna y hasta que los gobiernos tengan los recursos para hacer una vacunación masiva.

¿Tiene alguna información o análisis de cuándo podemos esperar el peak de la pandemia en Rancagua?

R.- Creo que lo peor está por venir y no lo hablo desde mi ignorancia, porque no soy experto en el tema. Yo simplemente desde lo que advierto, desde la evolución desde este estudio que hacemos con los antecedentes que nos van entregando, vemos que la situación va subiendo, aquí va la curva regional en azul, y desde la segunda semana de marzo hemos tenido un crecimiento exponencial. Creo que lo peor está por venir que se va a topar el peak del coronavirus con el peak de la influenza y con las bajas temperaturas, a eso hay que sumar la mala calidad del aire, entonces vamos a tener dos o tres meses que van a ser muy, pero muy difíciles y lo que uno siente es un grado de frustración es que la gente no logra entender lo peligroso del momento que si EEUU siendo una potencia mundial no ha logrado controlar y tiene ya miles de muertos, que esperamos para nosotros que no tenemos ni los recursos ni la tecnología ni la capacidad de reacción de los norteamericanos.

EDUACACION MUNICIPAL

A nivel educacional ¿cómo se ha estado desarrollando el sistema de clases a distancia en colegios municipales de Rancagua?

R.- Se están haciendo los máximos esfuerzos, pero nos viene a desnudar en esta diferencia que hay, porque tampoco se trata de tener acceso a internet y tener un computador que en muchas casas existe. En algunos cursos están trabajando incluso enviando mensajes y material por whatsApp, la situación es muy disímil, muy difícil y distinta. Creo que es el momento para comenzar a construir una nueva realidad, donde las empresas de telecomunicaciones dejen de lado el lucro y no sigan con estas zonas rojas donde no llegan con fibra óptica e internet de buena calidad y van condenando a los más vulnerables a seguir con el prepago o con planes que son realmente inalcanzables. Es el momento que la autoridad de gobierno, más allá de ir trabajando en la digitalización y en un país moderno, lo primero es el acceso, internet no es un lujo, es una necesidad.

¿Cómo se ha desarrollado la entrega de alimento para los niños que no están en clases?

R.- De acuerdo al programa, con las dificultades propias, y especialmente la segunda entrega y la primera, que fue muy distinta, el stock de mercadería que se entregaron que fue distinto a la televisión. Nos explicó el director regional de Junaeb que por razones de stock y alza en algunos productos se tuvo que ir cambiando, no entiendo por qué después hubo algunos alimentos perecibles que por su característica ya dificulta el traslado, la distribución con la llegada a la casa; y lo que hemos pedido en la próxima entrega, sea responsabilidad nuestra hacerla llegar a cada casa y no tener que movilizar a centenares de padres a los colegios.

BASURA

¿Cómo ha funcionado el retiro de residuos domiciliarios con los nuevos horarios que hubo que implementar?

R.- Al principio con algunas complicaciones. Afortunadamente la gente ha entendido y lo hicimos porque en primer lugar teníamos que hacer lo que hicimos en salud de diferenciar los grupos, que mientras un grupo estuviera en su casa hay otro grupo trabajando, en la eventualidad que se contagien con el virus no contagie a todo el turno, por lo que tuvimos que bajar la frecuencia a tres. La gente lo ha entendido, ha colaborado y nos ha permitido tener una frecuencia de dos veces a semana de recolección.

Y en el caso del centro, con recolección de lunes a sábado. En general hemos tenido buen comportamiento, no así en los micro basurales que todavía siguen algunas personas ocupando terrenos privados y los van transformando en micro basurales, nosotros seguimos haciendo la tarea de limpieza, pero ese es el mayor problema que tenemos y nos ha costado ir disminuyendo.

¿Cómo han trabajado con los micro basurales, entre ellos el que se formó en la población Vicuña Mackenna?

R.- En el caso de Vicuña Mackenna que es más complejo, tuvimos reunión con el Seremi de Vivienda y Serviu, porque son terrenos que les pertenecen a ellos, nosotros hemos hecho limpieza, pero estamos hablando de muchas horas hombre, tenemos que hacer un trabajo donde necesitamos de la colaboración de los vecinos. No creo que los vecinos no vean cuándo alguien va a botar un colchón, un mueble, o una lavadora, porque no son cosas que no se llevan en la cartera, porque en la medida que ellos denuncien nosotros mandamos inspección. Es más, hoy hay una modificación legal que en el caso que un vehículo sea constatado en el hecho que vehículo esté botando basura en un lugar no autorizado, hoy se permite la confiscación del vehículo, retirarlo, llevarlo a los corrales municipales, y después de un proceso tiene que ir a pagar las multas y los costos de bodegaje.